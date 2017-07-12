В этом исследовании профессор Южно- Баптистской Богословской Семинарии Френк Стагг раскрывает основную задачу Нового Завета, которая заключается в провозглашении спасения.В действительности, - говорит он,- вся Библия - это история о том, что совершил Бог ради спасения человека, о Его могущественных деяниях, посредством которых Он явил Себя людям, чтобы искупить их, примиряя их с Самим Собой и, как следствие, друг с другом. Новый Завет посвящен кульминационному событию, когда Слово стало плотью, чтобы обитать, как посреди нас, так и в нас самих.В книге «Богословие Нового Завета» рассматривается все значение этого события. Избегая различных крайностей, автор занимает позицию более умеренных, здравых взглядов.В необычно ясном и интересном стиле он предлагает студентам, пасторам и просто серьезным верующим проникнивенный взгляд в Библию и понимание ее отношения к жизни.

Френк Стагг - Богословие Нового Завета

Киевская Богословская Семинария Киев 1999

Френк Стагг - Богословие Нового Завета - Содержание

1. Библия: ее природа и назначение

2. Состояние человека как грешника

3. Христология Нового Завета

4. Доктрина о Спасении

5. Смерть и воскресение Иисуса

6. Царство Божье

7. Народ Божий

8. Крещение: его происхождение и значение

9. Вечеря Господня

10. Служение Церкви

11. Христианская жизнь

12. Эсхатология: цель истории Библиография Библейский указатель Предметный указатель

Френк Стагг - Богословие Нового Завета - Введение

Эта книга создавалась в течение многих лет. Главной областью изучения автора, начиная еще со студенческих лет, был греческий Новый Завет, которому он посвятил себя, как во время пасторского служения, так и затем, в аудиториях учебных заведений. К сосредоточению внимания на новозаветном богословии его подтолкнуло задание Комитета Учебных Планов Баптистской Богословской Семинарии Нового Орлеана, куда его пригласили преподать курс Богословия Нового Завета. Он «застрял» на три года в исследованиях, желая разработать добротный курс по этому предмету. «Субботний» год, 1953-54, был посвящен почти исключительно подготовке курса, который в последующие годы постоянно подвергался пересмотрам и исправлениям. Автор стремился создать данный труд, как именно новозаветное богословие, отличное от исторического, систематического или философского богословий. Конечно, разница заключается в ударении, делаемом на «перехлестывании» и взаимосвязи между всеми упомянутыми богословиями. Главные усилия, однако, были направлены на то, чтобы сделать данное исследование в основном чисто экзегетическим. Необходимо признать, что всякий исследователь привносит в задачу экзегезиса свою богословскую и философскую обусловленность. Автор данного труда не является исключением из этого правила. Он уверяет читателя, что его искренним намерением было подчинить себя текстам, каким бы ни были его неудачи в стремлении достичь этого. Кроме того, упомяну, что автор, прежде чем стать профессором, был проповедником, и читателю будет очевидно то, что он не всегда справляется с побуждением проповедовать свое богословие.

Второй руководственный принцип, полезный при чтении данной книги, является практическим. Автор стремился сузить, так сказать, пропасти, существующие между классной комнатой и кафедрой, а также между ученым и простым верующим. Слишком часто бывает так, что студент семинарии проводит в занятиях всю неделю, а когда приблизилось воскресенье, ему приходится искать материал для проповеди. Автор убежден, что должна быть более близкая связь или корреляция между преподаваемым в аудитории и проповедуемым с кафедры.

Он также верит, что богословие важно для ординарного верующего в той же степени, как и для профессора семинарии. Эти убеждения руководили им при выборе предметов изучения и в самом подходе к этим предметам. В целом, книга не должна быть трудной, ибо Новый Завет показан в ней, как «сошедший на землю», учитывая всю его озабоченность вопросами жизни и смерти в той степени, в какой они беспокоят самих людей.

Употребление библейских еврейского и греческого языков неотъемлемо от библейского богословия, но в данной книге максимум усилий было приложено к тому, чтобы каждый параграф был вполне понятен тем, кто с этими языками не знаком. Кроме тех случаев, когда обозначены другие переводы, перевод текстов греческого Нового Завета будет осуществлен самим автором. Переводы ветхозаветных текстов заимствованы авторощ в Американской Стандартной Версии (в русском варианте книги ветхозаветные отрывки будут взяты из Синодальной Библии, - прим. переводчика).