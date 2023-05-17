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Кето-диета - Интервальное голодание - Берг - Обязательный завтрак - вредный кофе и опасный фастфуд

Спектор Тим - Обязательный завтрак, вредный кофе и опасный фастфуд
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Health
Как правило, первые мифы о еде мы усваиваем еще в детстве. Когда я был маленький, мне говорили, что от некоторых продуктов я буду быстро расти (молоко и сухие завтраки), или стану умным (рыба), или покроюсь прыщами (шоколад), или отращу большие сильные мускулы (мясо и яйца). Меня уговаривали есть шпинат, мотивируя примером моряка Попая, но никогда не рассказывали о полезности чечевицы, брокколи, бобов. Мне говорили, что орехи — нездоровая пища, потому что в них много холестерина. А еще — что если я не буду нормально завтракать, то заболею. Моя мать, ребёнок военных лет, была твердо убеждена, что плесень на еде еще никому не повредила. Оставлять еду на тарелке строго запрещалось.
Насколько я помню, любой «нормальный» прием пищи включал мясо или рыбу. Витамины считались очень важными, особенно витамин C (аскорбиновая кислота) — его принимали в таблетках или ради него специально пили апельсиновый сок. Многие другие постулаты никогда не подвергались сомнению: например, нельзя плавать в течение часа после обеда, нельзя есть перед сном, а чтобы похудеть, нужна физическая активность. Ни одна из этих идей не подтверждается научными данными, а многие, как выяснилось, верны с точностью до наоборот. Но ребенком я их так часто слышал, что сейчас мне, уже взрослому, очень трудно от них избавиться. Всем нам в детстве внушали подобные понятия о еде (с добрыми или не столь добрыми намерениями), и чем старше мы становимся, тем больше подобных убеждений набираем по дороге.

Спектор Тим - Обязательный завтрак, вредный кофе и опасный фастфуд. Почему почти всё, что нам рассказывали о еде, неправда

пер. с англ. Т. Боровиковой ; науч. ред. М. Ильина
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. 288 с.
Серия "Наука и питание"
ISBN 978-5-00169-738-1

Спектор Тим - Обязательный завтрак, вредный кофе и опасный фастфуд. Почему почти всё, что нам рассказывали о еде, неправда - Оглавление

Введение
  • Глава 1. Это глубоко личное
  • Глава 2. Завтрак съешь сам
  • Глава 3. Подсчет калорий: не сходится !
  • Глава 4. Жирный знак вопроса
  • Глава 5. Витамины — колоссальный обман
  • Глава 6. Сладкие слова и горькая правда
  • Глава 7. О чём молчат этикетки
  • Глава 8. Фастфудфобия
  • Глава 9. Не в колбасе счастье
  • Глава 10. И рыбку съесть, и косточкой не подавиться
  • Глава 11. Мания-вегания
  • Глава 12. В чём соль?
  • Глава 13. Спасение — в чашке кофе
  • Глава 14. Едим за двоих ?
  • Глава 15. Пандемия аллергии
  • Глава 16. Безглютеновая мода
  • Глава 17. Крути педали
  • Глава 18. Пища для ума
  • Глава 19. Вывести на чистую воду
  • Глава 20. Ни капли в рот
  • Глава 21. Пище-мили
  • Глава 22. Мы опрыскиваем Землю
  • Глава 23. Не верьте мне, я доктор
Заключение. Как есть
Приложение. 12 правил питания
Примечания
Благодарности
Об авторе

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Первая публикация в 2017 г. Третья публикация в 2018 г. – 60 с.

Доктор Эрик Берг – Здоровое кето и интервальное голодание - Содержание

Ответьте мне на вопрос
  • Ошибки при похудении - Какая же диета – лучшая?
Проблема
  • Инсулин - Низкий сахар в крови - Усвоение питательных веществ на клеточном уровне - Как снизить инсулин?
Решение
  • Здоровое Кето - Интервальное голодание - Как получить все необходимые питательные вещества - Кето-адаптация
Собираем всё воедино
  • Что нужно есть
Примеры блюд
  • Примеры блюд для трёхразового питания - Примеры блюд для двухразового питания
Десерты
Часто задаваемые вопросы

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  • Имбирно-лимонный напиток
  • Мятно-лаймовый напиток
  • Огуречно-лимонный напиток
  • Малиново-лимонный напиток
  • Клубнично-имбирный напиток
  • Вода Сасси
  • Лимонно-базиличный напиток
  • Лимонно-гибискусовый напиток
  • Витаминный лимонад
  • Лимонад из голубики

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Доктор Эрик Берг – Кето-меню на 2 недели для трех- и двухразового питания – Содержание

  • НЕМНОГО ОСНОВ
  • КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ
  • ЛАЙФХАКИ
  • МЕНЮ НА НЕДЕЛЮ (трехразовое питание)
  • СПИСОК ПОКУПОК НА НЕДЕЛЮ (трехразовое питание)
  • МЕНЮ НА НЕДЕЛЮ (двухразовое питание)
  • СПИСОК ПОКУПОК НА НЕДЕЛЮ (двухразовое питание)
  • РЕЦЕПТЫ БЛЮД
  • ЗАВТРАКИ
  • ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
  • ГАРНИРЫ
  • САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
  • ДЕСЕРТЫ
  • СОУСЫ
  • ХЛЕБ
  • СУПЫ

Доктор Эрик Берг – Как избавиться от сахарной зависимости: ИнструкцияДоктор Эрик Берг – Как избавиться от сахарной зависимости: Инструкция

12 с.

Доктор Эрик Берг – Как избавиться от сахарной зависимости: Инструкция - Содержание

  • ПОЧЕМУ ВООБЩЕ НУЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ САХАРА?
  • СДЕЛАЙТЕ ЭТИ ШАГИ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЯГИ К САХАРУ
  • 1 УБЕРИТЕ ИЗ ДОМА САХАР И ВСЕ ПРОДУКТЫ С ЕГО СОДЕРЖАНИЕМ
  • 2 ПЕРЕСТАНЬТЕ ПОСЕЩАТЬ МЕСТА, ГДЕ ЕСТЬ СЛАДОСТИ
  • 3 НАЙДИТЕ НИЗКО-УГЛЕВОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
  • 4 СНИЖАЙТЕ ОБЩЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ УГЛЕВОДОВ ДО 20-50 Г/ДЕНЬ
  • ДОБАВЬТЕ В РАЦИОН НУТРИЕНТЫ
  • ИТОГ
Views 2 186
Rating 4.2 / 5
Added 17.05.2023
Author brat Andron
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4.2/5 (3)

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