Сперджен - Освящены для Господа

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

«Освящены для Господа» — это вдохновляющий сборник проповедей и размышлений «короля проповедников» XIX века Чарльза Хаддона Сперджена. В центре книги стоит концепция практической святости и отделения христианина от ценностей мирского общества ради служения Богу. Сперджен утверждает, что освящение — это не разовое событие, а непрерывный процесс преображения личности под действием Святого Духа, который начинается в момент покаяния и продолжается всю жизнь.

Автор подчеркивает, что быть «святым» буквально означает быть «отделенным» или «зарезервированным» для особого использования. Сперджен использует яркие метафоры, сравнивая верующего с сосудом в храме, который нельзя использовать для повседневных нужд, так как он принадлежит Богу. Книга пропитана глубоким пастырским теплом и в то же время бескомпромиссностью: автор призывает читателей не к внешнему морализаторству, а к сердечной преданности, утверждая, что истинная радость и духовная сила возможны только тогда, когда человек полностью доверяет свою жизнь божественному водительству.

Чарльз Сперджен - Освящены для Господа

Bielefeld: CLV, 1993. - 132 с.

ISBN 3-89397-727-9

Чарльз Сперджен - Освящены для Господа - Содержание

  • Предисловие

  • На чьей стороне стоишь ты?

  • Великое побуждение быть подражателем Богу

  • Светила в мире

  • Важность мелочей

  • Возрождение через крещение

  • Проповедь для тяжелых времен

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

