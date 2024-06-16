Сперджен – Классические советы

“Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную”

Первое послание Иоанна 5:13.

ЗНАТЬ, что мы имеем жизнь вечную, намного лучше, чем уметь предсказывать будущее империй или судьбу монархов. Иоанн по велению сердца, движимый любовью, пишет нам, чтобы укрепить в уверенности спасения. Кому адресовано это послание? Это важно знать потому, что оно написано всем верующим во имя Сына Божия.

В послании Иоанн обращается к детям («Пишу вам, дети»), к отцам («Пишу вам, отцы»), к юношам («Пишу вам, юноши»), а также к старцам и отрокам. Иоанн пишет тем, кто, несмотря на различие в возрасте, имеет общее качество — все они верят во имя Сьша Божия.

Дети, вы только что начали духовную жизнь, мы хотим, чтобы вы уверились, что имеете жизнь вечную. Юноши, борющиеся с грехом, мы хотим, чтобы вы укрепились в своей борьбе, зная, что вы имеете жизнь вечную. Отцы, позвольте нам надеяться, что вы не разуверились в обетовании, что вы в ваши зрелые годы живете полной жизнью в ожидании вечности. Никто, ни юноша, ни старец не исключен из текста, если только он верующий. Мы можем с уверенностью сказать, исходя из текста: если Иоанн говорит исключительно с людьми Божьими, то и среди них есть некоторые, которые не уверены, что имеют жизнь вечную. Многим истинным верующих не известен этот факт. Например, многие христиане полагают, что, даже если они теперь спасены, то свое спасение они могут все же потерять. Но Иоанн говорит твердо: «...Дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную».

Жизнь, которую Святой Дух дает верующему — не сиюминутная игрушка, не однодневка, это жизнь вечная. Вечная! Мы были рождены свыше к надежде живой и неувядающей, рождены «не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек». Наш Господь у колодца в Самарии рисует нам другой образ: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И что, вы воображаете, что этот источник может иссякнуть?!

Какое утешение проходит мимо детей Божьих! Они не понимают, что есть абсолютное бессмертие новой жизни! Разве не сказал Иисус: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей»?

Ч. Х. Сперджен – Классические советы – Волнующие душу проповеди от короля проповедников

В книгу вошли проповеди и краткие лекции Ч. X. Сперджена, сокращенные для журнала Sword & Trowel, основанного великим проповедником в 1865 г. - Издательство «Завет Христа», б.г. – 164 с.

Ч. Х. Сперджен – Классические советы – Содержание