Спасский, архимандрит Фотий - Автобиография
Архимандрит Фотий (1792-1838), в миру Петр Никитич Спасский, был известным общественно-политическим и религиозным деятелем первой половины XIX века. Фотий был активным участником, а впоследствии, и вождем православной оппозиции - течения в русском обществе, выступавшего в защиту Русской православной церкви. С его именем связывался запрет масонских лож и тайных обществ в 1822 году. В 1824 году участникам оппозиции удалось добиться отставки министра А.Н. Голицына, расформирования Министерства духовных дел и народного просвещения, приостановки работ Российского библейского общества.
Среди своих сподвижников по борьбе Фотий выделялся необыкновенной прозорливостью. Он всю жизнь собирал материалы, иллюстрирующие деятельность врагов православной церкви. Эти сборники документов хранились в библиотеке Новгородского Юрьева монастыря, некоторые из них легли в основу «Автобиографии» Фотия. Еще в 1821 году Фотий предсказал канонизацию своего учителя епископа Пензенского и Саратовского Иннокентия (И. Д. Смирнова), состоявшуюся лишь в 2000 году. 19 ноября 1819 года Фотию было видение, в котором Иннокентий обещал ему встречу в раю.
Фотий был плодовитым духовным писателем. Крупнейшими его произведениями были катехизис - «Огласительное богословие», «Сказания о житии блаженного Иннокентия епископа Пензенского и Саратовского» (оба этих сочинения опубликованы в книге: Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов. М., 2010. - прим. Улыбина В. В.), «Похвала Пресвятой Богородицы», «Описание Юрьева монастыря», «Книга святых всех, како их святые иконы и святые образа иконописцам и живописцам подобает писати», «Рассуждения о хитоне», «Устав Новгородского первоклассного Юрьева общежительного монастыря». Самым значительным по объему и важности произведением Фотия является «Повесть Фотия духовной дщери девице Анне, како был его восход... с начала до конца», получившая в исторической литературе название «Автобиография Фотия».
Описанием своей жизни Фотий не стремился к самопрославлению или посмертной славе, он хотел поведать потомкам о борьбе с врагами Русской православной церкви. В этом отношении архимандрит Фотий является Православным апологетом, одним из первых в XIX веке. В дальнейшем в сложные для России годы на защиту Русской православной церкви поднимется целый ряд последователей Фотия, крупнейшим из которых уже на грани XIX и XX веков был Сергей Нилус. Нет вины этих поборников православия в том, что в 1917 году русский народ предпочел масонские идеалы - Братство, Равенство, Свободу христианским ценностям - Вере, Надежде, Любви.
Фотий (Спасский), архимандрит - Автобиография архимандрита Фотия (Спасского) (1792–1838)
Сост. В. В. Улыбин, Ю. Е. Кондаков. – СПб.: Алетейя, 201 . – 376 с.
ISBN 978-5-91419-706-0
Фотий (Спасский), архимандрит - Автобиография архимандрита Фотия (Спасского) (1792–1838) – Содержание
Предисловие
Автобиография архимандрита Фотия
КНИГА ПЕРВАЯ
- Введение
- Глава I. О роде и домашнем воспитании
- Глава II. Воспитание вне дома родительскаго и определение в хор казанских певчих в С.-Петербурге
-
Глава III. Воспитание в Нове-граде в научении духовный семинарии
- О пользе жития и учения в Нове-граде в старинной семинарии в монастыре Святаго Антония Римлянина
-
Глава IV. Житие и учение отрока Петра в С.-Петербургской духовной академии у знаменитаго просветителя Филарета, воспитанника Московскаго Платоновскаго
- Лето 1814
-
Глава V. Житие в должности учителя
- Лето 1815
- Лето 1816
КНИГА ВТОРАЯ
-
Глава I. О горьком житии, бытии его в жительстве Ангельском и ужасных происшествиях церковных, бывших в лета его законоучительства в царствующем граде Святаго Петра
- Лето 1817-е
- О пострижении в монашество
- Житие в монашестве и звании законоучителя и настоятеля втораго кадетскаго корпуса
- Лето 1818 г.
-
Глава II
- Лето 1819-е
- Лето 1820-е
- Благоприятие Господне
- Жизнь в Нове-граде настоятелем обители игуменом в Деревяницком монастыре отца Фотия
- Лето 1820-е, месяц сентябрь
- Лето 1821-е болезненное
- Лето 1822-е благодатное
- Лето 1822 г
- Новая святая обитель св. великомученика Георгия – Юрьев монастырь
- Лето 1823-е
- Начало с Богом обновления обители
- О памятниках и видах языческих мерзостей во граде Москве
КНИГА ТРЕТЬЯ
-
Лето 1824-е
- О действиях и успехах православия против нечестия и неверия еретиков и отступников антихристиан
-
АПОЛОГИЯ священно-архимандрита Фотия
- Первое послание
- Второе послание
- Беседа отца Фотия
- Последний беседы архимандрита Фотия с князем Голицыным о революции
- Указ князю Голицыну о Госнере и прочем
- Послание третие
- ПЛАН Разорения России и способ оный план вдруг уничтожить тихо и счастливо
- Записка убогаго Фотия с 1817 по 1824 год противу тайных обществ
- О действиях тайных обществ на Россию чрез Библейское общество
- Открытие заговора под звериным апокалипсическим числом
- и о влиянии Англии под тем предлогом на Россию
- О революции под именем тысящелетняго Христова царствия, готовимой к 1836 году в России чрез влияние тайных обществ и англичан-методистов
- 1824 года августа 7-го. Записка настоятельная, дабы взять решительный меры к прекращению революции, готовимой втайне
- Об священии соборныя церкви в великом Нове-граде, в Юрьеве - монастыре, во имя Спаса нерукотвореннаго образа
- О потопе, бывшем в С.-Петербурге 1824 года, ноября 7-го дня
- О новой секте в донском войске, возникшей для содействия к реформе и революции
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
- 1826-е лето
- О следственной Коммисии над врагами Церкви и Царства русскаго нечестивцами
- О погребении тела усопшаго в Бозе Императора Александра
- О войне внешней на пределах Грузии
- О войне с Персиею
- О короновании Императора Николая в Москве
- О совершенном уничтожении Российскаго Библейскаго Общества
- О поступках Московскаго Митрополита Филарета
- О непринятии Архиерейства от Архимандрита Фотия
- Об утверждении О. Фотия на всегда Настоятелем в Юрьев Монастырь
- 1827-е лето
- Об обновлении последнем в Нове граде древния Соборныя церкви Св. Георгия Великомученика в Юрьеве Монастыре
- 1828 лето
- О войне у России с Турциею
- 1829-е лето
- 1830 лето
- О холере в России
- О новой секте под руководством Лампада Иеромонаха, заразившагося от Есаула Котельникова
- О напасти нечаянной на Монашествующих в России
- 1831 лето
- Правила о принятии в Монастыри и пострижении в Монашество Высочайше утвержденный в 29-й день Майя сего 1832 года
- О возмущении в Военных Поселениях Новгородских во время холеры
Большое спасибо!