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Спасский, архимандрит Фотий - Автобиография

Фотий (Спасский), архимандрит - Автобиография архимандрита Фотия (Спасского) (1792–1838)
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, *Biographies Memoirs
Архимандрит Фотий (1792-1838), в миру Петр Никитич Спасский, был известным общественно-политическим и религиозным деятелем первой половины XIX века. Фотий был активным участником, а впоследствии, и вождем православной оппозиции - течения в русском обществе, выступавшего в защиту Русской православной церкви. С его именем связывался запрет масонских лож и тайных обществ в 1822 году. В 1824 году участникам оппозиции удалось добиться отставки министра А.Н. Голицына, расформирования Министерства духовных дел и народного просвещения, приостановки работ Российского библейского общества.
Среди своих сподвижников по борьбе Фотий выделялся необыкновенной прозорливостью. Он всю жизнь собирал материалы, иллюстрирующие деятельность врагов православной церкви. Эти сборники документов хранились в библиотеке Новгородского Юрьева монастыря, некоторые из них легли в основу «Автобиографии» Фотия. Еще в 1821 году Фотий предсказал канонизацию своего учителя епископа Пензенского и Саратовского Иннокентия (И. Д. Смирнова), состоявшуюся лишь в 2000 году. 19 ноября 1819 года Фотию было видение, в котором Иннокентий обещал ему встречу в раю.
Фотий был плодовитым духовным писателем. Крупнейшими его произведениями были катехизис - «Огласительное богословие», «Сказания о житии блаженного Иннокентия епископа Пензенского и Саратовского» (оба этих сочинения опубликованы в книге: Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов. М., 2010. - прим. Улыбина В. В.), «Похвала Пресвятой Богородицы», «Описание Юрьева монастыря», «Книга святых всех, како их святые иконы и святые образа иконописцам и живописцам подобает писати», «Рассуждения о хитоне», «Устав Новгородского первоклассного Юрьева общежительного монастыря». Самым значительным по объему и важности произведением Фотия является «Повесть Фотия духовной дщери девице Анне, како был его восход... с начала до конца», получившая в исторической литературе название «Автобиография Фотия».
Описанием своей жизни Фотий не стремился к самопрославлению или посмертной славе, он хотел поведать потомкам о борьбе с врагами Русской православной церкви. В этом отношении архимандрит Фотий является Православным апологетом, одним из первых в XIX веке. В дальнейшем в сложные для России годы на защиту Русской православной церкви поднимется целый ряд последователей Фотия, крупнейшим из которых уже на грани XIX и XX веков был Сергей Нилус. Нет вины этих поборников православия в том, что в 1917 году русский народ предпочел масонские идеалы - Братство, Равенство, Свободу христианским ценностям - Вере, Надежде, Любви.

Фотий (Спасский), архимандрит - Автобиография архимандрита Фотия (Спасского) (1792–1838)

Сост. В. В. Улыбин, Ю. Е. Кондаков. – СПб.: Алетейя, 201 . – 376 с.
ISBN 978-5-91419-706-0

Фотий (Спасский), архимандрит - Автобиография архимандрита Фотия (Спасского) (1792–1838) – Содержание

Предисловие
Автобиография архимандрита Фотия
КНИГА ПЕРВАЯ
  • Введение
  • Глава I. О роде и домашнем воспитании
  • Глава II. Воспитание вне дома родительскаго и определение в хор казанских певчих в С.-Петербурге
  • Глава III. Воспитание в Нове-граде в научении духовный семинарии
    • О пользе жития и учения в Нове-граде в старинной семинарии в монастыре Святаго Антония Римлянина
  • Глава IV. Житие и учение отрока Петра в С.-Петербургской духовной академии у знаменитаго просветителя Филарета, воспитанника Московскаго Платоновскаго
    • Лето 1814
  • Глава V. Житие в должности учителя
    • Лето 1815
    • Лето 1816
КНИГА ВТОРАЯ
  • Глава I. О горьком житии, бытии его в жительстве Ангельском и ужасных происшествиях церковных, бывших в лета его законоучительства в царствующем граде Святаго Петра
    • Лето 1817-е
    • О пострижении в монашество
    • Житие в монашестве и звании законоучителя и настоятеля втораго кадетскаго корпуса
    • Лето 1818 г.
  • Глава II
    • Лето 1819-е
    • Лето 1820-е
    • Благоприятие Господне
    • Жизнь в Нове-граде настоятелем обители игуменом в Деревяницком монастыре отца Фотия
    • Лето 1820-е, месяц сентябрь
    • Лето 1821-е болезненное
    • Лето 1822-е благодатное
    • Лето 1822 г
    • Новая святая обитель св. великомученика Георгия – Юрьев монастырь
    • Лето 1823-е
    • Начало с Богом обновления обители
    • О памятниках и видах языческих мерзостей во граде Москве
КНИГА ТРЕТЬЯ
  • Лето 1824-е
    • О действиях и успехах православия против нечестия и неверия еретиков и отступников антихристиан
  • АПОЛОГИЯ священно-архимандрита Фотия
    • Первое послание
    • Второе послание
    • Беседа отца Фотия
    • Последний беседы архимандрита Фотия с князем Голицыным о революции
    • Указ князю Голицыну о Госнере и прочем
    • Послание третие
    • ПЛАН Разорения России и способ оный план вдруг уничтожить тихо и счастливо
    • Записка убогаго Фотия с 1817 по 1824 год противу тайных обществ
    • О действиях тайных обществ на Россию чрез Библейское общество
    • Открытие заговора под звериным апокалипсическим числом
    • и о влиянии Англии под тем предлогом на Россию
    • О революции под именем тысящелетняго Христова царствия, готовимой к 1836 году в России чрез влияние тайных обществ и англичан-методистов
    • 1824 года августа 7-го. Записка настоятельная, дабы взять решительный меры к прекращению революции, готовимой втайне
    • Об священии соборныя церкви в великом Нове-граде, в Юрьеве - монастыре, во имя Спаса нерукотвореннаго образа
    • О потопе, бывшем в С.-Петербурге 1824 года, ноября 7-го дня
    • О новой секте в донском войске, возникшей для содействия к реформе и революции
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
  • 1826-е лето
  • О следственной Коммисии над врагами Церкви и Царства русскаго нечестивцами
  • О погребении тела усопшаго в Бозе Императора Александра
  • О войне внешней на пределах Грузии
  • О войне с Персиею
  • О короновании Императора Николая в Москве
  • О совершенном уничтожении Российскаго Библейскаго Общества
  • О поступках Московскаго Митрополита Филарета
  • О непринятии Архиерейства от Архимандрита Фотия
  • Об утверждении О. Фотия на всегда Настоятелем в Юрьев Монастырь
  • 1827-е лето
  • Об обновлении последнем в Нове граде древния Соборныя церкви Св. Георгия Великомученика в Юрьеве Монастыре
  • 1828 лето
  • О войне у России с Турциею
  • 1829-е лето
  • 1830 лето
  • О холере в России
  • О новой секте под руководством Лампада Иеромонаха, заразившагося от Есаула Котельникова
  • О напасти нечаянной на Монашествующих в России
  • 1831 лето
  • Правила о принятии в Монастыри и пострижении в Монашество Высочайше утвержденный в 29-й день Майя сего 1832 года
  • О возмущении в Военных Поселениях Новгородских во время холеры
Views 280
Rating 4.5 / 5
Added 06.03.2025
Author brat Vadim
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4.5/5 (1)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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