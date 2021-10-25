Представляя на суд читателя свой труд по истолкованию названных в заголовке посланий Апостола Павла, считаю необходимым предварительно предпослать взгляд православной богословской науки на происхождение и источники, из которых апостол почерпнул все идейное содержание своего благовестия. К это тем более необходимо сделать, потому что современная критика, игнорируя богодухновенный и божественный характер Павловых посланий признает их обыкновенным, литературным произведением; и само Евангелие Христово, на котором единственно базирует свое богословие ап. Павел, критика считает результатом естественной идейно-религиозной эволюции, а потому и апостольское понимание и истолкование Евангелия Христова, по суду критики, является плодом индивидуального творчества писателя /благовестник/ и при помощи обычных литературных приемов и средств и готового материала. Не входя в подробное рассмотрение денных, которыми оперирует критика в этом вопросе, следует однако остановиться на главнейших из них. Это, прежде всего, утверждение критики о том, что иудео-раввинская теология для апостола является ближайшим и главным источником для христианских богословских построении т.н. павлинизма.

Действительно, ап. Павел сам свидетельствует о своей близости к Иудейству, когда говорит, что "он преуспевал в Иудействе больше многих сверстников в роде своем и был неумеренным ревнителем отеческих преданий /Гал. 1, 14/; а то, что он воспитывался у ног Гамалиила /Деян. 22, 3/ знаменитейшего в Иудействе Раввина, несомненно, могло иметь огромное значение для образования у ап. Павла богословских концепций Иудаизма.

При всей справедливости такого утверждения, согласиться с критикой в этом невозможно, по соображениям идейно-принципиального характера.

Профессор, протоиерей Михаил Сперанский - Курс лекций по Св. Писанию Нового Завета - Том II - Послания Апостола Павла /Историко-экзегетический анализ/ - Для IV курса Академии

Ленинградская Православная Духовная Академия

Ленинград : 1972 г. - 585 с. (машинопись)

Профессор, протоиерей Михаил Сперанский - Курс лекций по Св. Писанию Нового Завета - Том II - Послания Апостола Павла /Историко-экзегетический анализ/ - Для IV курса Академии - Содержание

Послания святого апостола Павла

ВВЕДЕНИЕ. Pro domo Sua

1. Послание к Римлянам

2. 1-е послание к Коринфянам

3. 2-е послание к Коринфянам

4. Послание к Галатам

5. Послание к Ефесянам

6. Послание к Филиппийцам

7. Послание к Колоссянам

8. 1-е послание к Фессалоникийцам

9. 2-е послание к Фессалоникийцам

10. Послание к Филимону

11. Послание к Евреям

ЛИТЕРАТУРА