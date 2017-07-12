Стагг - Богословие Нового Завета
В этом исследовании профессор Южно- Баптистской Богословской Семинарии Френк Стагг раскрывает основную задачу Нового Завета, которая заключается в провозглашении спасения.В действительности, - говорит он,- вся Библия - это история о том, что совершил Бог ради спасения человека, о Его могущественных деяниях, посредством которых Он явил Себя людям, чтобы искупить их, примиряя их с Самим Собой и, как следствие, друг с другом.
Новый Завет посвящен кульминационному событию, когда Слово стало плотью, чтобы обитать, как посреди нас, так и в нас самих.В книге «Богословие Нового Завета» рассматривается все значение этого события.
Избегая различных крайностей, автор занимает позицию более умеренных, здравых взглядов.В необычно ясном и интересном стиле он предлагает студентам, пасторам и просто серьезным верующим проникнивенный взгляд в Библию и понимание ее отношения к жизни.
Френк Стагг - Богословие Нового Завета
Киевская Богословская Семинария Киев 1999
Френк Стагг - Богословие Нового Завета - Содержание
- 1. Библия: ее природа и назначение
- 2. Состояние человека как грешника
- 3. Христология Нового Завета
- 4. Доктрина о Спасении
- 5. Смерть и воскресение Иисуса
- 6. Царство Божье
- 7. Народ Божий
- 8. Крещение: его происхождение и значение
- 9. Вечеря Господня
- 10. Служение Церкви
- 11. Христианская жизнь
- 12. Эсхатология: цель истории
Библиография
Библейский указатель
Предметный указатель
Френк Стагг - Богословие Нового Завета - Введение
Эта книга создавалась в течение многих лет. Главной областью изучения автора, начиная еще со студенческих лет, был греческий Новый Завет, которому он посвятил себя, как во время пасторского служения, так и затем, в аудиториях учебных заведений.
К сосредоточению внимания на новозаветном богословии его подтолкнуло задание Комитета Учебных Планов Баптистской Богословской Семинарии Нового Орлеана, куда его пригласили преподать курс Богословия Нового Завета. Он «застрял» на три года в исследованиях, желая разработать добротный курс по этому предмету. «Субботний» год, 1953-54, был посвящен почти исключительно подготовке курса, который в последующие годы постоянно подвергался пересмотрам и исправлениям.
Автор стремился создать данный труд, как именно новозаветное богословие, отличное от исторического, систематического или философского богословий. Конечно, разница заключается в ударении, делаемом на «перехлестывании» и взаимосвязи между всеми упомянутыми богословиями. Главные усилия, однако, были направлены на то, чтобы сделать данное исследование в основном чисто экзегетическим. Необходимо признать, что всякий исследователь привносит в задачу экзегезиса свою богословскую и философскую обусловленность.
Автор данного труда не является исключением из этого правила. Он уверяет читателя, что его искренним намерением было подчинить себя текстам, каким бы ни были его неудачи в стремлении достичь этого. Кроме того, упомяну, что автор, прежде чем стать профессором, был проповедником, и читателю будет очевидно то, что он не всегда справляется с побуждением проповедовать свое богословие.
Второй руководственный принцип, полезный при чтении данной книги, является практическим. Автор стремился сузить, так сказать, пропасти, существующие между классной комнатой и кафедрой, а также между ученым и простым верующим. Слишком часто бывает так, что студент семинарии проводит в занятиях всю неделю, а когда приблизилось воскресенье, ему приходится искать материал для проповеди. Автор убежден, что должна быть более близкая связь или корреляция между преподаваемым в аудитории и проповедуемым с кафедры.
Он также верит, что богословие важно для ординарного верующего в той же степени, как и для профессора семинарии. Эти убеждения руководили им при выборе предметов изучения и в самом подходе к этим предметам. В целом, книга не должна быть трудной, ибо Новый Завет показан в ней, как «сошедший на землю», учитывая всю его озабоченность вопросами жизни и смерти в той степени, в какой они беспокоят самих людей.
Употребление библейских еврейского и греческого языков неотъемлемо от библейского богословия, но в данной книге максимум усилий было приложено к тому, чтобы каждый параграф был вполне понятен тем, кто с этими языками не знаком. Кроме тех случаев, когда обозначены другие переводы, перевод текстов греческого Нового Завета будет осуществлен самим автором. Переводы ветхозаветных текстов заимствованы авторощ в Американской Стандартной Версии (в русском варианте книги ветхозаветные отрывки будут взяты из Синодальной Библии, - прим. переводчика).
Comments (1 comment)