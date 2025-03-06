Архимандрит Фотий (1792-1838), в миру Петр Никитич Спасский, был известным общественно-политическим и религиозным деятелем первой половины XIX века. Фотий был активным участником, а впоследствии, и вождем православной оппозиции - течения в русском обществе, выступавшего в защиту Русской православной церкви. С его именем связывался запрет масонских лож и тайных обществ в 1822 году. В 1824 году участникам оппозиции удалось добиться отставки министра А.Н. Голицына, расформирования Министерства духовных дел и народного просвещения, приостановки работ Российского библейского общества.

Среди своих сподвижников по борьбе Фотий выделялся необыкновенной прозорливостью. Он всю жизнь собирал материалы, иллюстрирующие деятельность врагов православной церкви. Эти сборники документов хранились в библиотеке Новгородского Юрьева монастыря, некоторые из них легли в основу «Автобиографии» Фотия. Еще в 1821 году Фотий предсказал канонизацию своего учителя епископа Пензенского и Саратовского Иннокентия (И. Д. Смирнова), состоявшуюся лишь в 2000 году. 19 ноября 1819 года Фотию было видение, в котором Иннокентий обещал ему встречу в раю.

Фотий был плодовитым духовным писателем. Крупнейшими его произведениями были катехизис - «Огласительное богословие», «Сказания о житии блаженного Иннокентия епископа Пензенского и Саратовского» (оба этих сочинения опубликованы в книге: Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов. М., 2010. - прим. Улыбина В. В.), «Похвала Пресвятой Богородицы», «Описание Юрьева монастыря», «Книга святых всех, како их святые иконы и святые образа иконописцам и живописцам подобает писати», «Рассуждения о хитоне», «Устав Новгородского первоклассного Юрьева общежительного монастыря». Самым значительным по объему и важности произведением Фотия является «Повесть Фотия духовной дщери девице Анне, како был его восход... с начала до конца», получившая в исторической литературе название «Автобиография Фотия».

Описанием своей жизни Фотий не стремился к самопрославлению или посмертной славе, он хотел поведать потомкам о борьбе с врагами Русской православной церкви. В этом отношении архимандрит Фотий является Православным апологетом, одним из первых в XIX веке. В дальнейшем в сложные для России годы на защиту Русской православной церкви поднимется целый ряд последователей Фотия, крупнейшим из которых уже на грани XIX и XX веков был Сергей Нилус. Нет вины этих поборников православия в том, что в 1917 году русский народ предпочел масонские идеалы - Братство, Равенство, Свободу христианским ценностям - Вере, Надежде, Любви.

Фотий (Спасский), архимандрит - Автобиография архимандрита Фотия (Спасского) (1792–1838)

Сост. В. В. Улыбин, Ю. Е. Кондаков. – СПб.: Алетейя, 201 . – 376 с.

ISBN 978-5-91419-706-0

Фотий (Спасский), архимандрит - Автобиография архимандрита Фотия (Спасского) (1792–1838) – Содержание

Предисловие

Автобиография архимандрита Фотия

КНИГА ПЕРВАЯ

Введение

Глава I. О роде и домашнем воспитании

Глава II. Воспитание вне дома родительскаго и определение в хор казанских певчих в С.-Петербурге

Глава III. Воспитание в Нове-граде в научении духовный семинарии О пользе жития и учения в Нове-граде в старинной семинарии в монастыре Святаго Антония Римлянина

Глава IV. Житие и учение отрока Петра в С.-Петербургской духовной академии у знаменитаго просветителя Филарета, воспитанника Московскаго Платоновскаго Лето 1814

Глава V. Житие в должности учителя Лето 1815 Лето 1816



КНИГА ВТОРАЯ

Глава I. О горьком житии, бытии его в жительстве Ангельском и ужасных происшествиях церковных, бывших в лета его законоучительства в царствующем граде Святаго Петра Лето 1817-е О пострижении в монашество Житие в монашестве и звании законоучителя и настоятеля втораго кадетскаго корпуса Лето 1818 г.

Глава II Лето 1819-е Лето 1820-е Благоприятие Господне Жизнь в Нове-граде настоятелем обители игуменом в Деревяницком монастыре отца Фотия Лето 1820-е, месяц сентябрь Лето 1821-е болезненное Лето 1822-е благодатное Лето 1822 г Новая святая обитель св. великомученика Георгия – Юрьев монастырь Лето 1823-е Начало с Богом обновления обители О памятниках и видах языческих мерзостей во граде Москве



КНИГА ТРЕТЬЯ

Лето 1824-е О действиях и успехах православия против нечестия и неверия еретиков и отступников антихристиан

АПОЛОГИЯ священно-архимандрита Фотия Первое послание Второе послание Беседа отца Фотия Последний беседы архимандрита Фотия с князем Голицыным о революции Указ князю Голицыну о Госнере и прочем Послание третие ПЛАН Разорения России и способ оный план вдруг уничтожить тихо и счастливо Записка убогаго Фотия с 1817 по 1824 год противу тайных обществ О действиях тайных обществ на Россию чрез Библейское общество Открытие заговора под звериным апокалипсическим числом и о влиянии Англии под тем предлогом на Россию О революции под именем тысящелетняго Христова царствия, готовимой к 1836 году в России чрез влияние тайных обществ и англичан-методистов 1824 года августа 7-го. Записка настоятельная, дабы взять решительный меры к прекращению революции, готовимой втайне Об священии соборныя церкви в великом Нове-граде, в Юрьеве - монастыре, во имя Спаса нерукотвореннаго образа О потопе, бывшем в С.-Петербурге 1824 года, ноября 7-го дня О новой секте в донском войске, возникшей для содействия к реформе и революции



ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