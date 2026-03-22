Спраул - Брак и близость
В книге «Брак и близость» Роберт Спраул раскрывает библейское понимание супружества как завета, основанного на любви, ответственности и взаимном посвящении. Автор показывает, что счастливый брак не возникает случайно — он строится на духовном фундаменте и осознанном труде обоих супругов.
Спраул рассматривает:
богословские основания брака;
роль мужа и жены в свете Писания;
значение верности и доверия;
духовную и эмоциональную близость;
преодоление конфликтов и кризисов.
Особое внимание уделяется тому, что подлинная близость невозможна без честности, жертвенности и зрелости. Брак — это не только союз двух людей, но пространство духовного роста и совместного служения Богу.
Книга адресована супругам, готовящимся к браку парам и всем, кто стремится строить отношения на прочном библейском основании.
Роберт Спраул – Брак и близость - Как построить счастливый брак
Москва: Триада, 2002.
Роберт Спраул – Брак и близость - Содержание
Предисловие
1. Общение в браке
2. Роль мужчины и роль женщины в браке
3. Проблемы семейной жизни
4. Как насчет развода?
5. Общение и секс
6. Институт брака и святость
