Кето-диета - Интервальное голодание - Берг - Обязательный завтрак - вредный кофе и опасный фастфуд
Как правило, первые мифы о еде мы усваиваем еще в детстве. Когда я был маленький, мне говорили, что от некоторых продуктов я буду быстро расти (молоко и сухие завтраки), или стану умным (рыба), или покроюсь прыщами (шоколад), или отращу большие сильные мускулы (мясо и яйца). Меня уговаривали есть шпинат, мотивируя примером моряка Попая, но никогда не рассказывали о полезности чечевицы, брокколи, бобов. Мне говорили, что орехи — нездоровая пища, потому что в них много холестерина. А еще — что если я не буду нормально завтракать, то заболею. Моя мать, ребёнок военных лет, была твердо убеждена, что плесень на еде еще никому не повредила. Оставлять еду на тарелке строго запрещалось.
Насколько я помню, любой «нормальный» прием пищи включал мясо или рыбу. Витамины считались очень важными, особенно витамин C (аскорбиновая кислота) — его принимали в таблетках или ради него специально пили апельсиновый сок. Многие другие постулаты никогда не подвергались сомнению: например, нельзя плавать в течение часа после обеда, нельзя есть перед сном, а чтобы похудеть, нужна физическая активность. Ни одна из этих идей не подтверждается научными данными, а многие, как выяснилось, верны с точностью до наоборот. Но ребенком я их так часто слышал, что сейчас мне, уже взрослому, очень трудно от них избавиться. Всем нам в детстве внушали подобные понятия о еде (с добрыми или не столь добрыми намерениями), и чем старше мы становимся, тем больше подобных убеждений набираем по дороге.
Спектор Тим - Обязательный завтрак, вредный кофе и опасный фастфуд. Почему почти всё, что нам рассказывали о еде, неправда
пер. с англ. Т. Боровиковой ; науч. ред. М. Ильина
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. 288 с.
Серия "Наука и питание"
ISBN 978-5-00169-738-1
Спектор Тим - Обязательный завтрак, вредный кофе и опасный фастфуд. Почему почти всё, что нам рассказывали о еде, неправда - Оглавление
Введение
- Глава 1. Это глубоко личное
- Глава 2. Завтрак съешь сам
- Глава 3. Подсчет калорий: не сходится !
- Глава 4. Жирный знак вопроса
- Глава 5. Витамины — колоссальный обман
- Глава 6. Сладкие слова и горькая правда
- Глава 7. О чём молчат этикетки
- Глава 8. Фастфудфобия
- Глава 9. Не в колбасе счастье
- Глава 10. И рыбку съесть, и косточкой не подавиться
- Глава 11. Мания-вегания
- Глава 12. В чём соль?
- Глава 13. Спасение — в чашке кофе
- Глава 14. Едим за двоих ?
- Глава 15. Пандемия аллергии
- Глава 16. Безглютеновая мода
- Глава 17. Крути педали
- Глава 18. Пища для ума
- Глава 19. Вывести на чистую воду
- Глава 20. Ни капли в рот
- Глава 21. Пище-мили
- Глава 22. Мы опрыскиваем Землю
- Глава 23. Не верьте мне, я доктор
Заключение. Как есть
Приложение. 12 правил питания
Примечания
Благодарности
Об авторе
Доктор Эрик Берг – Здоровое кето и интервальное голодание – Краткий обзор доступным языком
Первая публикация в 2017 г. Третья публикация в 2018 г. – 60 с.
Доктор Эрик Берг – Здоровое кето и интервальное голодание - Содержание
Ответьте мне на вопрос
- Ошибки при похудении - Какая же диета – лучшая?
Проблема
- Инсулин - Низкий сахар в крови - Усвоение питательных веществ на клеточном уровне - Как снизить инсулин?
Решение
- Здоровое Кето - Интервальное голодание - Как получить все необходимые питательные вещества - Кето-адаптация
Собираем всё воедино
- Что нужно есть
Примеры блюд
- Примеры блюд для трёхразового питания - Примеры блюд для двухразового питания
Десерты
Часто задаваемые вопросы
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- Мятно-лаймовый напиток
- Огуречно-лимонный напиток
- Малиново-лимонный напиток
- Клубнично-имбирный напиток
- Вода Сасси
- Лимонно-базиличный напиток
- Лимонно-гибискусовый напиток
- Витаминный лимонад
- Лимонад из голубики
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- НЕМНОГО ОСНОВ
- КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ
- ЛАЙФХАКИ
- МЕНЮ НА НЕДЕЛЮ (трехразовое питание)
- СПИСОК ПОКУПОК НА НЕДЕЛЮ (трехразовое питание)
- МЕНЮ НА НЕДЕЛЮ (двухразовое питание)
- СПИСОК ПОКУПОК НА НЕДЕЛЮ (двухразовое питание)
- РЕЦЕПТЫ БЛЮД
- ЗАВТРАКИ
- ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
- ГАРНИРЫ
- САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
- ДЕСЕРТЫ
- СОУСЫ
- ХЛЕБ
- СУПЫ
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- ПОЧЕМУ ВООБЩЕ НУЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ САХАРА?
- СДЕЛАЙТЕ ЭТИ ШАГИ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЯГИ К САХАРУ
- 1 УБЕРИТЕ ИЗ ДОМА САХАР И ВСЕ ПРОДУКТЫ С ЕГО СОДЕРЖАНИЕМ
- 2 ПЕРЕСТАНЬТЕ ПОСЕЩАТЬ МЕСТА, ГДЕ ЕСТЬ СЛАДОСТИ
- 3 НАЙДИТЕ НИЗКО-УГЛЕВОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
- 4 СНИЖАЙТЕ ОБЩЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ УГЛЕВОДОВ ДО 20-50 Г/ДЕНЬ
- ДОБАВЬТЕ В РАЦИОН НУТРИЕНТЫ
- ИТОГ
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