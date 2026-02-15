Сперджен - Спаситель душ
«Спаситель душ» — это одно из самых практических руководств Чарльза Сперджена, предназначенное для пасторов, учителей воскресных школ и всех христиан, желающих эффективно делиться своей верой. В этой книге автор переходит от теории к конкретной методике духовного рыболовства, утверждая, что успех благовестия зависит не от красноречия или образования, а от глубокой личной святости и полной зависимости от Святого Духа. Сперджен убежден, что целью каждой проповеди и каждого разговора должно быть не просто информирование слушателя, а немедленное и решительное спасение его души.
Автор детально анализирует причины, по которым благовестие порой остается бесплодным, выделяя среди них недостаток молитвы, отсутствие искренности и «разбавленное» Евангелие. Сперджен призывает благовестников быть «людьми одной цели», которые горят желанием видеть грешников покаявшимися и готовы ради этого на любые жертвы. Он дает бесценные советы о том, как подбирать темы для бесед, как преодолевать равнодушие слушателей и как направлять сомневающихся прямо к Христу, избегая сложных теологических лабиринтов. Книга пропитана верой в то, что Слово Божье обладает самодостаточной силой, способной пробить самое черствое сердце, если оно передается с любовью и убежденностью.
Чарльз Сперджен – Спаситель душ - Что делать, чтобы благовестив приносило плоды
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2016. – 338 с.
ISBN 978-5-7454-1378-0
Чарльз Сперджен – Спаситель душ – Содержание
1. Что значит спасать души?
2. Каким должен быть спаситель душ по отношению к Богу
3. Каким должен быть спаситель душ по отношению к человеку
4. Проповеди, способствующие спасению души
5. Препятствия на пути спасения душ
6. Как побудить верующих людей спасать души
7. Как воскрешать мертвых
8. Как приводить души ко Христу
9. Чего стоит быть спасителями душ
10. Награда за спасение души
11. Жизнь и труд спасителя душ
12. Что значит спасать души
13. Спасение душ — наш единственный труд
14. Наставления по спасению душ
15. В поддержку спасителям душ
