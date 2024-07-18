Станкович Марко - Тесла

Интерес к личности Николы Теслы с годами не ослабевает, а, напротив, возрастает. Интерес порождает мифы. Вокруг Теслы этих мифов собралось столько, что за ними совершенно не виден реальный человек, настоящий Никола Тесла, сын сербского священника из села Смилян. Эта книга — о реальном человеке, а не о «сумасшедшем гении» или «техномаге». И уж тем более не о «человеке, изменившем мир», на подобный титул, пожалуй, не может претендовать ни одна историческая личность, потому что люди изменяют мир сообща, а не в одиночку.Надо сказать, что сам Никола Тесла внес изрядную лепту в создание мифов о себе. Рассказывая о своих изобретениях и задумках, он не разжевывал все досконально, а многое вообще не договаривал, считая, что умные поймут и так, а неумные все равно ничего не поймут. В результате у оптимистов рождались домыслы, из которых вырастали новые легенды, а пессимисты называли ученого фантазером и даже прожектером. Однажды Тесла заявил, что готов наглядно продемонстрировать возможность уверенной передачи сигнала на планету Марс при затратах энергии, не превышающих 2000 лошадиных сил, после чего в его здравомыслии начали сомневаться даже самые преданные сторонники (простим им неверие, ведь дело было в самом начале ХХ века). Но мало этого, позднее Тесла заявил, что принимал сигналы марсиан…

Этот прием сигналов служит прекрасным примером того, как создаются мифы. Мифов родилось два — о гении, обменивающемся информацией с внеземными цивилизациями, и о шарлатане, привлекающем к себе внимание с помощью сенсационных заявлений. Но давайте посмотрим, что было сказано на самом деле. В статье, опубликованной газетой New York Herald 12 октября 1919 года, Тесла говорит о том, что созданный им суперчувствительный приемник принимал едва различимые сигналы, которые «не могли исходить от земного источника, но, возможно, были вызваны какой-либо солнечной или лунной активностью или же воздействием Венеры, и вдруг меня осенило, что, возможно, они могли приходить с Марса». Далее Тесла высказывает сожаление о том, что перегруженность работой не позволила ему сконцентрировать усилия на исследовании этих сигналов.

Ученый сообщил о непонятных сигналах, предположил, что они могли исходить с Марса, и пожалел о том, что не смог заняться исследованием этого явления всерьез. Ничего сенсационного в этом сообщении не было и об «обмене сигналами» речи не шло. Но в сочетании с упоминанием о возможности отправки сигналов на Марс, это сообщение породило миф о контактах Теслы с внеземными цивилизациями. Подобное происходило не раз, поэтому информацию о великом ученом нужно тщательно просеивать, чтобы отделить правду от вымысла.

Станкович Марко - Тесла

пер. В.Н. Михайловского

Москва: Издательство АСТ, 2023, 320 с.

Серия "Самая полная биография"

ISBN 978-5-17-152981-9

Станкович Марко - Тесла - Оглавление

Высказывания Николы Теслы

Интересные факты из жизни Николы Теслы

Главные люди в жизни Николы Теслы

Предисловие (От переводчика)

Глава первая Выдумщик

Глава вторая Инженер

Глава третья Новая жизнь

Глава четвертая Война электрических токов

Глава пятая Ниагарская гидроэлектростанция

Глава шестая Суета вокруг радио

Глава седьмая Колорадо-Спрингс

Глава восьмая «Мировая система»

Глава девятая Паровая машина в шляпе

Глава десятая Неисправимый мечтатель

Глава одиннадцатая Отель «Нью-Йоркер 33-й этаж, номер 3327

Хронология жизни и изобретений Николы Теслы

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