Второй выпуск серии «Сравнительная философия» отличается тематическим единством, поскольку включает в себя материалы Первой московской международной конференции по сравнительной философии: «Моральная философия в контексте многообразия культур», которая проходила в Институте философии РАН 5-7 июня 2002 г.

Сравнительная философия: Моральная философия в контексте многообразия культур

Ответственный редактор серии М. Т. Степанянц

Серия Сравнительная философия. Вып. 2

М.: Вост. лит., 2004. — 319 с.

ISBN 5-02-018404-7



Сравнительная философия: Моральная философия в контексте многообразия культур - Содержание

Предисловие (М Т. Степанянц)

Раздел I МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

A.А Гусейнов. Об идее абсолютной морали

Роджер Смит. «Наука о человеке» и моральная философия: отношение фактов и ценностей

Ричард Рорти. Упадок искупительной истины и подъем литературной культуры

М. Т. Степанянц. Метафора «золотая середина» как ключ к пониманию общего и частного в философии морали

Раздел II ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

Франсуа Жюльен. Основание морали: тайна жалости

А И.Кобзев. Рождение китайской философии как «детского» учения о попрании жизнью смерти

Роджер Т.Эймс. Диалог между конфуцианством и прагматизмом Дж.Дьюи

Сор-хунь Тань. Общность культур и этноцентрические тенденции: некоторые аспекты конфуцианской этики коммуникативных добродетелей в плюралистическом кросскультурном контексте

Е.Ю.Стабурова. «Конфуцианство XX века» и проблемы его интерпретации

Ганс Георг Мюллер. Мораль и патология: компаративный подход

Мицуру Эгути. Учение Л.Н.Толстого о непротивлении и идея ненасилия Д.Икеды (опыт сравнения)

Раздел III ИНДИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ

Ромеги Чандра Прадхан. Моральные ценности в поликультурном контексте: индийский подход

Раджендра Прасад. О «моральном праве» и «морально правильном»: от логического права к моральному праву

B.К.Шохин. Ценности или блага? О «теоретических каркасах» одной «практической философии»

В.Г.Лысенко. Трудное дело середины: «срединность» (mesotes) Аристотеля и Срединный путь (majjhimä patipadä) Будды

Мишель Юлен Идея переселения душ в XXI в., или Будущее одной иллюзии

Раздел IV МУСУЛЬМАНСКИЕ ТРАДИЦИИ

Т.К.Ибрагим Коран о духовном плюрализме

Р.Г.Апресян. Талион: его восприятие и видоизменения в христианстве и исламе

Н.С.Кирабаев. Философия власти: Ал-Маварди и ал-Газали

А.В.Смирнов. Дуализм и монизм: различие и сходство двух вариантов суфийской этики

Янис Эшотс. Этика исламского мистицизма: краткий обзор учений футувва

Ван Дауд. Та ’диб ал-Аттаса как истинное и комплексное образование в исламе

Раздел V ГЛОБАЛЬНАЯ ЭТИКА: PRO ET CONTRA

ФредДальмайр Глобальная этика: преодоление дихотомии «универсализм»-«партикуляризм»

Карстен Дж.Струл. Возможна ли глобальная этика?

Сравнительная философия: Моральная философия в контексте многообразия культур - Предисловие

Сравнительные исследования в области философии предпринимались такими выдающимися европейскими мыслителями, как Гегель, Фихте, Шеллинг, Дежерандо и др. (сам термин «сравнительная философия» был введен в научный оборот в 1899 г.). Однако первоначальные интенции философской компаративистики с течением времени претерпели значительную эволюцию.

Уже к 30-м годам XX в. западные прозорливые политики и тонко чувствующие интеллектуалы стали реально осознавать необходимость пересмотра отношения к Востоку, отказа Запада от претензий на превосходство как в области экономики и политики, так и в сфере духовной культуры. Политическое благоразумие диктовало: мировое влияние Запада может сохраниться при условии определенного «примирения» с Востоком. Так появилась потребность синтеза культур. Но синтез этот виделся все же преимущественно в соответствии с духом прошлых времен: в результате к западным ценностям должно было подключаться то, что хоть в какой-то мере было созвучно им в культуре Востока, а иные традиции подлежали отторжению как устаревшие, отжившие свое.

Скрупулезно, внимательно, в сопоставлении с Западом изучались фрагменты духовной жизни, культуры Востока во всем ее многообразии (именно об этом говорят, в частности, названия «малых» философских компаративистских конференций, проводившихся в 60-80-е годы XX в.): «Эстетика Востока и Запада: природа и функция символизма в восточном и западном искусстве» (1969); «Закон и мораль. Восток и Запад» (1971); «Буддизм махаяны и Уайтхед» (1974) и др.