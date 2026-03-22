Спраул - Святость Бога
Я внутренне съеживаюсь, когда говорю в церквях о святости Бога. Я могу предвидеть реакцию людей. Они покидают святилище, убежденные, что только что находились в присутствии святого. Из-за того, что они слышат меня, проповедующего о святости, они делают вывод, что я сам так же свят, как и весть, которую я несу. В такой момент мне хочется воскликнуть: «Горе мне!»
Опасно предполагать, что само по себе изучение святости делает человека святым. В этом есть своя ирония. Я убежден, что причиной моей глубокой жажды к познанию святости Божьей является именно то, что я сам не свят. Я мирской человек, проводящий больше времени вне храма, чем в нем. Но я вкусил достаточно ощущения Божьего величия, чтобы хотеть этого еще больше. Я знаю, что значит быть прощенным и что значит, когда Бог возлагает на тебя миссию. Моя душа жаждет большего. Моя душа нуждается в большем.
Спраул Pоберт - Святость Бога
Пер. с англ. — 3-е изд. — СПб.: Мирт, 2001.- 189 с.
ISBN 5-88869-093-7
Спраул Pоберт - Святость Бога – Содержание
Глава первая. Святой Грааль
Глава вторая. Свят, свят, свят
Глава третья. Тайна, внушающая трепет
Глава четвертая. Травма, нанесенная святостью
Глава пятая. Безумие Лютера
Глава шестая. Святая справедливость
Глава седьмая. Война и мир со святым Богом
Глава восьмая. Будьте святы
Глава девятая. Бог в руках разгневанных грешников
