Признаюсь, я написал эту небольшую книгу в первую очередь для единоверцев. Она носит строго справочный, а не исчерпывающий характер и предназначена для того, чтобы в дискуссиях по затронутым вопросам у читателя была возможность быстро заглянуть в книгу и найти несколько необходимых аргументов.

Они — отправные точки, а не исчерпывающие сведения, иначе пришлось бы писать не один том и работать над ними несколько лет.

Может, когда-нибудь подобное издание и будет осуществлено, немало подпортив настроение всем противникам христианства.

Хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее, потому что в западном мире и в России против христианства развернута настоящая война.

На мой взгляд, необходимость в подобной литературе уже давно назрела: мы живем в мире, где информация количественно увеличилась в сотни, если не в тысячи раз, а качественно сильно испортилась.

С помощью Интернета легко ввести в заблуждение миллионы людей, и используя некоторые психологические приемы, сделать из них носителей интеллектуального вируса.

К сожалению, и я в этом глубоко убежден, атеизм является интеллектуальным вирусом, крайне вредным и заразным, но не имеющим ничего общего с разумным аргументированным исследованием.

С ним необходимо бороться интеллектуальными же методами, развенчивать его мифологию, которая разбухла от откровенных глупостей за последние два века, показывать его несостоятельность для современного мыслящего и образованного человека.

Александр Станкевичус - 53 самых живучих мифа атеизма о христианстве

СПб. : «Реноме», 2014. — 304 с. : ил.

ISBN 978-5-91918-375-4

Александр Станкевичус - 53 самых живучих мифа атеизма о христианстве - Содержание

Вступление

Миф 1. Джордано Бруно — мученик за науку

Миф 2. Об огромном количестве казненных инквизицией

Миф 3. О кровавом крещении Руси и чужеродности христианства для славян

Миф 4. О гонениях на науку

Миф 5. О дне творения в первой книге Библии — Бытие

Миф 6. Христиане тоже атеисты, но по отношению к другим богам

Миф 7. Обилие религий доказывает ложность каждой из них

Миф 8. О геноциде индейцев

Миф 9. О сожжении Александрийской библиотеки

Миф 10. Об отсутствующих нехристианских источниках об Иисусе Христе

Миф 11. О необходимости доказательства бытия Бога верующими

Миф 12. О необходимости ученым быть атеистами

Миф 13. О том, что научные теории опровергают Бога

Миф 14. Об ошибках, свидетельствующих против непогрешимости Библии

Миф 15. О разделенной Церкви как свидетельстве против ее божественной установленности

Миф 16. Церковь ввергла Европу в темные века

Миф 17. О неподъемном камне, как опровержении всемогущества Бога

Миф 18. Высокий уровень жизни и экономики достигнут благодаря атеистам

Миф 19. О никчемности Церкви для человеческого процветания

Миф 20. О зарождении науки в античности

Миф 21. Монотеизм — результат эволюции из политеизма

Миф 22. О Боге и богах

Миф 23. Константин Великий — создатель современного христианства

Миф 24. Константин Великий сделал четыре Евангелия каноническими

Миф 25. В Средневековье люди считали Землю плоской

Миф 26. О нормальном положении религии в СССР и других атеистических странах

Миф 27. Бог сотворил зло

Миф 28. О том, что Христос ничем не пожертвовал

Миф 29. Об отсутствии свидетельств божественности Христа в Евангелиях

Миф 30. Церковь и власть заодно

Миф 32. О тождестве магии и молитвы

Миф 33. О сожжении молодых рыжих женщин инквизицией

Миф 34. О жестоком Боге Ветхого Завета

Миф 35. О Галилее как борце с обскурантизмом Церкви

Миф 36.0 том, что развитие науки в эпоху Возрождения связано с ослаблением Церкви, об ослаблении и о реальных причинах .

Миф 37. Христианство дозволяет человеку грешить, или всякий грех можно отмолить

Миф 38. Бог Библии обращается только к евреям

Миф 39. О том, что атеисты гуманнее верующих

Миф 40. О том, что верующие в Иисуса должны творить чудеса

Миф 41. О том, что Библия — сборник древнееврейской мифологии

Миф 42. О шизофрении Троицы

Миф 43. О том, почему Евангелий четыре

Миф 44. О том, что не сохранилось древних новозаветных текстов

Миф 45. О том, что средневековая Европа узнала об античных текстах через арабов

Миф 46. О том, что христиане — рабы Богу

Миф 47. Об убиенной христианами Гипатии

Миф 48. О заключенном Церковью конкордате с Третьим рейхом и Италией

Миф 49. О том, что крестовые походы — акт агрессии христиан против мусульман

Миф 50. Об окончательно установленной поддельности Туринской плащаницы

Миф 51.0 том, что теория эволюции несовместима с теизмом

Миф 52. О титуле «Сын Божий»

Миф 53. О том, что христиане поклоняются иконам, что есть идолопоклонничество



Приложение 1. Полезные библейские цитаты для дискуссий

Приложение 2. Правда ли, что...

Приложение 3. Выдающиеся церковные деятели с VI по XX век, внесшие вклад в естественные и гуманитарные науки

Литература и источники

Александр Станкевичус - 53 самых живучих мифа атеизма о христианстве - Введение

Пожалуй, сложно найти атеистический сайт или пропагандистскую работу, где не был бы упомянут Джордано Бруно. Несмотря на свою непримиримую позицию по отношению к магии и оккультным «наукам», атеисты почитают Бруно как мученика за науку, пострадавшего от религиозного обскурантизма и мракобесия. Такой вот маленький парадокс, легко совмещающийся с несовместимым, в чем обычно атеисты обвиняют верующих. Порой его все же признают философом, но почти никогда не упоминают, кем он был на самом деле — магом и пантеистом.

С объективной точки зрения Бруно не был ученее многих других своих современников: Джордано считал Луну не спутником Земли, а отдельным небесным телом; считал Вселенную бесконечной (что вообще-то не совсем верно), причем к этому выводу и к выводу о множестве миров он пришел (шах и мат, атеисты) через традиционное христианское представление о бесконечности Бога. Полагал он и то, что небесные тела одушевлены и являются разумными животными — глупость, осужденная Церковью за сотни лет до него. Выводы, к которым приходил Бруно, вытекали либо из христианской, либо из античной, либо из той и другой философий — еще один аргумент не считать Бруно неким новатором и мучеником за новое научное мышление, он вполне продукт своей эпохи, который мыслил, опираясь на греко-христианское наследие. Джордано Бруно не совершил революции, он лишь часть эволюции, но ему удалось «засветиться» в громком процессе, поэтому Бруно куда ярче мерцает на иконостасе атеистов, чем Коперник и Галилей.