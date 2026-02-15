Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

«Все о благодати» (All of Grace) — это, пожалуй, самая известная и читаемая книга Чарльза Сперджена, написанная специально для тех, кто ищет путь к Богу, но чувствует себя недостойным или обремененным грехами. Автор ставит перед собой задачу максимально просто и доступно объяснить центральную доктрину христианства: спасение дается не за заслуги, а по свободной и незаслуженной милости (благодати) Бога. Сперджен обращается к читателю как добрый друг, стремясь убрать все интеллектуальные и духовные барьеры на пути к вере.

В книге последовательно разбираются ключевые этапы духовного пути: осознание своей нужды в Боге, признание бессилия спастись самостоятельно и, наконец, принятие Христа. Сперджен подчеркивает, что благодать предназначена именно для «нечестивых» и слабых, а не для тех, кто считает себя праведным. Он использует множество живых иллюстраций, чтобы показать: вера — это не сложный интеллектуальный подвиг, а «рука нищего», принимающая драгоценный дар. Книга лишена сухого академизма; она наполнена пастырской заботой и страстным желанием убедить читателя, что Божья любовь гораздо больше любых человеческих ошибок.

Чарльз Сперджен - Все о благодати

Пер. с англ. — Одесса: Христианское просвещение, 2004. — 140 с.

ISBN 5-8404-0140-4

Чарльз Сперджен - Все о благодати - Содержание

  • К вам

  • Чем вы заняты теперь?

  • Бог оправдывает нечестивого

  • «Бог оправдывает их»

  • Оправдывающий и оправданный

  • Об освобождении от греха

  • Спасение по благодати через веру

  • Вера, что это такое?

  • Как еще можно описать веру?

  • Почему мы получаем спасение по вере?

  • Увы! У меня ничего не получается

  • Рост веры

  • Возрождение и Святой Дух

  • «Искупитель мой жив»

  • Покаяние должно идти вместе с прощением

  • Как дается покаяние

  • Страх окончательного падения

  • Утверждение

  • Почему святые проявляют постоянство

  • Заключение

Views 76
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books