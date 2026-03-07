Спекторский - Христианская этика

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics

Запись лекционного курса по христианской этике, прочитанного русским философом незадолго до смерти (после окончания Второй Мировой войны Спекторский переехал из Европы в США) студентам Свято-Владимирской Духовной академии в г. Нью-Йорке в 1950/51 академическом году.

Первая публикация этой незаслуженно «забытой» работы давно стала большой библиографической редкостью. Она была осуществлена усилиями Русской академической группы в США в 1980 г., через 30 лет после смерти философа, и до настоящего времени была мало известна отечественной историкофилософской науке и почти недоступна российскому читателю. Между тем, основное идейное содержание Лекций свидетельствует о серьезном мировоззренческом, научно-методологическом и духовно-просветительском значении теории христианской практической философии Е.В. Спекторского для современного общества (как в России, так и на Западе), основывающегося на христианских (все равно — «западных» или «восточных», ибо во Христе «нет ни эллина, ни иудея») нравственных идеалах и ценностях. Особенно актуальной эта теория представляется для многострадальной Родины философа — православной России, духовному служению которой Е.В. Спекторский посвятил всю свою творческую жизнь.

Евгений Васильевич Спекторский - Христианская этика - Лекции, прочитанные в Свято-Владимирской Духовной академии в г. Нью-Йорке в 1950/51 академическом году

Сост., вступ. статья и примеч. П.Е. Бойко, Л.А. Бойко, И.В. Попов

М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2013. — 150 с.

ISBN 978–5–906233–07–3

Издательский проект "Университет"

Классическая философия

Тексты и исследования, 5

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ ПОЛИТИКИ И ПРАВА ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (НОЦ) «ФИЛОСОФСКИЕ, РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» ФИСМО КУБГУ

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Евгений Спекторский - Христианская этика - Содержание

Л.А. Бойко, П.Е. Бойко, И.В. Попов. Христианская этика Е.В. Спекторского как опыт деархаизации христианской идеи в современном мире

Спекторский Е.В. Христианская этика

  • I. Предмет этики - II. Проблема истины в этике - III. Этика и наука - IV. Этика и философия - V. Этика и искусство - VI. Христианское мировоззрение - VII. Христианская теория познания - VIII. Христианская метафизика - IX. Бог - X. Природа - XI. Человек - XII. Женщина - XIII. Общество - XIV. Этика - XV. Эволюция европейской этики - XVI. Христианская деонтология - XVII. Обязанности по отношению к Богу - XVIII. Вера - XIX. Надежда - XX. Любовь - XXI. Обязанности по отношению к Богочеловеку - XXII. Обязанности по отношению к Святому Духу - XXIII. Обязанности по отношению к человеку - XXIV. Обязанности по отношению к самому себе - XXV. Обязанности по отношению к другим людям - XXVI. Обязанности по отношению к природе

Об авторе и составителях

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

