Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Современная западная психология религии

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Theology, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism

Сегодня российские психологи религии обращаются к анализу своего исторического наследия и склоняются к саморефлексии по вопросам методологического характера. И за этим стоит отнюдь не болезненная тяга к самокопанию. Психология религии в России испытывает все те же трудности, что и многие другие психологические и религиоведческие дисциплины в постсоветский период. Российская психология последние 20 лет переживает кризис идентичности, который выражается в переживании учеными разрыва в культурной реальности прошлого и настоящего отечественной науки и который препятствует адаптации к изменившимся социокультурным условиям профессиональной деятельности.

Современная западная психология религии: Хрестоматия

[Ред.- сост. Т. В. Малевич; под. ред. К. М. Антонова, К. А. Колкуновой]

М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. 704 с.

ISBN 978-5-7429-1062-6

Современная западная психология религии: Хрестоматия - Содержание

Психология религии в современном мире (вместо предисловия) (А. М.Двойнин, Т В. Малевич)

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

  • Ролевая теория религии

    • Сунден Я. Религия и роли. Психологическое исследование религиозности (пер. с нем, Е. Я. Костровой)

    • Хольм Н. Г. Ролевая теория Сундена и глоссолалия (пер. с англ. К. В. Алексина)

    • Викстрём У Одержимость как принятие роли (пер. с англ. Е. А. Костровой)

  • Атрибуционная теория религии

    • Спилка Б., Шэйвер Ф., Киркпатрик Л. Общая атрибуционная теория в психологии религии (пер. с англ. I В . Малевич)

    • Викстрём У. Атрибуция, роли и религия: теоретический анализ ролевой теории Сундена и атрибуционного подхода к изучению религиозного опыта (пер. с англ. Е. А. Костровой)

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПСИХОЛОГИИ РЕЛИГИИ

  • Культурная психология религии

    • Бельзен Я. Историко-культурный подход в психологии религии: перспективы междисциплинарных исследований (пер. с англ. К А. Колкуновой)

    • Попп-Байер У. Психология религии как герменевтический культурный анализ — некоторые замечания о Клиффорде Гирце (пер. с англ. К А . Колкуновой)

    • Геле А. Мистический опыт и интерпретации — герменевтический подход (пер. с англ. К А. Колкуновой)

  • Психоаналитические интерпретации религии

    • Вергот А. Психология религии как исследование конфликта между верой и неверием (пер. с англ. Т А. Фолиевой)

    • Вергот А. Иисус из Назарета и психология религии (пер. с англ. К М. Антонова, А. 3. Черняка)

    • Голденберг Я. Гендерная теория — ключевая герменевтика в психоанализе религии (пер. с англ. К А. Колкуновой, Р О. Сафронова)

    • Риззуто А.-М. Объектные отношения и формированиеобраза Бога (пер. с англ. К В. Алексина

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПСИХОЛОГИИ РЕЛИГИИ

  • Хоффман Л. Экзистенциально-феноменологический подход в психологии религии (перевод с англ. К. М. Антонова, Д. А. Горевого)

  • Вульф Д. М. Феноменологическая психология и религиозный опыт (пер. с англ. К. М. Антонова, Д. А. Горевого)

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И РЕЛИГИЯ

  • Олпорт Г. У, Росс Дж. М. Религиозная ориентация личности и предрассудки (пер. с англ. Е. Н. Медведевой, К. А. Колкуновой)

  • Киркпатрик Л., Худ Р. Внутренняя и внешняя религиозная ориентация: благословение или проклятие современной психологии религии? (пер. с англ. Е Н. Медведевой, К. А. Колкуновой)

  • ЭлкиндД. Развитие религиозности у ребенка (пер. с англ. К. А. Колкуновой)

  • Бэтсон Д., Шонрад П., Вентис Л. Развитие личности и религия (пер. с англ. Т А. Фолиевой)

  • Циннбауэр Б., Пергамент К. Религиозность и духовность (пер. с англ. К А. Колкуновой)

ЭВОЛЮЦИОННАЯ И КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

  • Киркпатрик Л. Эволюционная психология: новые основания психологии религии (пер. с англ. И. С. Анофриева)

  • Буайе П. Функциональные истоки религиозных понятий: онтологический и стратегический отбор в эволюционировавшем мозге (пер. с англ. И. С. Анофриева)

  • Атран С. Когнитивные и эволюционные корни религии (пер. с англ. Т. В. Малевич)

  • Макколи Р. Н. Ритуал, память и эмоции: две когнитивные гипотезы в сравнении (пер. с англ. И. С. Анофриева)

  • Барретт Дж. Л. Когнитивные ограничения индуистских представлений о божественном (пер. с англ. Т В. Малевич)

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

  • Макнамара П. Лобные доли и эволюция общества и религии (пер. с англ. Т В. Малевич)

  • Шахтер С. Религия и мозг: исследования височной эпилепсии (пер. с англ. Д Д Кожевникова, Т В. Малевич)

  • Азари Н., Слорз М. От нейрокартирования религиозного опыта до объяснения религии: критический анализ (пер. с англ. Д Д Кожевникова, Т В. Малевич)

Именной указатель

Предметный указатель

Views 28
Rating
Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 days ago
Благодарю.

