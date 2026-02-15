Спектор Александра - Церковное подполье в СССР - книга первая

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **Persecution Secret Services

Эта работа представляет собой глубокое историко-документальное исследование начального этапа формирования церковного сопротивления в советской России. Автор, монахиня Александра (Спектор), фокусируется на переломном 1922 годе — времени, когда большевистская власть начала масштабную кампанию по изъятию церковных ценностей и инициировала обновленческий раскол. Книга описывает, как в ответ на попытки государства полностью подчинить или разрушить официальные структуры Церкви, начала зарождаться «нелегальная» церковная жизнь. Матушка Александра анализирует причины, по которым значительная часть духовенства и мирян была вынуждена уйти в глубокое подполье, закладывая фундамент для феномена «катакомбной» церкви.

В центре повествования находятся судьбы людей, отказавшихся от компромисса с обновленчеством и богоборческой властью. Используя богатый архивный материал и следственные дела ГПУ, автор восстанавливает хронику первых тайных собраний, нелегальных хиротоний и создания законспирированных общин. Книга показывает, что 1922 год стал точкой невозврата, когда верующие осознали невозможность легального существования без предательства догматов. Это исследование не только восстанавливает историческую справедливость в отношении забытых исповедников, но и дает богословское осмысление подвига людей, выбравших путь гонимой, но свободной веры в самом начале советской эпохи.

Монахиня Александра (Спектор) - Церковное подполье в СССР: книга первая — 1922

Издательство ДУХ I ЛIТЕРА, 2019 год — 236 с.

ISBN 978-966-378-696-4

Монахиня Александра (Спектор) - Церковное подполье в СССР: книга первая — 1922 - Содержание

  • Введение

  • Изъятие как грабёж

  • Изъятие церковных ценностей

  • Голод

  • Воззвания

  • Про кукиш

  • Ара

  • Нансен

  • Церковный Помгол

  • Мусульмане

  • Шуя

  • Главнокомандующий

  • Сопротивление

  • Изъятие как раскол

  • Обновленчество

  • «Конкордат»

  • ВЧК-ГПУ

  • Московский процесс

  • Процессы

  • Московский процесс

  • Выбор

  • Брусилова

  • Узурпация

  • Живая Церковь

  • Переговоры с Патриархом

  • Петроградский процесс

  • Гефсиманский сад

  • Суд

  • Общество объединённых

  • православных приходов

  • Новый Петропомгол

  • Бескровное изъятие

  • Приговор

  • Ходатайства Введенского

  • Последнее слово

  • Митрополит Вениамин

  • Профессор Новицкий

  • Юрист Ковшаров

  • Архимандрит Сергий

  • Расстрел

  • Петроградская автокефалия

  • Епископ Алексий (Симанский)

  • Воззвание

  • Петроградская автокефалия

  • Меморандум трёх

  • Завещание митрополита

  • Меморандум трёх

  • Заключение

  • «Духовная революция»

  • Реформы

  • Безнравственность

  • «Красные попы»

  • Тучков

  • Безверие

  • Библиография

  • Примечания

