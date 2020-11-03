Название этой книги можно истолковать по-разному.

Во-первых, в самом широком смысле им можно символически и очень по-библейски обозначить тот ритм, которому подчиняется жизнь православного христианина в соотнесении с его верой во Христа воскресшего. Пасха - вершина церковного года, которая дает отсчет многому другому. Наш церковный год богат значимыми событиями, празднованиями и воспоминаниями, но выше всего - Пасха Христова.

Духовная жизнь верных пульсирует из года в год от одной Пасхи к другой, биение же этого пульса, подобно биению сердца младенца, было запущено в самом зародыше Церкви - в те мгновенья, когда радостную весть о Воскресении своего Учителя впервые узнали Его первые ученики и ученицы. Стало быть, и всякий, кто хочет начать христианскую жизнь, приобщиться к Церкви Христовой, войти в число Его учеников, должен, подобно тому как вступает музыкант в уже звучащую симфонию, правильно вступить в ритм, в такт, в пульс христианской жизни. И эти ритм, такт и пульс - пасхальные! Явный отзвук (хотя почему отзвук? -звук, стук!) этого пульса мы ощущаем к^едое воскресенье, собираясь на главное, общее дело Церкви — воскресную литургию.

Книга наша — о катехизации, и поэтому, во-вторых, её пасхальное название обозначает высшую степень важности, непреложности, а также цикличность и повторяемость великого церковного дела — оглашения, то есть наставления в вере тех, кто хотел бы присоединиться к числу живущих вышеописанным ритмом пасхальной радости. Так, с опорой на древнюю церковную традицию Пасха и здесь, уже непосредственно в огласительном контексте, берется как точка отсчета всех координат, как смыслообразующий центр всей программы катехизации, рассчи танной на длительный период - по меньшей мере несколько месяцев. От неё, как от первичного ориентира, ведётся отсчет и в обратную сторону (оглашение начинаем осенью, сразу ставя цель - достичь Пасхи), и вперед, к Пятидесятнице, и дальше, в церковную жизнь «по Пятидесятнице».

Протоиерей Александр Сорокин - От Пасхи к Пасхе. Пособие по катехизации, или оглашению, составленное на основе многолетнего опыта в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге

СПб.: Издательская программа Феодоровского собора, 2020.--320 с.

ISBN 978-5-6043033-4-4

Протоиерей Александр Сорокин - От Пасхи к Пасхе. Пособие по катехизации, или оглашению, составленное на основе многолетнего опыта в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге - Содержание

Предисловие

ГЛАВА I. ЧТО ТАКОЕ КАТЕХИЗАЦИЯ

1.1. Терминология

1.2. Уточняющие детали

1.3. Для кого предназначена катехизация

1.4. Многообразие путей катехизации

1.5. Катехизация — уникальная часть духовного пути человека, или почему необходимо длительное оглашение

1.6. Задачи катехизации

1.7. Церковное измерение катехизации

1.8. Христос и ученики — первый катехизатор и первые катехумены

ГЛАВА II. ПРАВИЛА КАТЕХИЗАЦИИ

2.1. Правило третье: чтение Библии — во главу всех чтений

2.2. Правило второе: участие в богослужении

2.3. Правило третье: личная молитва

2.4. Правило четвертое: соотнесение с жизнью и исправление недолжного

2.5. Важность соблюдения всех четырех правил

2.6. И еще одно, пятое правило: участие в огласительных встречах

ГЛАВА III. КТО МОЖЕТ БЫТЬ КАТЕХИЗАТОРОМ

3.1. Катехизаторы священники

3.2. Катехизаторы миряне

3.3. Катехизация — волонтерское служение

3.4. Настоятель — главный катехизатор на приходе

ГЛАВА IV. КАТЕХИЗИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БОГОСЛУЖЕНИЯ

4.1. Почему «так было» — в прошедшем времени?

4.2. Катехизация в контексте богослужебного года

4.3. Богослужения с пояснениями

ГЛАВА V. ОТКРЫТЫЕ ВСТРЕЧИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ КАТЕХИЗАЦИИ

5.1. Осеннее начало

5.2. Цель и смысл открытых встреч

5.3. Регламент открытых встреч

ГЛАВА VI. ОСНОВНОЙ ЦИКЛ ОГЛАШЕНИЯ

6.1. Огласительные встречи

6.2. Беседа после Литургии оглашаемых

6.3. Великий пост — решающий этап катехизации

6.4. Страстная седмица — завершение катехизации

ГЛАВА Vll. ПАСХА —КОНЕЦ КАТЕХИЗАЦИИ И ВРЕМЯ КРЕЩЕНИЯ

7.1. Почему Пасха — самый крещальный день в году?

7.2. Две Пасхальные службы

7.3. Крещальное содержание службы Великой субботы

7.4. Крещение в другие дни

7.5. Почему в составе литургии, а не крещение отдельно?

