Созыкина - Языкова - Преображение Господне

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Cultural Studies Art
Series Русская икона (43 books)

Само название этого удивительного и любимого на Руси двунадесятого праздника — Преображение Господ­не — наполняет душу светом, пробуж­дает ее и возвышает над обыденностью и суетой. Событие и его празднование проникнуты ожиданием чуда, радостью перемены, светом августовского дня. Вспоминается и другое, старинное и за­душевное название праздника Преобра­жения — Яблочный Спас.

Полное название праздника — Преоб­ражение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Оно отмечается в Пра­вославной Церкви 19 августа по новому стилю и замыкает собой череду вели­ких господских двунадесятых праздни­ков. После него в церковном году стоит только Успение — Богородичный празд­ник, венчающий торжественную череду событий церковного года.

В христианском богословии Преобра­жение называют праздником Царствия Божия, в котором явлено торжество Бо­жественного света. Господь Иисус Хри­стос показал избранным ученикам свет нетварный, несозданный, Божествен­ный, Фаворский; Он явил перед ними тот Свет, который наполняет Царствие Небесное, Горний Иерусалим. В ико­нописных подлинниках Преображение названо «благолепным», что говорит о причастности этого праздника к Боже­ственной красоте, которая преображает мир и человека как высшее и прекрас­нейшее творение Божие.

Русская икона - Наталия Николаевна Созыкина - Ирина Константиновна Языкова - Преображение Господне

СПб.: ООО «Метропресс», 2014 — 76 с.

ISBN 978-5-00000-016-8

Русская икона - Наталия Николаевна Созыкина - Ирина Константиновна Языкова - Преображение Господне - Содержание

  • СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ (Наталия Николаевна Созыкина)

  • ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ (Ирина Константиновна Языкова)

  • ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Ирина Константиновна Языкова)

  • РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Ирина Константиновна Языкова)

