Splendor Solis - Все секреты легендарного алхимического трактата

Написанный в ХVI веке трактат Splendor Solis — наверное, самый известный иллюстрированный текст об алхимии. Аллегорические иллюстрации и подробные инструкции по «Великому Деланию» — трансмутации основного вещества (prima materia) в философский камень — позволяют взглянуть на мир глазами алхимика эпохи Возрождения. Несмотря на это, до сих пор не существует разумного по цене издания с полным переводом на английский и полноцветными репродукциями всех изображений. Современные издания Splendor Solis — репринты черно-белого издания 1920 года. Мы надеемся исправить это упущение, издав полноцветный фолиант, дополненный новым переводом окончательной версии трактата (Харли MS 3469), который ныне хранится в Британской библиотеке. Автор перевода — Джоселин Годвин.

Настоящее издание также включает мой обзор цветных иллюстраций и оригинального текста, который поможет читателю не только ориентироваться в произведении, но и глубже проникнуть в смысл трактата. Помимо этого, в данную книгу вошли блестящие очерки Рафаля Т. Принке о последних исследованиях истории и авторства Splendor Solis и эссе Джорджианы Хидисен о связующих звеньях между Splendor Solis и знаменитым швейцарским врачом, алхимиком и астрологом Парацельсом. Джорджиана Хидисен также составила краткую энциклопедию философов-алхимиков и работ, упоминаемых в Splendor Solis.

Splendor Solis в XX столетии

Splendor Solis пережил второе рождение в начале XX века, во многом благодаря герметическому ордену «Золотой зари», магическому обществу, основанному в 1888 году. Один из основателей, С. Л. МакГрегор Мазерс, стал автором многих обрядов, исследовал и поспособствовал публикации многих книг, среди которых несколько гримуаров (книг рецептов для магов). Среди первых членов «Золотой зари» был алхимик и священник преподобный У. А. Эйтон. По свидетельствам, Мазерса и Эйтона очень интересовала Splendor Solis. Согласно некоторым источникам, Мазерс даже издал эту книгу в 1907 году, сопроводив своими примечаниями о влиянии каббалистики и Таро на текст и его алхимическую символику. К сожалению, мне не удалось найти ни одного экземпляра. Должно быть, издание вышло крошечным тиражом, поскольку его следов нет даже в каталоге Британской библиотеки. Джулиус Кон, который считается переводчиком черно-белого издания Splendor Solis 1920 года, был учеником Эйтона.

Splendor Solis - Все секреты легендарного алхимического трактата

Джоселин Годвин, Стивен Скиннер, Джорджиана Хидисен, Рафаль Т. Принке ; [перевод с английского А. Савич]. — Москва: Эксмо, 2019. — 208 с. : ил.

ISBN 978-5-04-104983-6

Splendor Solis - Все секреты легендарного алхимического трактата – Содержание