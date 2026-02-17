Люди могут окинуть вас холодным невидящим взглядом или уставиться на вас из любопытства, но Бог смотрит на не так, как человек: В Его взгляде — участие и теплота сердца. Вы еще не помолились, а Бог уже услышал вашу нужду. О, начинайте молиться, и Бог очень скоро вас от нее избавит! Представьте Ему ваше дело, и Он благосклонно примет его и рассмотрит ваше прошение. Я призываю вас к именно такому решению проблем — если вы в печали, в грехе, излейте Богу душу, расскажите Ему все и убедитесь, силен ли Он дать вам освобождение.

Евангелие не уберегает грешника от острой боли раскаяния. Оно призывает к скорби по благочестивому образу жизни. Вам необходимо возненавидеть свой грех и отвернуться от него, иначе этот грех разрушит вас. Вы должны настолько сильно раскаяться в грехе, чтобы как можно больше вытеснить его из своего сердца. Вам следует вернуть назад все украденные вещи и взять обратно все свои неправильные слова. Вы должны смириться там, где раньше вели себя дерзко, и преклониться перед Богом; если по отношению к какому-то человеку вы были неправы, вам следует это исправить.

Чарльз Сперджен – Проповеди о женщинах Ветхого Завета

Издательство Христианское просвещение, 2005 год — 248 с.

