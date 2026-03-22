Сперджен - Молитва, достигающая успеха

Книга «Молитва, достигающая успеха» представляет собой духовное наставление известного английского проповедника XIX века Чарльза Хэддона Сперджена, посвящённое теме действенной и искренней молитвы. Автор размышляет о том, какой должна быть молитва, чтобы она исходила из глубины сердца и была угодна Богу.
Сперджен показывает, что истинная молитва не является формальным религиозным действием, а живым общением человека с Богом. Он говорит о важности веры, искренности, смирения и настойчивости в молитве, подчёркивая, что молитва должна сопровождаться доверием Божьей воле.
В книге рассматриваются духовные принципы, которые помогают верующему укрепляться в молитвенной жизни: постоянство, внутреннее очищение, искреннее покаяние и надежда на Божью благодать. Автор вдохновляет читателя стремиться к более глубокому и живому общению с Богом.
Книга будет полезна всем, кто хочет развивать личную молитвенную жизнь, глубже понять значение молитвы и укрепиться в духовной практике христианской веры.
Сперджен, Чарльз - Молитва, достигающая успеха
Пер. с англ. - К.: «Джерело життя» совместно с миссией «Оазис», 2003. - 144 стр. - Рус. – (Молитва и духовная война.)
ISBN 966-8014-06-5
Сперджен, Чарльз - Молитва, достигающая успеха – Содержание
Глава 1. Молитва Давида в пещере
Человек, обличаемый во грехе
Гонимый верующий
Верующий в процессе подготовки
Глава 2. Просите и получите
Нищета похоти
Духовная нищета
Имеющееся у вас богатство
Глава 3. Настоящая молитва
Быть самим собой перед Богом
Как извлечь выгоду) из бедствий
Бог обещает благодать
Действовать заодно с Богом
Глава 4. Гарантированная благодать
Нужда всего человечества
Молитва как способ избавления
Кому дано это обетование?
Обильное благословение
Последствия отказа от благословения
Глава 5· Мольба, а не противоречие
Соглашайтесь с Господом
Умоляйте Господа
Имейте веру в Господа
