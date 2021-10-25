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Сперанский - Введение в Новый Завет - том 2 - Послания апостола Павла

Михаил Сперанский - Курс лекций по Св. Писанию Нового Завета - Том II - Послания Апостола Павла
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Представляя на суд читателя свой труд по истолкованию названных в заголовке посланий Апостола Павла, считаю необходимым предварительно предпослать взгляд православной богословской науки на происхождение и источники, из которых апостол почерпнул все идейное содержание своего благовестия. К это тем более необходимо сделать, потому что современная критика, игнорируя богодухновенный и божественный характер Павловых посланий признает их обыкновенным, литературным произведением; и само Евангелие Христово, на котором единственно базирует свое богословие ап. Павел, критика считает результатом естественной идейно-религиозной эволюции, а потому и апостольское понимание и истолкование Евангелия Христова, по суду критики, является плодом индивидуального творчества писателя /благовестник/ и при помощи обычных литературных приемов и средств и готового материала. Не входя в подробное рассмотрение денных, которыми оперирует критика в этом вопросе, следует однако остановиться на главнейших из них. Это, прежде всего, утверждение критики о том, что иудео-раввинская теология для апостола является ближайшим и главным источником для христианских богословских построении т.н. павлинизма.
Действительно, ап. Павел сам свидетельствует о своей близости к Иудейству, когда говорит, что "он преуспевал в Иудействе больше многих сверстников в роде своем и был неумеренным ревнителем отеческих преданий /Гал. 1, 14/; а то, что он воспитывался у ног Гамалиила /Деян. 22, 3/ знаменитейшего в Иудействе Раввина, несомненно, могло иметь огромное значение для образования у ап. Павла богословских концепций Иудаизма.
При всей справедливости такого утверждения, согласиться с критикой в этом невозможно, по соображениям идейно-принципиального характера.

Профессор, протоиерей Михаил Сперанский - Курс лекций по Св. Писанию Нового Завета - Том II - Послания Апостола Павла /Историко-экзегетический анализ/ - Для IV курса Академии

Ленинградская Православная Духовная Академия
Ленинград : 1972 г. - 585 с. (машинопись)

Профессор, протоиерей Михаил Сперанский - Курс лекций по Св. Писанию Нового Завета - Том II - Послания Апостола Павла /Историко-экзегетический анализ/ - Для IV курса Академии - Содержание

  • Послания святого апостола Павла
ВВЕДЕНИЕ. Pro domo Sua
  • 1. Послание к Римлянам
  • 2. 1-е послание к Коринфянам
  • 3. 2-е послание к Коринфянам
  • 4. Послание к Галатам
  • 5. Послание к Ефесянам
  • 6. Послание к Филиппийцам
  • 7. Послание к Колоссянам
  • 8. 1-е послание к Фессалоникийцам
  • 9. 2-е послание к Фессалоникийцам
  • 10. Послание к Филимону
  • 11. Послание к Евреям
ЛИТЕРАТУРА
Views 291
Rating 5.0 / 5
Added 25.10.2021
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

L
lester69 4 years ago
Отлично!

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