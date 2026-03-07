Запись лекционного курса по христианской этике, прочитанного русским философом незадолго до смерти (после окончания Второй Мировой войны Спекторский переехал из Европы в США) студентам Свято-Владимирской Духовной академии в г. Нью-Йорке в 1950/51 академическом году.

Первая публикация этой незаслуженно «забытой» работы давно стала большой библиографической редкостью. Она была осуществлена усилиями Русской академической группы в США в 1980 г., через 30 лет после смерти философа, и до настоящего времени была мало известна отечественной историкофилософской науке и почти недоступна российскому читателю. Между тем, основное идейное содержание Лекций свидетельствует о серьезном мировоззренческом, научно-методологическом и духовно-просветительском значении теории христианской практической философии Е.В. Спекторского для современного общества (как в России, так и на Западе), основывающегося на христианских (все равно — «западных» или «восточных», ибо во Христе «нет ни эллина, ни иудея») нравственных идеалах и ценностях. Особенно актуальной эта теория представляется для многострадальной Родины философа — православной России, духовному служению которой Е.В. Спекторский посвятил всю свою творческую жизнь.

Евгений Васильевич Спекторский - Христианская этика - Лекции, прочитанные в Свято-Владимирской Духовной академии в г. Нью-Йорке в 1950/51 академическом году

Сост., вступ. статья и примеч. П.Е. Бойко, Л.А. Бойко, И.В. Попов

М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2013. — 150 с.

Евгений Спекторский - Христианская этика - Содержание

Л.А. Бойко, П.Е. Бойко, И.В. Попов. Христианская этика Е.В. Спекторского как опыт деархаизации христианской идеи в современном мире

Спекторский Е.В. Христианская этика

I. Предмет этики - II. Проблема истины в этике - III. Этика и наука - IV. Этика и философия - V. Этика и искусство - VI. Христианское мировоззрение - VII. Христианская теория познания - VIII. Христианская метафизика - IX. Бог - X. Природа - XI. Человек - XII. Женщина - XIII. Общество - XIV. Этика - XV. Эволюция европейской этики - XVI. Христианская деонтология - XVII. Обязанности по отношению к Богу - XVIII. Вера - XIX. Надежда - XX. Любовь - XXI. Обязанности по отношению к Богочеловеку - XXII. Обязанности по отношению к Святому Духу - XXIII. Обязанности по отношению к человеку - XXIV. Обязанности по отношению к самому себе - XXV. Обязанности по отношению к другим людям - XXVI. Обязанности по отношению к природе

Об авторе и составителях