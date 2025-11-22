Спрол - Как мне правильно относиться к деньгам?

Мы все ценим слова одобрения от тех, кому служим — будь то тренеры, начальники или другие люди, стоящие над нами. Но сильнее всего это стремление к признанию проявляется в отношении наивысшей власти — нашего Господа и Царя, Иисуса Христа. Слово одобрения из уст Христа — высшая награда за наше служение. Каждый христианин мечтает услышать в конце своей жизни те самые слова из уст Спасителя: «Хорошо, добрый и верный раб».

Понятие, которое в Новом Завете описывает, что значит быть слугой перед лицом Христа, — это слово **«домостроительство»** или **«управление»**. Именно эту тему мы будем рассматривать на страницах этой книги. Существует прямая связь между библейским понятием домостроительства и академической дисциплиной под названием **экономика** — и об этом мы тоже поговорим.

Экономика и все связанные с ней этические и эмоциональные вопросы — частые темы общественных дискуссий и газетных заголовков. Это особенно заметно в годы выборов, когда значительная часть политических дебатов сводится к экономическим вопросам. Однако мы не сразу замечаем, что и другие темы, такие как образование или аборты, тоже относятся к области экономики. В широком смысле экономика— это не только деньги, налоги и бизнес, но и управление ресурсами. А ресурсы — это все, что нам дано, включая наших нерожденных детей, а также учебные материалы и образовательную политику.

Иными словами, экономика — это наука о том, как мы распоряжаемся своими ресурсами, а в библейском смысле это и есть суть домостроительства, или управления. Обратите внимание на языковую связь между словами «домостроительство» и «экономика». «Экономика» и «экономия» происходят от греческого слова $\text{οἰκονομία}$ ($\text{oikonomia}$), которое состоит из двух частей: $\text{οἶκου}$ ($\text{oikou}$) — «дом» или «домохозяйство» и $\text{νόμος}$ ($\text{nomos}$) — «закон». Вместе $\text{οἶκου}$ и $\text{νόμος}$ буквально означают: «закон дома» или «домашний порядок».

Спрол Р. - Как мне правильно относиться к деньгам?

Самара : Благая Весть, 2025. — 72 с.

ISBN 978-5-7454-1957-7

Спрол Р. - Как мне правильно относиться к деньгам? - Содержание