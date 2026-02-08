Соррентино - Бремя Господне

Книга «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо» — это литературное дополнение к киновселенной знаменитого режиссера Паоло Соррентино, создателя сериалов «Молодой Папа» и «Новый Папа». В центре повествования — противоречивая, магнетическая и глубоко одинокая фигура Ленни Белардо, первого американского понтифика Пия XIII. Соррентино предлагает читателю не просто сценарий, а концентрированную квинтэссенцию мыслей своего героя, оформленную в виде своего рода «современного апокрифа».

Текст пропитан фирменной соррентиновской эстетикой: меланхолией, иронией и поиском божественного в земном. Через монологи и диалоги Ленни Белардо автор исследует границы веры, бремя власти и человеческую потребность в любви. Предисловие автора задает доверительный тон, в котором Соррентино рассуждает о рисках вступительных слов, подготавливая читателя к встрече с текстом, который не терпит лишних посредников между мыслью героя и восприятием аудитории.

Это издание от CORPUS (АСТ) — важный артефакт для поклонников творчества итальянского режиссера. Оно позволяет заглянуть в интеллектуальную лабораторию Соррентино и еще раз услышать голос Пия XIII — папы, который требует от Бога ответов так же яростно, как требует от паствы абсолютной веры. Книга небольшого объема, но предельной смысловой плотности, она оставляет долгое послевкусие, заставляя вновь размышлять о «бремени Господнем», которое несет каждый из нас.

М. : Издательство АСТ, Corpus, 2026 (ориг. 2017). — 86 с.

ISBN 978-5-17-174968-2

