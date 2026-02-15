Сперджен - Восхвалите Господа

Сперджен - Восхвалите Господа
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

«Восхвалите Господа» — это одна из самых ярких и жизнеутверждающих работ Чарльза Сперджена, полностью посвященная теме христианской радости и благодарности. В этом труде автор исследует искусство прославления Бога не как формальный церковный ритуал, а как естественное состояние души верующего. Сперджен убежден, что хвала — это высшая форма молитвы, которая приносит человеку больше силы, чем простые прошения, так как она переводит взгляд с личных проблем на величие и благость Творца.

Автор подробно разбирает причины, по которым христианин должен славословить Господа в любых обстоятельствах — как на вершинах успеха, так и в темных долинах испытаний. Сперджен использует богатый язык псалмов, чтобы показать, что хвала является мощным оружием против уныния и нападок сомнения. Он призывает читателей развивать в себе «дух благодарности», утверждая, что даже самое малое благословение заслуживает великой песни. Книга служит практическим руководством по «воспитанию сердца», помогая превратить повседневную жизнь в непрестанное служение прославления.

Чарльз Сперджен – Восхвалите Господа

Vancouver: Hope of Salvation Mission, 2007. 238 с.

ISBN 1-932247-98-X

Чарльз Сперджен – Восхвалите Господа – Содержание

  • Глава первая. СВЯТЫЕ ПОЮТ, ПРЕБЫВАЯ В РАДОСТИ

  • Глава вторая. СВЯТЫЕ ВОСХВАЛЯЮТ ГОСПОДА

  • Глава третья. БЛАГОУХАННАЯ МОЛИТВА ПРОСЛАВЛЕНИЯ

  • Глава четвертая. ПРОСЛАВЛЯЙТЕ БОГА

  • Глава пятая. ЧУДЕСА

  • Глава шестая. НЕПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ И НЕБЛАГОДАРНОСТЬ, КОТОРЫМ НЕТ ИЗВИНЕНИЯ

  • Глава седьмая. ПОЮЩЕЕ ВОЙСКО

Views 73
Rating 5.0 / 5
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

