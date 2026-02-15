Сперджен - Золотые ключи молитвы

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

«Золотые ключи молитвы» — это глубокое исследование молитвенной жизни, в котором Чарльз Сперджен раскрывает молитву не как обязанность, а как величайшую привилегию и реальную силу, доступную верующему. Автор сравнивает обетования Бога с замками, а молитву — с золотым ключом, который способен отпереть сокровищницы небесной благодати. Сперджен настаивает на том, что молитва должна быть конкретной, настойчивой и основанной исключительно на Слове Божьем, утверждая, что Небесный Отец радуется, когда Его дети приходят к Нему с верой в Его собственные обещания.

В этой книге Сперджен разбирает практические препятствия, которые мешают молитве быть услышанной: от скрытого греха до банального неверия в то, что Бог действительно слушает. Он подчеркивает важность «борения» в молитве, приводя в пример библейских героев, и объясняет, почему иногда задержка ответа является частью Божьего плана по укреплению характера просящего. Автор призывает читателей не довольствоваться поверхностными фразами, а вкладывать в молитву всё свое сердце, обещая, что тот, кто научится владеть этими «золотыми ключами», найдет опору в любых жизненных бурях и увидит реальные перемены в своей жизни и мире вокруг.

Сперджен, Чарльз - Золотые ключи молитвы

Пер. с англ. - Миссия “Оазис”, - 2012. - 216 стр.

ISBN 978-966-8014-21-5

Сперджен, Чарльз - Золотые ключи молитвы - Содержание

Золотые ключи

  • Глава 1. Помощь в вышних

  • Глава 2. Благодарение Богу

  • Глава 3. Любовь без меры

  • Глава 4. Все превозмогающая молитва 61

  • Глава 5. Вечному Царю

  • Глава 6. Чудеса Голгофы

  • Глава 7. Пусть все народы

  • Глава 8. Молитва о святости

  • Глава 9. Славная свобода

  • Глава 10. Музыка хвалы

  • Глава 11. Под Кровью

  • Глава 12. На святой земле

  • Глава 13. Крылья молитвы

  • Глава 14. Благослови, душа моя, Господа

  • Глава 15. Вечно живущий

  • Глава 16. Великая Жертва

  • Глава 17. Больше благодати!

  • Глава 18. Мир Божий

  • Глава 19. Походить на Христа

  • Глава 20. Вид веры

  • Глава 21. Смелость у престола благодати

  • Глава 22. Присутствие Слова

  • Глава 23. Божий дар

  • Глава 24. Освободи нас от зла

  • Глава 25. Омой нас водою Слова

  • Глава 26. Отвеченная и неотвеченная молитвы

Views 85

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books