Ключевой для этой, последней на данный момент, книги Грофа из всего гигантского объема информации является мысль о том, что опыт смерти и возрождения – «величайшее путешествие», которое ждет каждого из нас – и является средством исцеления. Этот вывод стоит того, чтобы читатель остановился на секунду и задумался, потому что следствия из него колоссальные. Если бы мы могли хотя бы на уровне интеллекта – познания, разума – поверить в то, что за смертью дей-ствительно следует новое рождение, мы сделали бы огромный шаг к тому, чтобы исцелить не что-нибудь, а нашу собственную жизнь. Потому что главная болезнь жизни – это страх. Как говорил Карл Юнг, у него не было ни одного пациента старше сорока, корни проблемы которого не крылись бы в его страхе перед приближающейся смертью.

Огромное достоинство этой книги в том, что, взяв высказанную в предыдущем абзаце мысль за отправную точку, эта книга рассматривает ее со всех возможных сторон: исторической, теоретической, терапевтической, научной и философской. Я не вижу необходимости развивать эту тему: достаточно взглянуть на оглавление этой книги, и все сразу становится ясно. Будучи и сам психологом, я особенно ценю главу «Измерения сознания: новая картография человеческой души», но я сказал уже достаточно. Лучшее, что я могу сделать теперь для этой исключительно важной работы, – это отойти в сторону и больше не мешать читателю и Станиславу Грофу говорить друг с другом напрямую.



Станислав Гроф - Величайшее путешествие: сознание и тайна смерти

Издательство Ганга, 2007

Станислав Гроф - Величайшее путешествие: сознание и тайна смерти - Содержание

Предисловие

Благодарности

Введение

Шаманизм: архаичная техника экстаза

Обряды перехода: смерть и новое рождение вритуальном преображении

Древние мистерии смерти и возрождения

Смерть и возрождение в главных мировых религиях

Посмертное путешествие души: действительность или вымысел?

Книги мёртвых: учебники жизни и смерти

dВзгляды различных культур на природу реальности и сознания

Измерения сознания: новая картография человеческой психики

Сознание на пороге смерти

Тайна кармы и перевоплощения

Вести и посещения из потустороннего мира

История психоделической терапии раковыхбольных

Эксперимент в Спринг Гроув

Применение психоделической терапии на практике: отдельные случаи...

Психоделическое преображение смерти

Душа и танатос: смерть в западной философиии обществе

Приложение: Осознанное отношение к смерти Олдоса Хаксли

Литература

Источники иллюстраций