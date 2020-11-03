Сорокин - От Пасхи к Пасхе
Название этой книги можно истолковать по-разному.
Во-первых, в самом широком смысле им можно символически и очень по-библейски обозначить тот ритм, которому подчиняется жизнь православного христианина в соотнесении с его верой во Христа воскресшего. Пасха - вершина церковного года, которая дает отсчет многому другому. Наш церковный год богат значимыми событиями, празднованиями и воспоминаниями, но выше всего - Пасха Христова.
Духовная жизнь верных пульсирует из года в год от одной Пасхи к другой, биение же этого пульса, подобно биению сердца младенца, было запущено в самом зародыше Церкви - в те мгновенья, когда радостную весть о Воскресении своего Учителя впервые узнали Его первые ученики и ученицы. Стало быть, и всякий, кто хочет начать христианскую жизнь, приобщиться к Церкви Христовой, войти в число Его учеников, должен, подобно тому как вступает музыкант в уже звучащую симфонию, правильно вступить в ритм, в такт, в пульс христианской жизни. И эти ритм, такт и пульс - пасхальные! Явный отзвук (хотя почему отзвук? -звук, стук!) этого пульса мы ощущаем к^едое воскресенье, собираясь на главное, общее дело Церкви — воскресную литургию.
Книга наша — о катехизации, и поэтому, во-вторых, её пасхальное название обозначает высшую степень важности, непреложности, а также цикличность и повторяемость великого церковного дела — оглашения, то есть наставления в вере тех, кто хотел бы присоединиться к числу живущих вышеописанным ритмом пасхальной радости. Так, с опорой на древнюю церковную традицию Пасха и здесь, уже непосредственно в огласительном контексте, берется как точка отсчета всех координат, как смыслообразующий центр всей программы катехизации, рассчи танной на длительный период - по меньшей мере несколько месяцев. От неё, как от первичного ориентира, ведётся отсчет и в обратную сторону (оглашение начинаем осенью, сразу ставя цель - достичь Пасхи), и вперед, к Пятидесятнице, и дальше, в церковную жизнь «по Пятидесятнице».
Протоиерей Александр Сорокин - От Пасхи к Пасхе. Пособие по катехизации, или оглашению, составленное на основе многолетнего опыта в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге
СПб.: Издательская программа Феодоровского собора, 2020.--320 с.
ISBN 978-5-6043033-4-4
Протоиерей Александр Сорокин - От Пасхи к Пасхе. Пособие по катехизации, или оглашению, составленное на основе многолетнего опыта в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге - Содержание
Предисловие
ГЛАВА I. ЧТО ТАКОЕ КАТЕХИЗАЦИЯ
- 1.1. Терминология
- 1.2. Уточняющие детали
- 1.3. Для кого предназначена катехизация
- 1.4. Многообразие путей катехизации
- 1.5. Катехизация — уникальная часть духовного пути человека, или почему необходимо длительное оглашение
- 1.6. Задачи катехизации
- 1.7. Церковное измерение катехизации
- 1.8. Христос и ученики — первый катехизатор и первые катехумены
ГЛАВА II. ПРАВИЛА КАТЕХИЗАЦИИ
- 2.1. Правило третье: чтение Библии — во главу всех чтений
- 2.2. Правило второе: участие в богослужении
- 2.3. Правило третье: личная молитва
- 2.4. Правило четвертое: соотнесение с жизнью и исправление недолжного
- 2.5. Важность соблюдения всех четырех правил
- 2.6. И еще одно, пятое правило: участие в огласительных встречах
ГЛАВА III. КТО МОЖЕТ БЫТЬ КАТЕХИЗАТОРОМ
- 3.1. Катехизаторы священники
- 3.2. Катехизаторы миряне
- 3.3. Катехизация — волонтерское служение
- 3.4. Настоятель — главный катехизатор на приходе
ГЛАВА IV. КАТЕХИЗИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БОГОСЛУЖЕНИЯ
- 4.1. Почему «так было» — в прошедшем времени?
- 4.2. Катехизация в контексте богослужебного года
- 4.3. Богослужения с пояснениями
ГЛАВА V. ОТКРЫТЫЕ ВСТРЕЧИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ КАТЕХИЗАЦИИ
- 5.1. Осеннее начало
- 5.2. Цель и смысл открытых встреч
- 5.3. Регламент открытых встреч
ГЛАВА VI. ОСНОВНОЙ ЦИКЛ ОГЛАШЕНИЯ
- 6.1. Огласительные встречи
- 6.2. Беседа после Литургии оглашаемых
- 6.3. Великий пост — решающий этап катехизации
- 6.4. Страстная седмица — завершение катехизации
ГЛАВА Vll. ПАСХА —КОНЕЦ КАТЕХИЗАЦИИ И ВРЕМЯ КРЕЩЕНИЯ
- 7.1. Почему Пасха — самый крещальный день в году?
- 7.2. Две Пасхальные службы
- 7.3. Крещальное содержание службы Великой субботы
- 7.4. Крещение в другие дни
- 7.5. Почему в составе литургии, а не крещение отдельно?
