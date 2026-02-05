Гроф - Величайшее путешествие
Ключевой для этой, последней на данный момент, книги Грофа из всего гигантского объема информации является мысль о том, что опыт смерти и возрождения – «величайшее путешествие», которое ждет каждого из нас – и является средством исцеления. Этот вывод стоит того, чтобы читатель остановился на секунду и задумался, потому что следствия из него колоссальные. Если бы мы могли хотя бы на уровне интеллекта – познания, разума – поверить в то, что за смертью дей-ствительно следует новое рождение, мы сделали бы огромный шаг к тому, чтобы исцелить не что-нибудь, а нашу собственную жизнь. Потому что главная болезнь жизни – это страх. Как говорил Карл Юнг, у него не было ни одного пациента старше сорока, корни проблемы которого не крылись бы в его страхе перед приближающейся смертью.
Огромное достоинство этой книги в том, что, взяв высказанную в предыдущем абзаце мысль за отправную точку, эта книга рассматривает ее со всех возможных сторон: исторической, теоретической, терапевтической, научной и философской. Я не вижу необходимости развивать эту тему: достаточно взглянуть на оглавление этой книги, и все сразу становится ясно. Будучи и сам психологом, я особенно ценю главу «Измерения сознания: новая картография человеческой души», но я сказал уже достаточно. Лучшее, что я могу сделать теперь для этой исключительно важной работы, – это отойти в сторону и больше не мешать читателю и Станиславу Грофу говорить друг с другом напрямую.
Станислав Гроф - Величайшее путешествие: сознание и тайна смерти
Издательство Ганга, 2007
Станислав Гроф - Величайшее путешествие: сознание и тайна смерти - Содержание
Предисловие
Благодарности
Введение
Шаманизм: архаичная техника экстаза
Обряды перехода: смерть и новое рождение вритуальном преображении
Древние мистерии смерти и возрождения
Смерть и возрождение в главных мировых религиях
Посмертное путешествие души: действительность или вымысел?
Книги мёртвых: учебники жизни и смерти
dВзгляды различных культур на природу реальности и сознания
Измерения сознания: новая картография человеческой психики
Сознание на пороге смерти
Тайна кармы и перевоплощения
Вести и посещения из потустороннего мира
История психоделической терапии раковыхбольных
Эксперимент в Спринг Гроув
Применение психоделической терапии на практике: отдельные случаи...
Психоделическое преображение смерти
Душа и танатос: смерть в западной философиии обществе
Приложение: Осознанное отношение к смерти Олдоса Хаксли
Литература
Источники иллюстраций
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