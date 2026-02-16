Стамулис - Православное богословие миссии сегодня

«Православное богословие миссии сегодня» Иакова Стамулиса — это знаковый сборник, который знакомит читателя с уникальным вкладом восточно-христианской традиции в современную миссиологию. Автор проводит глубокий анализ того, как православный мир, долгое время находившийся в изоляции или под давлением атеистических режимов, заново открывает свою миссионерскую идентичность. Книга акцентирует внимание на том, что для православия миссия неотделима от Литургии («Литургия после Литургии»), где Евхаристия становится источником силы для свидетельства миру, а само просвещение народов понимается как их включение в живое общение с Богом через молитву и таинства.

Стамулис подробно разбирает ключевые концепции, такие как «теозис» (обожение) и его роль в миссионерской проповеди, а также важность сохранения культурного многообразия при единстве веры. В сборнике рассматриваются вопросы отношения православия к иным конфессиям и религиям, при этом автор подчеркивает, что истинная миссия — это не агрессивный прозелитизм, а явление красоты Царства Божьего через смирение и любовь. Книга служит мостом между древним преданием отцов Церкви и современными вызовами секуляризма, призывая верующих быть не просто хранителями традиций, но живыми апостолами, способными нести свет Христов в современное общество.

М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского института, 2002. 445 с.

ISBN 5-7429-0020-1

Стамулис Иаков - Православное богословие миссии сегодня (сборник) - Содержание

От редакции

Предисловие к первому изданию

Вступление

Глава 1 Знакомство с Православной Церковью.

Глава 2 Особенности богословия восточного Православия.

Глава 3 Взгляд в прошлое. Византийские миссии.

Глава 4 Взгляд в прошлое. Русские миссии.

Глава 5 Взгляд в прошлое: восточно-азиатские миссии.

Глава 6 Православные миссии сегодня.

Глава 7 Цель миссии.

Глава 8 Метод миссии.

Глава 9 Метод миссии: присутствие православной диаспоры в обществе.

Глава 10 Мотивация миссии.

Глава 11 Литургия в православной миссиологии.

Глава 12 Миссиологическое измерение в православной экклезиологии.

Глава 13 Миссионерская природа Церкви.

Эпилог

Рекомендуемая литература к книге