Сперджен Чарльз - Возрастание в благодати

“Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние” (Псалом 43, 2).

Наверное, никакие другие истории не остаются в нашей памяти так надолго, как те, которые мы слышим в нашем детстве, те сказки, которые рассказывают нам наши родители и наши няни. Очень грустно осознавать, что очень многие из этих историй праздны и бесполезны, что наши детские умы с самого раннего возраста засорены сказками и испорчены странными и лживыми байками. Так вот, среди первых христиан и мужей Божьих в далекой древности детские сказки очень сильно отличались от современных, и истории, которыми взрослые забавляли своих детей, были совершенно иного характера, нежели те, которые завораживали нас во дни нашего младенчества. Нет никакого сомнения в том, что Авраам рассказывал своим детям о потопе, о том, как воды покрыли землю и как только один Ной спасся в ковчеге. Древние израильтяне, когда они проживали в своей земле, все без исключения рассказывали своим детям о Чермном море и о тех казнях, что Бог навел на Египет, когда выводил Свой народ из дома рабства. Мы знаем, что среди ранних христиан было обычаем пересказывать своим детям все, что касалось жизни Христа, деяний апостолов, и другие подобные интересные истории. Да и наши предки-пуритане насыщались такими историями в своем детстве. Усаживаясь у камина перед старинными датскими изразцами со странными и непонятными гравюрами на них, изображавшими эпизоды из жизни Христа, матери рассказывали своим детям о том, как Иисус ходил по воде, как Он умножал хлеба, о Его чудесном преображении или о Его распятии. О, как бы я хотел, чтобы подобными этим были истории, которые рассказывают детям в наше время, чтобы истории из жизни Христа мы слышали с детства, и чтобы каждый из нас поверил, наконец, в то, что нет ничего более интересного, чем то, в чем есть истина, и ничего более завораживающего, чем те истории, которые записаны в Священном Писании, что ничто неспособно настолько глубоко тронуть сердце ребенка, как те чудесные дела Божьи, которые Он творил в древние времена. Так вот, похоже, что псалмопевец, написавший эту прекрасную музыкальную оду, слышал от своего отца, который, в свою очередь, слышал от своего отца, и так далее, истории о чудных делах, которые Бог творил во дни древние, так что впоследствии этот прекраснейший псалмопевец в Израиле передал их своим детям, и, таким образом, поколение за поколением училось благословлять Бога, вспоминая о Его великих делах.

Итак, мои дорогие друзья, сегодня утром я намерен привести вам на память некоторые из чудесных дел Божьих, которые Бог сотворил во дни древние. Моей целью и задачей будет пробудить в ваших душах жажду увидеть подобные же дела в наши дни, чтобы, оглядываясь назад, на то, что Бог совершал когда- то, вы с надеждой обратили свой взор вперед, ожидая, что Он снова прострет Свою могучую руку и святую мышцу и повторит те же великие дела, которые совершал в древности.

Во-первых, я буду говорить о чудесах, о которых рассказывали нам наши отцы и которые, как мы слышали, происходили в древности; во-вторых, я упомяну о некоторых препятствиях, которые мешают этим чудесам совершаться и сегодня; и затем я извлеку необходимые уроки из тех чудес, которые, как мы слышали, Господь совершил во дни давно прошедшие.

Чарльз Сперджен - Возрастание в благодати

Пер. с англ. — Одесса: Христианское просвещение, 2011. — 480 с.

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