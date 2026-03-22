Спраул - Святость Бога

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Я внутренне съеживаюсь, когда говорю в церквях о святости Бога. Я могу предвидеть реакцию людей. Они покидают святилище, убежденные, что только что находились в присутствии святого. Из-за того, что они слышат меня, проповедующего о святости, они делают вывод, что я сам так же свят, как и весть, которую я несу. В такой момент мне хочется воскликнуть: «Горе мне!»

Опасно предполагать, что само по себе изучение святости делает человека святым. В этом есть своя ирония. Я убежден, что причиной моей глубокой жажды к познанию святости Божьей является именно то, что я сам не свят. Я мирской человек, проводящий больше времени вне храма, чем в нем. Но я вкусил достаточно ощущения Божьего величия, чтобы хотеть этого еще больше. Я знаю, что значит быть прощенным и что значит, когда Бог возлагает на тебя миссию. Моя душа жаждет большего. Моя душа нуждается в большем.

Спраул Pоберт - Святость Бога

Пер. с англ. — 3-е изд. — СПб.: Мирт, 2001.- 189 с.

ISBN 5-88869-093-7

Спраул Pоберт - Святость Бога – Содержание

  • Глава первая. Святой Грааль

  • Глава вторая. Свят, свят, свят

  • Глава третья. Тайна, внушающая трепет

  • Глава четвертая. Травма, нанесенная святостью

  • Глава пятая. Безумие Лютера

  • Глава шестая. Святая справедливость

  • Глава седьмая. Война и мир со святым Богом

  • Глава восьмая. Будьте святы

  • Глава девятая. Бог в руках разгневанных грешников

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books