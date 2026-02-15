Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сперджен - Спаситель душ

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

«Спаситель душ» — это одно из самых практических руководств Чарльза Сперджена, предназначенное для пасторов, учителей воскресных школ и всех христиан, желающих эффективно делиться своей верой. В этой книге автор переходит от теории к конкретной методике духовного рыболовства, утверждая, что успех благовестия зависит не от красноречия или образования, а от глубокой личной святости и полной зависимости от Святого Духа. Сперджен убежден, что целью каждой проповеди и каждого разговора должно быть не просто информирование слушателя, а немедленное и решительное спасение его души.

Автор детально анализирует причины, по которым благовестие порой остается бесплодным, выделяя среди них недостаток молитвы, отсутствие искренности и «разбавленное» Евангелие. Сперджен призывает благовестников быть «людьми одной цели», которые горят желанием видеть грешников покаявшимися и готовы ради этого на любые жертвы. Он дает бесценные советы о том, как подбирать темы для бесед, как преодолевать равнодушие слушателей и как направлять сомневающихся прямо к Христу, избегая сложных теологических лабиринтов. Книга пропитана верой в то, что Слово Божье обладает самодостаточной силой, способной пробить самое черствое сердце, если оно передается с любовью и убежденностью.

Чарльз Сперджен – Спаситель душ - Что делать, чтобы благовестив приносило плоды

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2016. – 338 с.

ISBN 978-5-7454-1378-0

Чарльз Сперджен – Спаситель душ – Содержание

  • 1. Что значит спасать души?

  • 2. Каким должен быть спаситель душ по отношению к Богу

  • 3. Каким должен быть спаситель душ по отношению к человеку

  • 4. Проповеди, способствующие спасению души

  • 5. Препятствия на пути спасения душ

  • 6. Как побудить верующих людей спасать души

  • 7. Как воскрешать мертвых

  • 8. Как приводить души ко Христу

  • 9. Чего стоит быть спасителями душ

  • 10. Награда за спасение души

  • 11. Жизнь и труд спасителя душ

  • 12. Что значит спасать души

  • 13. Спасение душ — наш единственный труд

  • 14. Наставления по спасению душ

  • 15. В поддержку спасителям душ

Views 81
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

