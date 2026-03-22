Сперджен - 12 проповедей о Вечере

Сперджен - 12 проповедей о Вечере
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга «12 проповедей о Вечере» представляет собой сборник проповедей известного английского проповедника XIX века Чарльза Хэддона Сперджена, посвящённых теме Вечери Господней. В своих проповедях автор раскрывает духовное значение этого важного христианского установления.

Сперджен рассматривает Вечерю Господню как особое напоминание о жертве Иисуса Христа, совершённой ради спасения человека. Он объясняет библейский смысл хлеба и чаши, указывая на их символическое значение — воспоминание о страданиях и искупительной смерти Спасителя.

В проповедях подчёркивается необходимость личной веры, покаяния и внутренней готовности верующего к участию в Вечере. Автор также говорит о духовном единстве верующих, которое выражается через совместное участие в этом таинстве.

Книга будет полезна пасторам, проповедникам, студентам богословия и всем читателям, интересующимся библейским учением о Вечере Господней и духовной жизнью христианина.

Сперджен Ч. - 12 проповедей о Вечере

Пер. с англ. А. В. Вязовская. — Брест: Изд-во ЧУИТП «Благовест», 2003. — 240 с.

ISBN 985-90011-2-х

Сперджен Ч. - 12 проповедей о Вечере – Содержание

  • 1. «Примите, идите»

  • 2. Общение со Христом

  • 3. Как правильно соблюдать Вечерю Господню

  • 4. Христос со Своими учениками за одним столом

  • 5. Воспоминание Христа

  • 6. Иисус, заменивший Собой Свой народ

  • 7. Цель Божьих наказаний

  • 8. Зачем нужна Вечеря Господня

  • 9. Вечеря Господня простая, но величественная

  • 10. Памятный знак

  • 11. Подготовка к Вечере Господней

  • 12. Памятная песнь

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

