Спектор Александра - Церковное подполье в СССР - книга первая

Эта работа представляет собой глубокое историко-документальное исследование начального этапа формирования церковного сопротивления в советской России. Автор, монахиня Александра (Спектор), фокусируется на переломном 1922 годе — времени, когда большевистская власть начала масштабную кампанию по изъятию церковных ценностей и инициировала обновленческий раскол. Книга описывает, как в ответ на попытки государства полностью подчинить или разрушить официальные структуры Церкви, начала зарождаться «нелегальная» церковная жизнь. Матушка Александра анализирует причины, по которым значительная часть духовенства и мирян была вынуждена уйти в глубокое подполье, закладывая фундамент для феномена «катакомбной» церкви.

В центре повествования находятся судьбы людей, отказавшихся от компромисса с обновленчеством и богоборческой властью. Используя богатый архивный материал и следственные дела ГПУ, автор восстанавливает хронику первых тайных собраний, нелегальных хиротоний и создания законспирированных общин. Книга показывает, что 1922 год стал точкой невозврата, когда верующие осознали невозможность легального существования без предательства догматов. Это исследование не только восстанавливает историческую справедливость в отношении забытых исповедников, но и дает богословское осмысление подвига людей, выбравших путь гонимой, но свободной веры в самом начале советской эпохи.

Монахиня Александра (Спектор) - Церковное подполье в СССР: книга первая — 1922

Издательство ДУХ I ЛIТЕРА, 2019 год — 236 с.

ISBN 978-966-378-696-4

