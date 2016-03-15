Сравнительная философия
Второй выпуск серии «Сравнительная философия» отличается тематическим единством, поскольку включает в себя материалы Первой московской международной конференции по сравнительной философии: «Моральная философия в контексте многообразия культур», которая проходила в Институте философии РАН 5-7 июня 2002 г.
Сравнительная философия: Моральная философия в контексте многообразия культур
Ответственный редактор серии М. Т. Степанянц
Серия Сравнительная философия. Вып. 2
М.: Вост. лит., 2004. — 319 с.
ISBN 5-02-018404-7
ISBN 5-02-018404-7
Сравнительная философия: Моральная философия в контексте многообразия культур - Содержание
Предисловие (М Т. Степанянц)
Раздел I МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
- A.А Гусейнов. Об идее абсолютной морали
- Роджер Смит. «Наука о человеке» и моральная философия: отношение фактов и ценностей
- Ричард Рорти. Упадок искупительной истины и подъем литературной культуры
- М. Т. Степанянц. Метафора «золотая середина» как ключ к пониманию общего и частного в философии морали
Раздел II ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ
- Франсуа Жюльен. Основание морали: тайна жалости
- А И.Кобзев. Рождение китайской философии как «детского» учения о попрании жизнью смерти
- Роджер Т.Эймс. Диалог между конфуцианством и прагматизмом Дж.Дьюи
- Сор-хунь Тань. Общность культур и этноцентрические тенденции: некоторые аспекты конфуцианской этики коммуникативных добродетелей в плюралистическом кросскультурном контексте
- Е.Ю.Стабурова. «Конфуцианство XX века» и проблемы его интерпретации
- Ганс Георг Мюллер. Мораль и патология: компаративный подход
- Мицуру Эгути. Учение Л.Н.Толстого о непротивлении и идея ненасилия Д.Икеды (опыт сравнения)
Раздел III ИНДИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ
- Ромеги Чандра Прадхан. Моральные ценности в поликультурном контексте: индийский подход
- Раджендра Прасад. О «моральном праве» и «морально правильном»: от логического права к моральному праву
- B.К.Шохин. Ценности или блага? О «теоретических каркасах» одной «практической философии»
- В.Г.Лысенко. Трудное дело середины: «срединность» (mesotes) Аристотеля и Срединный путь (majjhimä patipadä) Будды
- Мишель Юлен Идея переселения душ в XXI в., или Будущее одной иллюзии
Раздел IV МУСУЛЬМАНСКИЕ ТРАДИЦИИ
- Т.К.Ибрагим Коран о духовном плюрализме
- Р.Г.Апресян. Талион: его восприятие и видоизменения в христианстве и исламе
- Н.С.Кирабаев. Философия власти: Ал-Маварди и ал-Газали
- А.В.Смирнов. Дуализм и монизм: различие и сходство двух вариантов суфийской этики
- Янис Эшотс. Этика исламского мистицизма: краткий обзор учений футувва
- Ван Дауд. Та ’диб ал-Аттаса как истинное и комплексное образование в исламе
Раздел V ГЛОБАЛЬНАЯ ЭТИКА: PRO ET CONTRA
- ФредДальмайр Глобальная этика: преодоление дихотомии «универсализм»-«партикуляризм»
- Карстен Дж.Струл. Возможна ли глобальная этика?
Сравнительная философия: Моральная философия в контексте многообразия культур - Предисловие
Сравнительные исследования в области философии предпринимались такими выдающимися европейскими мыслителями, как Гегель, Фихте, Шеллинг, Дежерандо и др. (сам термин «сравнительная философия» был введен в научный оборот в 1899 г.). Однако первоначальные интенции философской компаративистики с течением времени претерпели значительную эволюцию.
Уже к 30-м годам XX в. западные прозорливые политики и тонко чувствующие интеллектуалы стали реально осознавать необходимость пересмотра отношения к Востоку, отказа Запада от претензий на превосходство как в области экономики и политики, так и в сфере духовной культуры. Политическое благоразумие диктовало: мировое влияние Запада может сохраниться при условии определенного «примирения» с Востоком. Так появилась потребность синтеза культур. Но синтез этот виделся все же преимущественно в соответствии с духом прошлых времен: в результате к западным ценностям должно было подключаться то, что хоть в какой-то мере было созвучно им в культуре Востока, а иные традиции подлежали отторжению как устаревшие, отжившие свое.
Скрупулезно, внимательно, в сопоставлении с Западом изучались фрагменты духовной жизни, культуры Востока во всем ее многообразии (именно об этом говорят, в частности, названия «малых» философских компаративистских конференций, проводившихся в 60-80-е годы XX в.): «Эстетика Востока и Запада: природа и функция символизма в восточном и западном искусстве» (1969); «Закон и мораль. Восток и Запад» (1971); «Буддизм махаяны и Уайтхед» (1974) и др.
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