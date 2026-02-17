Сперджен - Проповедь для ищущих Бога

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Проповеди его изданы в 40 томах. Все сочинения Сперджена могут составить отдельную библиотеку, для прочтения которой потребуются годы.

Его собирались слушать такие толпы народные, которые исчислялись иногда 25 тысячами человек.

В продолжение 30 лет (1861 - 1891) Сперджен каждое воскресенье проповедовал перед аудиторией 6 - 7 тысяч человек.

Сочинения Сперджена переведены давно на все европейские языки, кроме русского, и до сих пор появляются все в новых и новых изданиях.

Такова могучая сила и обаяние этого проповедника.

Упадок проповедничества в наши дни вынудил нас преподнести нашим читателям одну только самую незначительную часть трудов этого плодовитейшего и талантливейшего английского проповедника.

Мы надеемся, что внимательный читатель извлечет из предлагаемой книги немало полезнейших уроков для себя, и даже больше того - внимательный читатель под влиянием этой книги, может быть, еще только впервые с необыкновенной ясностью и глубиной увидит и поймет свои прямые и священнейшие обязанности и восстанет из той бездны мрака, в какой он до сих пор находился.

Осветить жизненный путь человеку - великое дело.

Чарльз Сперджен - Проповедь для ищущих Бога

Проповедь для ищущих Бога. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1996. — 238 с.

ISBN 5-7454-0163-Х

Чарльз Сперджен - Проповедь для ищущих Бога - Содержание

  • Чарльз Хаддон Сперджен

  • Чарльз Сперджен

  • Дух Святой

  • Общение со Христом никогда не прекращается

  • Простая проповедь для ищущих Бога

  • Лоза, не приносящая плода

  • "Праведник" и "беззаконник"

  • Исцеление бесноватого

  • Отвергнутый Друг

  • Искренние укоризны

  • Искание Христа

  • Незабвенный час

  • Полнота во Христе

  • Логика любви

  • Любовь ко Христу

  • Господь Иисус, скрывающий Лик Свой

  • Господь Иисус в час испытания

Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

