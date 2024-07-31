Настоящее издание продолжает серию публикаций, подготовленных по итогам семинаров — мини-конференций магистрантов Свято-Филаретовского института в рамках курсов свящ. Георгия Кочеткова. Ранее публиковались сборники, посвящённые проблемам христианской мистики и проблемам миссиологии и катехетики. В данной книге читатель сможет познакомиться с наработками в области экклезиологии, которая для института является одним из центральных направлений исследования.

Богословие XX в. во многом было посвящено осмыслению природы Церкви, её границ, свойств, возможности преодоления разделений между христианами и т. п. В условиях отсутствия экклезиологического догмата такой интерес послужил мощным импульсом для развития отдельных важных церковных тем (соборность, служение мирян и т. п.), а в конечном итоге привёл к проблеме различных типов экклезиологии. Именно в среде русского богословия были сформулированы и положения евхаристической экклезиологии протопр. Ни колая Афанасьева, и зачатки того, что позднее протопр. Виталий Боровой назвал общинно-братской экклезиологией.

Работы магистрантов не претендуют на фундаментальные исследования в области экклезиологии, но их стоит рассматривать как плоды серьёзных размышлений в этой сфере и как приглашение продолжить научно-богословский поиск. В сборник вошли работы разных лет, ранее не публиковавшиеся, поэтому читателю будет интересно с ними познакомиться. Надеемся, что вопросы, затрагиваемые в рамках учебных письменных работ, не только найдут продолжение в дальнейших научных исследованиях, но и помогут в устроении церковной жизни на практике всем, кто ищет полноты служения в Церкви.

Современные вопросы православной экклезиологии

Материалы мини-конференций

Сост. О. Кузнецова

М. : Свято-Филаретовский институт, 2022, 192 с.

ISBN 978-5-89100-274-6

Современные вопросы православной экклезиологии - Содержание

Предисловие

К вопросу о границах церкви

Мария Дикарёва. Проблема «вступления в Церковь» по трудам протопресвитеров Николая Афанасьева и Александра Шмемана

Светлана Сонина. Канонические границы церкви в общинно-братской экклезиологии

Разные типы экклезиологии

Ольга Хегай. Сочетание поместно-приходского устройства церкви с поместно-евхаристической и общинно-братской экклезиологией в опыте общины священника Анатолия Жураковского

Дарья Макеева. Сочетание поместно-приходского, общинно-братского и общинно-евхаристического устройства церкви в опыте архимандрита Сергия (Савельева)

Проблемы соборности

Софья Андросенко. Соборность, авторитет и иерархия в экклезиологическом дискурсе Н. А. Бердяева

Юлия Антипина. Первенство и соборность в экклезиологических трудах протоиерея Сергия Булгакова

Анна Лепёхина. Община-«духовная семья» как форма осуществления соборных принципов Церкви

Светлана Карева. Экклезиологические особенности и проблемы единоверия (православного старообрядчества) в РПЦ в XX веке

Максим Дементьев. Исторические формы соборности Церкви, их динамика и соотношение (на примере соборов первых трёх веков)

Поместный собор православной российской церкви 1917–1918 гг. О церкви