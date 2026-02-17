Сперджен - Молитвы Сперджена

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics

Без сомнения, это подборка молитв великого проповедника нам очень нужна. Многие из нас давно мечтали о подобной книге; и теперь мы с теплотой и благодарностью приветствуем ее. Проповеди этого несравненного христианина были незабываемы. И еще труднее было забыть его молитвы.

Чарльз Сперджен - Молитвы Сперджена и рекомендации по усовершенствованию молитвенных собраний

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2007. — 112 с.

ISBN 5-7454-0676-3

Чарльз Сперджен - Молитвы Сперджена - Содержание

  • ВСТУПЛЕНИЕ

  • ЛЕКЦИЯ. ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ МОЛИТВЫ

  • Молитва 1. ПОМОЩЬ СВЫШЕ

  • Молитва 2. БЛАГОДАРЕНИЕ БОГУ

  • Молитва 3. ЛЮБОВЬ БЕСКОНЕЧНАЯ И БЕЗМЕРНАЯ

  • Молитва 4. САМАЯ ВАЖНАЯ МОЛЬБА

  • Молитва 5. ВЕЧНОМУЦАРЮ

  • Молитва 6. ЧУДЕСА РАСПЯТИЯ

  • Молитва 7. "ДА ВОСХВАЛЯТ ТЕБЯ НАРОДЫ ВСЕ"(Пс 66:4)

  • Молитва 8. МОЛИТВА О СВЯТОСТИ

  • Молитва 9. ЧУДЕСНАЯ СВОБОДА

  • Молитва 10. МУЗЫКА ВОСХВАЛЕНИЯ

  • Молитва 11. ВО КРОВИ ХРИСТОВОЙ

  • Молитва 12. НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

  • Молитва 13. КРЫЛЬЯ МОЛИТВЫ

  • Молитва 14 "БЛАГОСЛОВИ, ДУША МОЯ, ГОСПОДА"

  • Молитва 15. МИРБОЖИЙ

  • Молитва 16. ЖИВУЩЕМУ ВЕЧНО

  • Молитва 17. О ХРИСТОПОДОБИИ

  • Молитва 18. О, ПОШЛИ НАМ БОЛЬШЕ БЛАГОДАТИ!

  • Молитва 19. О НЕИЗРЕЧЕННОМ ДАРЕ БОЖЬЕМ

  • Молитва 20. О ВЕЛИКОЙ ЖЕРТВЕ

  • Молитва 21. О СМЕЛОСТИ У ПРЕСТОЛА БЛАГОДАТИ

  • Молитва 22. О ПРИСУТСТВИИ БОГА

  • Молитва 23. О ВЗГЛЯДЕ ВЕРЫ

  • Молитва 24. "ИЗБАВЬ НАС ОТ ЛУКАВОГО"

  • Молитва 25. ОБ ОМОВЕНИИ МИРСКИМИ ВОДАМИ

  • Молитва 26. ОБ ОТВЕТАХ НА МОЛИТВЫ И МОЛИТВАХ БЕЗ ОТВЕТА

  • МОЛИТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ - КАКИМИ ОНИ БЫЛИ И КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

