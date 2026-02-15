Спектор Александра - Церковное подполье в СССР - книга первая

Эта работа представляет собой глубокое историко-документальное исследование начального этапа формирования церковного сопротивления в советской России. Автор, монахиня Александра (Спектор), фокусируется на переломном 1922 годе — времени, когда большевистская власть начала масштабную кампанию по изъятию церковных ценностей и инициировала обновленческий раскол. Книга описывает, как в ответ на попытки государства полностью подчинить или разрушить официальные структуры Церкви, начала зарождаться «нелегальная» церковная жизнь. Матушка Александра анализирует причины, по которым значительная часть духовенства и мирян была вынуждена уйти в глубокое подполье, закладывая фундамент для феномена «катакомбной» церкви.
В центре повествования находятся судьбы людей, отказавшихся от компромисса с обновленчеством и богоборческой властью. Используя богатый архивный материал и следственные дела ГПУ, автор восстанавливает хронику первых тайных собраний, нелегальных хиротоний и создания законспирированных общин. Книга показывает, что 1922 год стал точкой невозврата, когда верующие осознали невозможность легального существования без предательства догматов. Это исследование не только восстанавливает историческую справедливость в отношении забытых исповедников, но и дает богословское осмысление подвига людей, выбравших путь гонимой, но свободной веры в самом начале советской эпохи.
Монахиня Александра (Спектор) - Церковное подполье в СССР: книга первая — 1922
Издательство ДУХ I ЛIТЕРА, 2019 год — 236 с.
ISBN 978-966-378-696-4
Монахиня Александра (Спектор) - Церковное подполье в СССР: книга первая — 1922 - Содержание
Введение
Изъятие как грабёж
Изъятие церковных ценностей
Голод
Воззвания
Про кукиш
Ара
Нансен
Церковный Помгол
Мусульмане
Шуя
Главнокомандующий
Сопротивление
Изъятие как раскол
Обновленчество
«Конкордат»
ВЧК-ГПУ
Московский процесс
Процессы
Московский процесс
Выбор
Брусилова
Узурпация
Живая Церковь
Переговоры с Патриархом
Петроградский процесс
Гефсиманский сад
Суд
Общество объединённых
православных приходов
Новый Петропомгол
Бескровное изъятие
Приговор
Ходатайства Введенского
Последнее слово
Митрополит Вениамин
Профессор Новицкий
Юрист Ковшаров
Архимандрит Сергий
Расстрел
Петроградская автокефалия
Епископ Алексий (Симанский)
Воззвание
Петроградская автокефалия
Меморандум трёх
Завещание митрополита
Меморандум трёх
Заключение
«Духовная революция»
Реформы
Безнравственность
«Красные попы»
Тучков
Безверие
Библиография
Примечания
