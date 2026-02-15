Сперджен - Золотые ключи молитвы
«Золотые ключи молитвы» — это глубокое исследование молитвенной жизни, в котором Чарльз Сперджен раскрывает молитву не как обязанность, а как величайшую привилегию и реальную силу, доступную верующему. Автор сравнивает обетования Бога с замками, а молитву — с золотым ключом, который способен отпереть сокровищницы небесной благодати. Сперджен настаивает на том, что молитва должна быть конкретной, настойчивой и основанной исключительно на Слове Божьем, утверждая, что Небесный Отец радуется, когда Его дети приходят к Нему с верой в Его собственные обещания.
В этой книге Сперджен разбирает практические препятствия, которые мешают молитве быть услышанной: от скрытого греха до банального неверия в то, что Бог действительно слушает. Он подчеркивает важность «борения» в молитве, приводя в пример библейских героев, и объясняет, почему иногда задержка ответа является частью Божьего плана по укреплению характера просящего. Автор призывает читателей не довольствоваться поверхностными фразами, а вкладывать в молитву всё свое сердце, обещая, что тот, кто научится владеть этими «золотыми ключами», найдет опору в любых жизненных бурях и увидит реальные перемены в своей жизни и мире вокруг.
Пер. с англ. - Миссия “Оазис”, - 2012. - 216 стр.
ISBN 978-966-8014-21-5
Сперджен, Чарльз - Золотые ключи молитвы - Содержание
Золотые ключи
Глава 1. Помощь в вышних
Глава 2. Благодарение Богу
Глава 3. Любовь без меры
Глава 4. Все превозмогающая молитва 61
Глава 5. Вечному Царю
Глава 6. Чудеса Голгофы
Глава 7. Пусть все народы
Глава 8. Молитва о святости
Глава 9. Славная свобода
Глава 10. Музыка хвалы
Глава 11. Под Кровью
Глава 12. На святой земле
Глава 13. Крылья молитвы
Глава 14. Благослови, душа моя, Господа
Глава 15. Вечно живущий
Глава 16. Великая Жертва
Глава 17. Больше благодати!
Глава 18. Мир Божий
Глава 19. Походить на Христа
Глава 20. Вид веры
Глава 21. Смелость у престола благодати
Глава 22. Присутствие Слова
Глава 23. Божий дар
Глава 24. Освободи нас от зла
Глава 25. Омой нас водою Слова
Глава 26. Отвеченная и неотвеченная молитвы
