Сотворение – Альманах – Выпуск 1

Дорогие коллеги, друзья, братья и сестры, а также наши неутомимые оппоненты! Перед вами первый выпуск креаци- онного научного альманаха «Сотворение». Это первое издание такого рода в России. В этом альманахе планируется публиковать результаты исследований ученых-креационистов, которые в своих работах современными научными методами изучают вопросы библейской истории Вселенной, Земли, биологического мира и человека. В настоящее время такие исследования проводятся не только в странах «дальнего зарубежья», но и в России и республиках бывшего СССР.

Совместимы ли религиозные и научные представления? Для большинства людей, выросших в период господства марксистско-ленинской материалистической идеологии, до недавнего времени ответ казался предельно прост — современная наука полностью опровергает библейскую историю о сотворении мира. Более того, даже в наше время, когда христианство становится основой жизни все большего количества людей, научное понимание мироздания связывается с отрицанием библейских истин. Религии оставляется (в лучшем случае) роль морального закона, полезного для регулирования человеческих отношений в современном обществе. На этом фоне для многих людей порой совершенно неожиданным звучит заявление о том, что далеко не всем ученым атеистическая научная концепция кажется безукоризненной именно с научной точки зрения. Эти ученые не просто не согласны с несоответствием современной науки и основ религии: они раскрывают просчеты и заблуждения науки, отрицающей библейскую историю, своими научными исследованиями подтверждают библейскую концепцию сотворения мира и разрабатывают новую научную картину мироздания, не противоречащую тому, что говорит Библия. Эти ученые называются креационистами (от латинского слова сгеайо — творение).

В широком смысле слова креационизм объединяет всех сторонников идеи сотворения нашего мира Создателем. В таком понимании креационистом является любой верующий, так или иначе признающий Творца и отвергающий теорию самопроизвольного происхождения Вселенной и органической жизни на Земле. С этой точки зрения к креационистам относится даже основоположник идеи эволюции Чарльз Дарвин, который отнюдь не отвергал Творца, а эволюцию считал механизмом, с помощью которого Создатель творил биологическое разнообразие нашего мира. Только с легкой руки последователей и почитателей Дарвина — Эрнста Геккеля, Карла Маркса и Фридриха Энгельса эволюция стала противопоставляться Творению.

Учеными-креационистами являлись также Ньютон, Кеплер, Планк, Коперник, Ломоносов, Паскаль, Павлов, Джоуль, Пастер, Бойль, Мендель, Кювье, Галилей и многие другие. В этом отношении значительная часть книги науки написана учеными-креационистами, и только начиная с распространения в обществе с середины XIX века откровенно атеистического мировоззрения, можно говорить о появлении в науке противоположного, исключительно материалистического направления, развивающего идею самопроизвольного происхождения Вселенной и абиогенного зарождения жизни.

Сотворение – Альманах – Выпуск 1

Москва: Паломникъ, 2002. – 340 с.

ISBN: 5 -87468 -174 4

Сотворение – Альманах – Выпуск 1 – Содержание

Предисловие к первому номеру альманаха «Сотворение»

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

С. Л. Головин. Мировозренческая обусловленность научного исследования

ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА

Г. А. Калябин. Божественное и математическое

В. С. Ольховский. Как соотносятся постулаты веры эволюционизма и сотворения между собой и с естествознанием

АСТРОНОМИЯ

Денни Р. Фолкнер Кометы и возраст солнечной системы

ХИМИЯ

Св. Тимофей Алферов, С. Головин, Д. Поберский. Отчего опьянел Ной

ГЕОЛОГИЯ

Стивен А. Остин и Рассел Д. Хамфрейс. Дефицит соли в океане: дилемма для эволюционистов

Джон Баумгарднер. Трехмерное моделирование глобальных тектонических изменений, сопровождавших Всемирный Потоп

А. В. Лаломов и С. Э. Таболич Золотые россыпи в земной истории

БИОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ

А. Хоменков. Есть ли у человека лишние органы? Или поучительная история о том, как хирурги поверили Дарвину

Р. Кунафин. Вероятность невероятного: наука против предрассудков

А. В. (Билл) Мелерт. Австралопитековые — вымершие южные обезьяны Африки: новый взгляд на их статус?

АРХЕОЛОГИЯ

Дэвид Ливингстон (США) Исход и завоевание

П. В. Волков. Культовые орудия человека в эпоху палеолита

ЛИНГВИСТИКА

К. X. Канг и Этель Р. Нельсон. Книга Бытия в китайской каллиграфии

СОЦИОЛОГИЯ

Джерри Бергман. Современное подавление теистического видения мира

ДЕБАТЫ

А. В. Лаломов и А. С. Хоменков Эволюционизм: наука или идеология