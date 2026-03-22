Сперджен - Молитва, достигающая успеха

Книга «Молитва, достигающая успеха» представляет собой духовное наставление известного английского проповедника XIX века Чарльза Хэддона Сперджена, посвящённое теме действенной и искренней молитвы. Автор размышляет о том, какой должна быть молитва, чтобы она исходила из глубины сердца и была угодна Богу.

Сперджен показывает, что истинная молитва не является формальным религиозным действием, а живым общением человека с Богом. Он говорит о важности веры, искренности, смирения и настойчивости в молитве, подчёркивая, что молитва должна сопровождаться доверием Божьей воле.

В книге рассматриваются духовные принципы, которые помогают верующему укрепляться в молитвенной жизни: постоянство, внутреннее очищение, искреннее покаяние и надежда на Божью благодать. Автор вдохновляет читателя стремиться к более глубокому и живому общению с Богом.

Книга будет полезна всем, кто хочет развивать личную молитвенную жизнь, глубже понять значение молитвы и укрепиться в духовной практике христианской веры.

Сперджен, Чарльз - Молитва, достигающая успеха

Пер. с англ. - К.: «Джерело життя» совместно с миссией «Оазис», 2003. - 144 стр. - Рус. – (Молитва и духовная война.)

ISBN 966-8014-06-5

Сперджен, Чарльз - Молитва, достигающая успеха – Содержание

Глава 1. Молитва Давида в пещере

Человек, обличаемый во грехе

Гонимый верующий

Верующий в процессе подготовки

Глава 2. Просите и получите

Нищета похоти

Духовная нищета

Имеющееся у вас богатство

Глава 3. Настоящая молитва

Быть самим собой перед Богом

Как извлечь выгоду) из бедствий

Бог обещает благодать

Действовать заодно с Богом

Глава 4. Гарантированная благодать

Нужда всего человечества

Молитва как способ избавления

Кому дано это обетование?

Обильное благословение

Последствия отказа от благословения

Глава 5· Мольба, а не противоречие