Биография Бэрда Сполдинга, как и многих людей, связанных с эзотерическими учениями, весьма туманна. Исследователи спорят даже о том, в какой стране и когда он родился, как изначально писалась его фамилия и какой университет он окончил. Сам он утверждал, что появился на свет в Англии в 1857 году и лишь после долгих странствий прибыл в США, где работал археологом в Калифорнии и геологом-изыскателем в пустынях американского Юго-Запада. Но в 1894 году произошло событие, изменившее его жизнь раз и навсегда. В компании одиннадцати энтузиастов Бэрд отправился в археологическую экспедицию на Дальний Восток. (Здесь, пожалуй, стоит отметить, что в англоязычном мире конца XIX – начала XX веков под «Дальним Востоком» понималась гораздо более обширная территория, чем в русскоязычном мире сегодня. Сюда относилась вся Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия, в том числе Индия и Тибет.)

По возвращении Сполдинг показал кое-кому из знакомых свои путевые заметки. Рассказы о встречах с удивительными Мастерами, владеющими сверхчеловеческими способностями и умеющими объяснить Восточную Мудрость в христианских терминах, поразили первых читателей, и путешественник решил перепечатать их на машинке. Этот текст, который сейчас составляет первый том «Жизни и учений Мастеров Дальнего Востока», многие годы так и ходил в машинописных копиях. А его автора все чаще приглашали в разные компании. Сначала людям нравилось слушать об экзотических приключениях в Гималайских горах и на индийских равнинах (то есть о «жизни Мастеров»). Но очень скоро друзья Сполдинга поняли, что главное в его рассказах – потрясающе глубокое «учение Мастеров» о Боге, Космосе, человеке, его тайной истории и славном будущем предназначении.

Очень скромный, по воспоминаниям современников, человек, Сполдинг не хотел выступать в роли «учителя», но никогда не отказывался от ролей рассказчика и эксперта. (Малоизвестный факт: Бэрд Т. Сполдинг был приглашен консультантом-библеистом на съемки знаменитого кинофильма Сесила де Милля о последних днях жизни Иисуса «Царь царей».) В 1924 году одна из почитательниц его «Мастеров», жена железнодорожного магната, попросила разрешения напечатать наконец тысячу экземпляров книги Сполдинга типографским способом, чтобы раздавать их интересующимся. Этот первый тираж разошелся по рукам за шесть дней, а в типографию поступило еще 20 000 заказов!

Потрясенный таким читательским интересом, автор решил написать второй том и опубликовал его в 1927 году. В 1935 году последовал и третий. Все это время Сполдинг проводил семинары с небольшими группами людей, а выход третьего тома отметил 30-дневным лекционным турне по 30 городам США.

До самого своего ухода в 1953 году он продолжал путешествовать по всему миру – где-то разведывая полезные ископаемые, а где-то рассказывая о Мастерах Дальнего Востока. Своей основной специальностью он очень неплохо зарабатывал и любил материально помогать всем нуждающимся, так что наследства не оставил. Спал всего три-четыре часа в сутки, был очень трудолюбив и общителен. Из друзей Сполдинга стоит отметить полковника Дж. Черчварда, автора классических трудов о затонувшем континенте Му, прародине человечества, и Дугласа ДеВорсса, основателя старейшего эзотерического издательства США.

Книги Бэрда Сполдинга до сих пор переиздаются во многих странах мира. На русском языке три тома «Жизни и учений Мастеров Дальнего Востока» (в одной книге) опубликованы издательством «София», и все желающие могут их прочесть. А мы теперь займемся одним очень любопытным дальневосточным переводом.

Бэрд Сполдинг - Путешествие на Восток - Утерянная предыстория «Жизни и учений Мастеров Дальнего Востока»

Перевод с английского Н. Лебедевой. - ООО Издательство «София», 2013

Бэрд Сполдинг - Путешествие на Восток - Содержание

О Бэрде Сполдинге

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6 I II

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

О переводе

Путешествие продолжается!

Сполдинг Б. Т. - Жизнь и учение Мастеров Дальнего Востока - Книги 1-2

Перевод с английского В. Нугатова. - ООО Издательство «София», 2013. – 143 с.

