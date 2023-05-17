Кето-диета - Интервальное голодание - Берг - Обязательный завтрак - вредный кофе и опасный фастфуд

Как правило, первые мифы о еде мы усваиваем еще в детстве. Когда я был маленький, мне говорили, что от некоторых продуктов я буду быстро расти (молоко и сухие завтраки), или стану умным (рыба), или покроюсь прыщами (шоколад), или отращу большие сильные мускулы (мясо и яйца). Меня уговаривали есть шпинат, мотивируя примером моряка Попая, но никогда не рассказывали о полезности чечевицы, брокколи, бобов. Мне говорили, что орехи — нездоровая пища, потому что в них много холестерина. А еще — что если я не буду нормально завтракать, то заболею. Моя мать, ребёнок военных лет, была твердо убеждена, что плесень на еде еще никому не повредила. Оставлять еду на тарелке строго запрещалось.

Насколько я помню, любой «нормальный» прием пищи включал мясо или рыбу. Витамины считались очень важными, особенно витамин C (аскорбиновая кислота) — его принимали в таблетках или ради него специально пили апельсиновый сок. Многие другие постулаты никогда не подвергались сомнению: например, нельзя плавать в течение часа после обеда, нельзя есть перед сном, а чтобы похудеть, нужна физическая активность. Ни одна из этих идей не подтверждается научными данными, а многие, как выяснилось, верны с точностью до наоборот. Но ребенком я их так часто слышал, что сейчас мне, уже взрослому, очень трудно от них избавиться. Всем нам в детстве внушали подобные понятия о еде (с добрыми или не столь добрыми намерениями), и чем старше мы становимся, тем больше подобных убеждений набираем по дороге.

Спектор Тим - Обязательный завтрак, вредный кофе и опасный фастфуд. Почему почти всё, что нам рассказывали о еде, неправда

пер. с англ. Т. Боровиковой ; науч. ред. М. Ильина

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. 288 с.

Серия "Наука и питание"

ISBN 978-5-00169-738-1

Спектор Тим - Обязательный завтрак, вредный кофе и опасный фастфуд. Почему почти всё, что нам рассказывали о еде, неправда - Оглавление

Введение

Глава 1. Это глубоко личное

Глава 2. Завтрак съешь сам

Глава 3. Подсчет калорий: не сходится !

Глава 4. Жирный знак вопроса

Глава 5. Витамины — колоссальный обман

Глава 6. Сладкие слова и горькая правда

Глава 7. О чём молчат этикетки

Глава 8. Фастфудфобия

Глава 9. Не в колбасе счастье

Глава 10. И рыбку съесть, и косточкой не подавиться

Глава 11. Мания-вегания

Глава 12. В чём соль?

Глава 13. Спасение — в чашке кофе

Глава 14. Едим за двоих ?

Глава 15. Пандемия аллергии

Глава 16. Безглютеновая мода

Глава 17. Крути педали

Глава 18. Пища для ума

Глава 19. Вывести на чистую воду

Глава 20. Ни капли в рот

Глава 21. Пище-мили

Глава 22. Мы опрыскиваем Землю

Глава 23. Не верьте мне, я доктор

Заключение. Как есть

Приложение. 12 правил питания

Примечания

Благодарности

Об авторе

Доктор Эрик Берг – Здоровое кето и интервальное голодание – Краткий обзор доступным языком Первая публикация в 2017 г. Третья публикация в 2018 г. – 60 с. Доктор Эрик Берг – Здоровое кето и интервальное голодание - Содержание Ответьте мне на вопрос Ошибки при похудении - Какая же диета – лучшая? Проблема Инсулин - Низкий сахар в крови - Усвоение питательных веществ на клеточном уровне - Как снизить инсулин? Решение Здоровое Кето - Интервальное голодание - Как получить все необходимые питательные вещества - Кето-адаптация Собираем всё воедино Что нужно есть Примеры блюд Примеры блюд для трёхразового питания - Примеры блюд для двухразового питания Десерты Часто задаваемые вопросы