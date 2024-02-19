Может ли пара пережить неверность? Как клинический психолог, проработавший с несчастливыми парами 43 года, я отвечаю «да» — при условии, что каждый из вас честно посмотрит со стороны на себя и партнера и обретет необходимые навыки, чтобы пройти через этот разрушительный кризис.

Иногда стоит напомнить себе, что вы не одни. Статистические данные сильно расходятся, но, согласно одному недавнему и внушающему доверие исследованию, изменяют примерно 37% женатых мужчин и 20% замужних женщин. Точные цифры никому не известны; я убеждена, что человек, который обманывает супруга, точно так же может обмануть исследователя. Но, даже опираясь на самые консервативные оценки, мы с определенной долей вероятности можем заключить, что в США одна пара из 2,7, то есть более 21 миллиона человек, сталкивается с неверностью.

В первую очередь я написала «Измену» для людей, которые хотят понять, можно ли восстановить отношения после того, как один из них или оба изменили. Это касается любых пар, независимо от того, оформлены ли их отношения официально. Я стараюсь с равным вниманием относиться к пострадавшим и неверным партнерам.

Джанис Спринг - Измена

- Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2021.

ISBN: 978-5-00169-921-7

Джанис Спринг - Измена - Содержание

Введение. Может ли пара пережить неверность?

Стадия первая. Реакция на измену: «Нормально ли то, что я чувствую?»

Глава 1. Реакция пострадавшего партнера: погребенный под лавиной потерь

Глава 2. Реакция неверного партнера: заблудившийся в лабиринте выбора

Стадия вторая. Пересмотр вариантов: «Остаться или уйти?»

Глава 3. Изучаем убеждения о любви

Глава 4. Разбираем сомнения и страхи

Стадия третья. Восстановление после измены: «Как нам заново построить совместную жизнь?»

Глава 5. Извлекаем уроки из измены

Глава 6. Восстановление доверия

Глава 7. Как говорить о том, что произошло

Глава 8. Возвращение секса

Глава 9. Учимся прощать

Глава 10. Секс, тайны и измены в киберпространстве: жизнь с «новой» неверностью

Эпилог. Открыть секрет: правда и последствия

«Измена»: что нового?

Благодарности

Примечания