Сполдинг Б. Т. - Жизнь и учение Мастеров Дальнего Востока - Книги 1-2 – Содержание

Об этой книге и ее авторе

Книга 1

Предисловие

Глава I

Глава II

Глава III

Глава IV

Глава V

Глава VI

Глава VII

Глава VIII

Глава IX

Глава X

Глава XI

Глава XII

Глава XIII

Глава XIV

Глава XV

Глава XVI

Глава XVII

Глава XVIII

Глава XIX

Глава XX

Глава XXI

Глава XXII

Глава XXIII

Глава XXIV

Послесловие

Книга 2

Предисловие

Глава I

Глава II

Глава III

Глава IV

Глава V

Глава VI

Глава VII

Глава VIII

Глава IX

Глава X

Глава XI

Глава XII

Глава XIII

Глава XIV

Глава XV

Глава XVI

Сполдинг Б. Т. - Жизнь и учение Мастеров Дальнего Востока - Книги 3-4

Перевод с английского В. Нугатова (книга 3), М. Маркина (книга 4). - ООО Издательство «София», 2013. – 189 с.

Сполдинг Б. Т. - Жизнь и учение Мастеров Дальнего Востока - Книги 3-4 – Содержание

От издателя

Книга 3

Предисловие

Глава I

Глава II

Глава III

Глава IV

Глава V

Глава VI

Глава VII

Глаза VIII

Глава IX

Глава X

Глава XI

Глава XII

Глава XIII

Глава XIV

Глава XV

Глава XVI

Глава XVII

Глава XVIII

Книга 4

Глава I. Великое Белое Братство и всеобщий мир

Глава II. Единый Разум

Глава III. Двойственный разум

Глава IV. Основы грядущей социальной реорганизации

Глава V. Сила изреченного слова

Глава VI. Сознание

Глава VII. Бог

Глава VIII. Человек

Глава IX. Жизнь

Глава X. Вселенная

Глава XI. Человеческое «Я»

Глава XII. Прана

Глава XIII. Заключение

Сполдинг Б. Т. - Жизнь и учение Мастеров Дальнего Востока - Книги 5-6

Перевод с английского В. Нугатова. - ООО Издательство «София», 2014. – 135 с.

Сполдинг Б. Т. - Жизнь и учение Мастеров Дальнего Востока - Книги 5-6 – Содержание

Примечание американского издателя

Бэрд Т. Сполдинг. Биографический очерк

Книга 5

Глава I. Камера для съемки событий прошлого

Глава II. Познай самого себя

Глава III. Существует ли Бог?

Глава IV. Жизнь вечная

Глава V. Божественный образец

Глава VI. Знай, что ты знаешь

Глава VII. Реальность

Глава VIII. Власть над смертью

Глава IX. Закон Обеспечения

Глава X. Истина сделает вас свободными

Глава XI. Люди, которые общались с Мастером

Глава XII. Символ веры

От американского издателя

Книга 6

От американского издателя

Послание и посланник

Бэрд Т. Сполдинг. Еще один биографический очерк

Беседа в Лос-Анджелесе (Церковь Троицы, 28 июля 1935)

[Беседа без названия]

[Беседа без названия]

Используйте свою Богом данную силу

Беседа в Голливуде (14 августа 1935)

Божественная власть

[Беседа без названия]

[Беседа без названия]

[Беседа без названия]

[Беседа без названия]

Сила мысли

Сила позитивного мышления

Духовная гармония

Принцип в действии

Эндокринные железы

Как подняться над ограниченностью

[Беседа без названия]

Рукописи и заметки Оригинал молитвы «Отче наш»

«Вы придумывали разные сомнительные истории»

«А теперь обратитесь ко Христу внутри вас»

Кашмирские «ходящие по облакам»

«Бог – это Сила вибрации»

«В Высшем Разуме нет никаких тайн»

«Иисус сказал…»

Воспоминания о Бэрде Т. Сполдинге

Лоис Бинфорд Проктор

Из архивов Бэрда Т. Сполдинга

Бэрд Т. Сполдинг - Жизнь и Учение мастеров Дальнего Востока – Книги 1-3

Б.в.д. – 230 с.

Бэрд Т. Сполдинг - Жизнь и Учение мастеров Дальнего Востока – Книги 1-3 – Содержание

ТОМ I

Предисловие

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12

Глава 13

Глава 14

Глава 15

Глава 16

Глава 17

Глава 18

Глава 19

Глава 20

Глава 21

Глава 22

Глава 23

Глава 24

Послесловие

ТОМ II

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12

Глава 13

Глава 14

Глава 15

Глава 16

ТОМ III