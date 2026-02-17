Сперджен - Святой и его Спаситель

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

«Особая задача нашего служения — рассказывать о Христе, приподнимать завесу и показывать тайны Христовы. Поэтому давайте всегда что-то сообщать о Христе или хотя бы пытаться это сделать. Говоря о законе, давайте переходить ко Христу; говоря о моральных обязанностях, учить жить достойно Христа. Христос или нечто, ведущее ко Христу, должно быть нашей темой, на которую мы всегда должны ориентироваться». СИББС

Эта цитата из Сиббса передает суть жизни и проповедей Сперджена.

Чарльз Хэддон Сперджен - Святой и его Спаситель: Возрастание души в познании Иисуса

Санкт-Петербург: Христианское общество «Библия для всех», 2006 г. — 271 с.

ISBN 5-7454-0961-4

Чарльз Хэддон Сперджен - Святой и его Спаситель: Возрастание души в познании Иисуса - Содержание

Предисловие

  • I. Отвергнутый Друг

  • II. Укоризны от любящего

  • III. Желанный Иисус

  • IV. Прощающий Иисус

  • V. Радость обращения

  • VI. Полнота во Христе

  • VII. Любовь к Иисусу

  • VIII. Логика любви

  • IX. Иисус во время невзгод

  • X. Когда Иисус скрывается

  • XI. Почему иногда кажется, что Иисус покинул нас

  • XII. Сохранение общения

Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

