Библейское Откровение учит нас, что Бог, Творец вселенной, есть, во-первых, Бог Единый и, кроме Него, другого бога нет. Во-вторых, оно учит, что Единый Бог познается и существует в Трех Лицах, как Бог Троица — Отец, Сын и Святой Дух, Которые не суть три Бога, но Единый Бог, кроме Которого другого бога нет. Учение о Триедином Боге до конца непостижимо для человеческого ума, оно есть чудо из чудес и тайна из тайн.

Так учит Церковь Христова, являющаяся, по словам апостола Павла, столпом и утверждением истины (1 Тим. 3: 15), и о которой сказано, что силы ада ее не одолеют (Мф. 16: 18). Так учит нас и Библия, многие тексты которой приоткрывают нам эту Божественную тайну. Рассмотрим сначала тексты Священного Писания, подтверждающие, что Сын Божий, ставший Христом ради спасения людей, есть Истинный Бог, совершенно равный по Своей природе Богу Отцу.

священник Соукуп Марк - Учение Библии о Божественном достоинстве Христа и Святого Духа: Полемика с сектантами

М.: Никея,

2011. 48 с.

ISBN 978-5-91761-047-4

священник Соукуп Марк - Учение Библии о Божественном достоинстве Христа и Святого Духа: Полемика с сектантами - Содержание

К читателю

Библия о Божестве Христа и Святого Духа

Тексты Библии, подтверждающие, что Иисус Христос есть истинный Бог, равный Богу Отцу

Тексты Библии, подтверждающие, что Дух Святой есть истинный Бог, равный Богу Отцу

Выводы

священник Соукуп Марк - Учение Библии о Божественном достоинстве Христа и Святого Духа: Полемика с сектантами - К читателю

Учение о Божественном достоинстве Иисуса Христа и Святого Духа относится к тем основным догматам христианской веры, на которых эта вера утверждается и без которых она невозможна. Из истории Церкви известно, что эти догматы подвергались многочисленным нападкам со стороны лжеучителей и еретиков и что святые отцы подъяли на себя великую борьбу, чтобы их отстоять и сохранить неповрежденными. Результатом борьбы святых отцов явился ряд Вселенских соборов, на которых ереси были осуждены и отвергнуты Церковью, а православная истина восторжествовала. Казалось, что эти лжеучения побеждены окончательно и больше уже не будут прельщать людей. И действительно, в течение долгих веков они не тревожили Церкви Христовой и не представляли для нее угрозы. Однако в нашу эпоху положение изменилось, и мы видим, как эти древние ереси снова оживают, поднимают голову и быстро набирают силу. Распространителями их сегодня являются многочисленные секты, легко находящие для себя в расцерковленном обществе многих последователей.

Проповедуя свое лжеучение, сектанты всегда пытаются придать ему убедительность ссылками на Библию. Поэтому, чтобы противостоять их деятельности, требуется ясно и доступно изложить на основе Священного Писания христианское учение о равнобожественном достоинстве Лиц Троицы — Отца, Сына и Святого Духа. При попытках такого изложения мы неизбежно сталкиваемся с проблемой переводов, так как сектанты часто пользуются не русским переводом Библии, а своим собственным или какими-либо другими протестантскими изданиями, где многие ключевые библейские тексты, подтверждающие православные догматы и традиционно включенные в догматические учебники, бывают переведены иначе. По этой причине вполне убедительными для них могут быть только те тексты, которые в протестантских и сектантских изданиях переведены точно так же, как в русской синодальной Библии. Именно такие тексты преимущественно и были использованы при написании данной работы.