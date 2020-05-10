«Священное Писание Ветхого и Нового Завета» - так развернуто именуется Библия в Христианской Православной Церкви. Для верующих Библия является Словом Божиим.

Какой смысл мы вкладываем в словосочетание «Слово Божие»? Ведь совершенно очевидно, что его нельзя понимать в узком смысле - как прямую речь Бога от первого лица. Конечно, в Библии встречаются тексты, где, как, например, в речах ветхозаветных пророков, эта прямая речь Бога вводится словам: «Так говорит Господь» . Но чаще в Писании речь идет все-таки о событиях человеческой истории, где и о Боге, и о человеке говорится в третьем лице. И тем не менее, называя Библию Словом Божиим, мы имеем ввиду нечто очень важное, относящееся к внутреннему смыслу того, что мы встречаем в этой Книге. Ведь действительно, говоря «Писание» или «Библия» (греч. Книги), мы тем самым указываем, так сказать, на внешнюю сторону: да, это написанный текст, состоящий из многих книг. Причем эта внешняя сторона обязана своим появлением и сохранением человеку: именно люди написали и собрали все эти тексты в единый свод. Однако называя Библию Словом Божиим, мы имеем в виду, что хотя внешне ее текст и подчиняется всем законам, по которым пишется любой литературный текст, тем не менее, в нем за этой человеческой стороной кроется высший, богооткровенный смысл, распознать и понять который и является нашей главной задачей.

Александр Сорокин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций

СПб. : «Ладан», 2009 г. - 407с.

ISBN 978-5-86983-050-0

Александр Сорокин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

НАЧАЛО

СТАНОВЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ В ХАНААНЕ

НАЧАЛО ПРОРОЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

СВЯЩЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ СЕВЕРА

СВЯЩЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ ЮГА

ЭПОХА ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА

ВАВИЛОНСКИЙ ПЛЕН - КУЗНИЦА СВЯЩЕННЫХ ТРАДИЦИЙ

НАЧАЛО ЭПОХИ ВТОРОГО ХРАМА

ЛИТЕРАТУРА МУДРЫХ ИЗРАИЛЯ

ПСАЛМЫ

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ АПОКАЛИПТИКА: КНИГА ДАНИИЛА

Александр Сорокин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций - Введение

Текстология. Все начинается с того, откуда мы берем сам текст Писания. Каким образом он сохранился в Церкви в течение веков? Какие изменения претерпел текст после того, как закончилась авторская или редакторская (в творческом смысле) работа над ним и началась история его переписывания или перепечатывания? Так ли безболезненно для первоначальной буквы текста было это переписывание или перепечатывание? Всем этим занимается текстология - наука о том, как и насколько адекватно своему первоначальному состоянию дошел до нас текст Писания. Речь идет не об одной какой-то рукописи, доставшейся нам из рук древнего автора. До нас не дошел ни один оригинал какой-либо библейской книги. С другой стороны, ни один документ древности не располагает таким количеством копий, как Библия и отдельные библейские книги. Все это, кстати, лишний раз говорит о том, что Библия как в древности, так и сейчас, жила не эстетической или кабинетной жизнью, а играла незаменимую центральную роль в существовании каждой, даже самой маленькой, церковной общины. В течение тысяч лет не было ни одного дня (!), когда бы «в живую» не читался текст Писания.

Чтобы составить представление о качестве текста, текстология обрабатывает все огромное количество тех рукописей, в которых до нас дошел Ветхий Завет и между которыми существует несомненное единство при неизбежных различиях в несущественных, а иногда и существенных, деталях. Все ли они имеют одинаковое значение? Конечно, нет. Все зависит прежде всего не только от древности, но и от многих других факторов.

Существует церковное издание Библейского текста - то, которое передается в Церкви как эстафета, из поколения в поколение, ни на минуту не теряя живого преемства, как магистральная линия Священного Предания. Но в то же время обрабатываются и публикуются различные другие дошедшие до нас древнейшие версии Священного текста, помогающие нам понять какие-то дополнительные, иногда утраченные оттенки понимания текста.