- 7.6. Практические рекомендации к совершению крещальной литургии в Великую субботу и служб Пасхи
- 7.7. Пасхальный Крестный ход и службы Светлой седмицы
ГЛАВА VIII. ТАЙНОВОДСТВО
- 8.1. Пасха—начало тайноводства
- 8.2. Необходимость и смысл тайноводства
- 8.3. Продолжительность тайноводства
- 8.4. Тематика тайноводства
- 8.5. Общее фото
- 8.6. Посещение «других» приходов
- 8.7. Пятидесятница - завершение всего цикла
ГЛАВА IX. ЧТО ПОТОМ?
- 9.1. Необходимость закончить катехизацию
- 9.2. Дальнейшие возможности
- 9.3. «Тайна» ухода из Церкви
Послесловие
ПРИЛОЖЕНИЯ
- 1. Оглашение - что это?
- 2. Памятка катехумену
- 3. Личные заповеди катехуменов на Великий пост
- 4. Расписание богослужений на Великий пост и Пасху
- 5. Памятка крещаемому
- 6. Слово к отрекающимся от Сатаны и сочетающимся со Христом перед святым крещением
- 7. Канон Великого четверга, читаемый во время исповеди в Великую среду, в современном ритмичном переводе
- 8. Тематический план оглашения в Феодоровском соборе 2018-2019 гг (вариант 1-й: по средам)
- 9. Тематический план оглашения в Феодоровском соборе 2018-2019 гг (вариант 2-й: по четвергам)
- 10. Наши дети: о катехизации и крещении детей
- 11. «Детская» литургия
Протоиерей Александр Сорокин - От Пасхи к Пасхе. Пособие по катехизации, или оглашению, составленное на основе многолетнего опыта в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге - Огласительные встречи
Львиную долю времени, которую и катехумены, и катехизаторы проводят на оглашении на всем его протяжении, составляют еженедельные встречи, которые называются огласительными.
Можно, конечно, пользоваться и другими терминами: лекции, занятия, уроки, беседы, курсы и т.п., но все они будут не столь точными, отражая лишь часть смысла, который на самом деле присущ огласительным встречам. Говоря «лекции», «занятия», «уроки», мы тем самым уводим разговор в исключительно учебную сферу, упуская тот важнейший компонент, который и делает оглашение оглашением. Катехизация - не просто курс лекций для безликой аудитории, в которой слушатели потребляют знания каждый сам по себе (хотя лекционный элемент, несомненно, присутствует на оглашении: в течение всего цикла читаются лекции по заранее составленному тематическому плану). Катехизация — возможность личного общения катехизаторов, священников с катехуменами и катехуменов между собой. Тут совершенно другая атмосфера, нежели в учебном заведении. Тут рождается Церковь как община во Христе.
6.1.1. ВРЕМЯ И РЕГЛАМЕНТ ОГЛАСИТЕЛЬНЫХ ВСТРЕЧ
Ключевая характеристика огласительных встреч — их регулярность. Оптимальная частота — один раз в неделю в будний день плюс беседа после литургии оглашаемых каждое воскресенье (см. п. 6.2).
Основные, полноценные огласительные встречи лучше всего (по опыту Феодоровского собора) проводить по вечерам рабочих дней, например в середине недели — во вторник, среду или четверг. Оптимальная продолжительность - два часа, с 19 до 21 часа.
6.1.2. ВОПРОСЫ — «ТОПЛИВО» КАТЕХИЗАЦИИ
Метафора «топлива» или «бензина» применительно к вопросам, которые должны задавать катехумены на огласительных встречах, представляется довольно точной. Без топлива ни один самый красивый и мощный автомобиль никуда не поедет. Так и оглашение превратится в малоэффективную с точки зрения пользы для катехуменов монологическую подборку лекций, увещаний и наставлений, если оно не будет движимо теми вопросами, которые волнуют, беспокоят катехуменов.
В идеале (вряд ли достижимом, наподобие предела в математике), наверное, всё оглашение должно строиться на ответах на вопросы оглашаемых. Искусство «высшего пилотажа» катехизатора состоит в том, чтобы как можно большая доля того материала, который составляет азы катехизации и который нужно постепенно усвоить в течение оглашения, ложилась на сердце и укладывалась в голову катехумена не в результате заранее подготовленных и прочитанных лекций, а как ответы на вопросы оглашаемых.
Именно поэтому нужно всячески поощрять и стимулировать потребность катехуменов спрашивать, в том числе задавать так называемые «глупые» вопросы, то есть те, которые человек медлит задать, стесняясь своей неосведомленности: «Ведь это, наверное, все знают!» Но в том-то и дело, что катехизация и есть тот самый подходящий, комфортный момент, когда и нужно задавать «глупые» вопросы! К тому же общеизвестно, что именно они, эти «глупые» вопросы, в действительности оказываются самыми что ни на есть умными, точными, бьющими в сердцевину смысла.
No comments yet. Be the first!