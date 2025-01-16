Спраул - Здивовані стражданням
Ті з нас, хто мешкає у західних країнах, мають такі благословення, в які попередні покоління ніколи б не повірили. Здебільшого ми насолоджуємося міцним здоров’ям, комфортними умовами життя та безпекою. Нам не доводиться щодня опинятися перед неминучими загрозами самому нашому існуванню чи навіть відчуттю добробуту. Однак ці благословення часто-густо заколисують нас, вселяючи оманливе відчуття невразливості. Коли нас упродовж тривалого часу позбавлено труднощів, то ми зрештою починаємо сподіватися, що завжди зможемо їх уникати. Тому, якщо нам доводиться скуштувати страждання в будь-якій із його різноманітних форм, – хвороба, травма, горе, втрата, переслідування, невдача – воно зазвичай дивує та захоплює нас зненацька. Звідси й походить назва цієї книги.
Я написав її з метою попередити вас, що не слід дивуватися, коли у ваше життя приходить страждання. Хочу, аби ви усвідомили: страждання зовсім не рідкісне й не випадкове явище – його посилає наш небесний, усевладний і люблячий Отець заради нашого найвищого блага. Я прагну, аби ви зрозуміли, що насправді страждання – це призначення, свого роду покликання від Бога. Уперше цю книгу було опубліковано 1988 року. Перед вами – оновлене видання, яке містить додатковий розділ про Боже всевладдя стосовно страждань (розділ 4), а також нові біблійний і предмет- ний покажчики. Я молюся, аби Бог використав мою працю й ви були готові до кожної долини випробувань, пройти якою вас покличе Добрий Пастир, і втішалися знанням, що Сам Він піде разом із вами.
Роберт Чарльз Спраул - Здивовані стражданням - Роль болю та смерті у християнському житті
Пер. з англ.
Одеса: Видавництво «Тюльпан» ТМ, ЄРПЦО, 2023, 192 с.
ISBN-13: 978-1567691849
Роберт Чарльз Спраул - Здивовані стражданням - Роль болю та смерті у християнському житті - Зімст
ПЕРЕДМОВА
ЧАСТИНА ПЕРША: На порозі смерті
- Розділ перший: СТРАЖДАННЯ, ЗБЕНТЕЖЕННЯ ТА ВІДЧАЙ
- Розділ другий: НА ШЛЯХУ СКОРБОТИ
- Розділ третій: ПОКАЗОВИЙ ПРИКЛАД СТРАЖДАННЯ
- Розділ четвертий: МЕТА СТРАЖДАНЬ
- Розділ п’ятий: ОСТАННЄ ПОКЛИКАННЯ
- Розділ шостий: ПОМЕРТИ У ВІРІ
ЧАСТИНА ДРУГА: Після смерті
- Розділ сьомий: ПРИПУЩЕННЯ ПРО ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ
- Розділ восьмий: ІСУС І ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ
- Розділ дев’ятий: СМЕРТЬ ЯК НАДБАННЯ
- Розділ десятий: БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО
ПІДСУМОК
Додаток: ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
БІБЛІЙНИЙ ПОКАЖЧИК
ПРЕДМЕТНИЙ ТА ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
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