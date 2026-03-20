Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Спиноза - Могущество разума

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy
Series Философия на пальцах (1 book)

У латинского слова «spinosa» имеется и переносный смысл - «мудреная, запутанная». Это тоже правда. Ни одно другое философское учение не вызывало столько разночтений и взаимоисключающих толкований. В Спинозе видели ультрарационалиста или мистика-каббалиста, «убийцу Бога» или «богопьяного» пантеиста, отца «радикального Просвещения» или эпигона средневековой схоластики, «Моисея для материалистов», абсолютного идеалиста или скрытого дуалиста... Как же так получилось? Ведь Спиноза заботился о строгости мысли как мало кто из философов. Ради того и скрестил этику с геометрией.

Бенедикт Спиноза - Могущество разума: с комментариями и объяснениями

М.: Издательство ACT, 2019, 320 с.

ISBN 978-5-17-112346-8

Бенедикт Спиноза - Могущество разума: с комментариями и объяснениями - Содержание

Андрей Майданский - Через тернии к истине

Трактат об усовершенствовании разума и о пути, которым лучше всего направляться к истинному познанию вещей

Этика

  • Часть первая. О Боге

  • Часть вторая. О природе и происхождении души

  • Часть третья. О происхождении и природе аффектов

  • Часть четвертая. О человеческом рабстве, или о силах аффектов

  • Часть пятая. О могуществе разума, или о человеческой свободе

Views 42
Rating
Added 20.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