7.6. Практические рекомендации к совершению крещальной литургии в Великую субботу и служб Пасхи

7.7. Пасхальный Крестный ход и службы Светлой седмицы

ГЛАВА VIII. ТАЙНОВОДСТВО

8.1. Пасха—начало тайноводства

8.2. Необходимость и смысл тайноводства

8.3. Продолжительность тайноводства

8.4. Тематика тайноводства

8.5. Общее фото

8.6. Посещение «других» приходов

8.7. Пятидесятница - завершение всего цикла

ГЛАВА IX. ЧТО ПОТОМ?

9.1. Необходимость закончить катехизацию

9.2. Дальнейшие возможности

9.3. «Тайна» ухода из Церкви

Послесловие

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Оглашение - что это?

2. Памятка катехумену

3. Личные заповеди катехуменов на Великий пост

4. Расписание богослужений на Великий пост и Пасху

5. Памятка крещаемому

6. Слово к отрекающимся от Сатаны и сочетающимся со Христом перед святым крещением

7. Канон Великого четверга, читаемый во время исповеди в Великую среду, в современном ритмичном переводе

8. Тематический план оглашения в Феодоровском соборе 2018-2019 гг (вариант 1-й: по средам)

9. Тематический план оглашения в Феодоровском соборе 2018-2019 гг (вариант 2-й: по четвергам)

10. Наши дети: о катехизации и крещении детей

11. «Детская» литургия

Протоиерей Александр Сорокин - От Пасхи к Пасхе. Пособие по катехизации, или оглашению, составленное на основе многолетнего опыта в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге - Огласительные встречи

Львиную долю времени, которую и катехумены, и катехизаторы проводят на оглашении на всем его протяжении, составляют еженедельные встречи, которые называются огласительными.

Можно, конечно, пользоваться и другими терминами: лекции, занятия, уроки, беседы, курсы и т.п., но все они будут не столь точными, отражая лишь часть смысла, который на самом деле присущ огласительным встречам. Говоря «лекции», «занятия», «уроки», мы тем самым уводим разговор в исключительно учебную сферу, упуская тот важнейший компонент, который и делает оглашение оглашением. Катехизация - не просто курс лекций для безликой аудитории, в которой слушатели потребляют знания каждый сам по себе (хотя лекционный элемент, несомненно, присутствует на оглашении: в течение всего цикла читаются лекции по заранее составленному тематическому плану). Катехизация — возможность личного общения катехизаторов, священников с катехуменами и катехуменов между собой. Тут совершенно другая атмосфера, нежели в учебном заведении. Тут рождается Церковь как община во Христе.

6.1.1. ВРЕМЯ И РЕГЛАМЕНТ ОГЛАСИТЕЛЬНЫХ ВСТРЕЧ

Ключевая характеристика огласительных встреч — их регулярность. Оптимальная частота — один раз в неделю в будний день плюс беседа после литургии оглашаемых каждое воскресенье (см. п. 6.2).

Основные, полноценные огласительные встречи лучше всего (по опыту Феодоровского собора) проводить по вечерам рабочих дней, например в середине недели — во вторник, среду или четверг. Оптимальная продолжительность - два часа, с 19 до 21 часа.

6.1.2. ВОПРОСЫ — «ТОПЛИВО» КАТЕХИЗАЦИИ

Метафора «топлива» или «бензина» применительно к вопросам, которые должны задавать катехумены на огласительных встречах, представляется довольно точной. Без топлива ни один самый красивый и мощный автомобиль никуда не поедет. Так и оглашение превратится в малоэффективную с точки зрения пользы для катехуменов монологическую подборку лекций, увещаний и наставлений, если оно не будет движимо теми вопросами, которые волнуют, беспокоят катехуменов.

В идеале (вряд ли достижимом, наподобие предела в математике), наверное, всё оглашение должно строиться на ответах на вопросы оглашаемых. Искусство «высшего пилотажа» катехизатора состоит в том, чтобы как можно большая доля того материала, который составляет азы катехизации и который нужно постепенно усвоить в течение оглашения, ложилась на сердце и укладывалась в голову катехумена не в результате заранее подготовленных и прочитанных лекций, а как ответы на вопросы оглашаемых.

Именно поэтому нужно всячески поощрять и стимулировать потребность катехуменов спрашивать, в том числе задавать так называемые «глупые» вопросы, то есть те, которые человек медлит задать, стесняясь своей неосведомленности: «Ведь это, наверное, все знают!» Но в том-то и дело, что катехизация и есть тот самый подходящий, комфортный момент, когда и нужно задавать «глупые» вопросы! К тому же общеизвестно, что именно они, эти «глупые» вопросы, в действительности оказываются самыми что ни на есть умными, точными, бьющими в сердцевину смысла.