Сперджен - Доказательство любви

Мы лучше поймем этот образ благодаря контрасту с состоянием Израиля в пустыне, а во-вторых, упоминая о некоторых вещах путем сравнения того, что характерно для нашего дома и чем мы никогда не сможем наслаждаться, если не являемся обладателями собственного жилища. Прежде всего, мы сопоставим эту мысль — "Господи, Ты наше прибежище" — с тем особым положением, в котором находились израильтяне, странствуя по пустыне. Во-первых, отметим, что они должны были находиться в состоянии великого беспокойства. С наступлением сумерек, или когда облачный и огненный столп останавливался, они раскидывали шатры и располагались на отдых.

Возможно, назавтра же, еще прежде восхода солнца, поутру трубила труба, и, поднимаясь со своих постелей, они обнаруживали, что ковчег уже отправляется в путь, и огненно-облачный столп вел их через узкие горные ущелья наверх или по бесплодной и сухой пустыне. Едва успев разместить свои немногочисленные пожитки в своих шатрах и поудобней устроить все для себя, они слышали: "Прочь! Прочь! Дальше отсюда! Это не есть ваш покой; вы должны идти, продвигаясь вперед, к Ханаану!" Они не могли засеять даже небольшой клочок земли вокруг своего шатра; они не могли привести в порядок свой дом и разместить свои пожитки; они не могли привязаться к этому месту на земле. Хотя бы они только что похоронили своего отца в месте, где задержался на время их шатер, они должны были уходить.

Они не должны были привязываться к этому месту, не должны были иметь что-либо из того, что мы называем удобствами, покоем и миром, но всегда были в дороге, всегда в пути. Более того, они были настолько не защищены, что никогда не могли быть по-настоящему спокойными в своих шатрах. То горячий самум гнал песок, который проникал в шатер, угрожая заживо похоронить их; то их обжигало палящее солнце, от которого едва ли могли защитить шатры; то дул колючий северный ветер, принося стужу, так что они сидели, дрожа и съежившись, вокруг костров в своих шатрах.

Они имели мало покоя; но посмотрите, как в противоположность этому Моисей, человек Божий, с благодарностью отмечает: "Ты не являешься нашим шатром, но жилищем. Хотя нам здесь нелегко, хотя нас бросают из стороны в сторону беды, хотя мы идем по пустыне, и находим, что это трудный путь; хотя, сидя здесь, мы не знаем, что такое покой и уют, — Господи, в Тебе мы обладаем всеми удобствами, которые может дать дом; мы имеем все, что роскошный особняк или дворец могут дать князю, который может нежиться на своем ложе и покоиться на своей перине. Господи, в Тебе наш покой и уют; Ты являешься нашим домом и жилищем".

Чарльз Сперджен - Доказательство любви

