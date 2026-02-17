Проповеди его изданы в 40 томах. Все сочинения Сперджена могут составить отдельную библиотеку, для прочтения которой потребуются годы.
Его собирались слушать такие толпы народные, которые исчислялись иногда 25 тысячами человек.
В продолжение 30 лет (1861 - 1891) Сперджен каждое воскресенье проповедовал перед аудиторией 6 - 7 тысяч человек.
Сочинения Сперджена переведены давно на все европейские языки, кроме русского, и до сих пор появляются все в новых и новых изданиях.
Такова могучая сила и обаяние этого проповедника.
Упадок проповедничества в наши дни вынудил нас преподнести нашим читателям одну только самую незначительную часть трудов этого плодовитейшего и талантливейшего английского проповедника.
Мы надеемся, что внимательный читатель извлечет из предлагаемой книги немало полезнейших уроков для себя, и даже больше того - внимательный читатель под влиянием этой книги, может быть, еще только впервые с необыкновенной ясностью и глубиной увидит и поймет свои прямые и священнейшие обязанности и восстанет из той бездны мрака, в какой он до сих пор находился.
Осветить жизненный путь человеку - великое дело.
Чарльз Сперджен - Проповедь для ищущих Бога
Проповедь для ищущих Бога. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1996. — 238 с.
ISBN 5-7454-0163-Х
Чарльз Сперджен - Проповедь для ищущих Бога - Содержание
Чарльз Хаддон Сперджен
Чарльз Сперджен
Дух Святой
Общение со Христом никогда не прекращается
Простая проповедь для ищущих Бога
Лоза, не приносящая плода
"Праведник" и "беззаконник"
Исцеление бесноватого
Отвергнутый Друг
Искренние укоризны
Искание Христа
Незабвенный час
Полнота во Христе
Логика любви
Любовь ко Христу
Господь Иисус, скрывающий Лик Свой
Господь Иисус в час испытания
Comments (1 comment)