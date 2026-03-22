Спраул - Брак и близость

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

В книге «Брак и близость» Роберт Спраул раскрывает библейское понимание супружества как завета, основанного на любви, ответственности и взаимном посвящении. Автор показывает, что счастливый брак не возникает случайно — он строится на духовном фундаменте и осознанном труде обоих супругов.

Спраул рассматривает:

  • богословские основания брака;

  • роль мужа и жены в свете Писания;

  • значение верности и доверия;

  • духовную и эмоциональную близость;

  • преодоление конфликтов и кризисов.

Особое внимание уделяется тому, что подлинная близость невозможна без честности, жертвенности и зрелости. Брак — это не только союз двух людей, но пространство духовного роста и совместного служения Богу.

Книга адресована супругам, готовящимся к браку парам и всем, кто стремится строить отношения на прочном библейском основании.

Роберт Спраул – Брак и близость - Как построить счастливый брак

Москва: Триада, 2002.

Роберт Спраул – Брак и близость - Содержание

Предисловие

  • 1. Общение в браке

  • 2. Роль мужчины и роль женщины в браке

  • 3. Проблемы семейной жизни

  • 4. Как насчет развода?

  • 5. Общение и секс

  • 6. Институт брака и святость

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

