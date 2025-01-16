Ті з нас, хто мешкає у західних країнах, мають такі благословення, в які попередні покоління ніколи б не повірили. Здебільшого ми насолоджуємося міцним здоров’ям, комфортними умовами життя та безпекою. Нам не доводиться щодня опинятися перед неминучими загрозами самому нашому існуванню чи навіть відчуттю добробуту. Однак ці благословення часто-густо заколисують нас, вселяючи оманливе відчуття невразливості. Коли нас упродовж тривалого часу позбавлено труднощів, то ми зрештою починаємо сподіватися, що завжди зможемо їх уникати. Тому, якщо нам доводиться скуштувати страждання в будь-якій із його різноманітних форм, – хвороба, травма, горе, втрата, переслідування, невдача – воно зазвичай дивує та захоплює нас зненацька. Звідси й походить назва цієї книги.

Я написав її з метою попередити вас, що не слід дивуватися, коли у ваше життя приходить страждання. Хочу, аби ви усвідомили: страждання зовсім не рідкісне й не випадкове явище – його посилає наш небесний, усевладний і люблячий Отець заради нашого найвищого блага. Я прагну, аби ви зрозуміли, що насправді страждання – це призначення, свого роду покликання від Бога. Уперше цю книгу було опубліковано 1988 року. Перед вами – оновлене видання, яке містить додатковий розділ про Боже всевладдя стосовно страждань (розділ 4), а також нові біблійний і предмет- ний покажчики. Я молюся, аби Бог використав мою працю й ви були готові до кожної долини випробувань, пройти якою вас покличе Добрий Пастир, і втішалися знанням, що Сам Він піде разом із вами.

Роберт Чарльз Спраул - Здивовані стражданням - Роль болю та смерті у християнському житті

Пер. з англ.

Одеса: Видавництво «Тюльпан» ТМ, ЄРПЦО, 2023, 192 с.

ISBN-13: 978-1567691849

Роберт Чарльз Спраул - Здивовані стражданням - Роль болю та смерті у християнському житті - Зімст

ПЕРЕДМОВА

ЧАСТИНА ПЕРША: На порозі смерті

Розділ перший: СТРАЖДАННЯ, ЗБЕНТЕЖЕННЯ ТА ВІДЧАЙ

Розділ другий: НА ШЛЯХУ СКОРБОТИ

Розділ третій: ПОКАЗОВИЙ ПРИКЛАД СТРАЖДАННЯ

Розділ четвертий: МЕТА СТРАЖДАНЬ

Розділ п’ятий: ОСТАННЄ ПОКЛИКАННЯ

Розділ шостий: ПОМЕРТИ У ВІРІ

ЧАСТИНА ДРУГА: Після смерті

Розділ сьомий: ПРИПУЩЕННЯ ПРО ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ

Розділ восьмий: ІСУС І ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ

Розділ дев’ятий: СМЕРТЬ ЯК НАДБАННЯ

Розділ десятий: БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО

ПІДСУМОК

Додаток: ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

БІБЛІЙНИЙ ПОКАЖЧИК

ПРЕДМЕТНИЙ ТА ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК