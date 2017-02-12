Становление израильской демократии - 7 частей
Становление израильской демократии - первое десятилетие - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
Курс "Становление израильской демократии" посвящен одной из самых значительных страниц еврейской истории - созданию (или воссозданию) еврейской государственности.
Становление израильской демократии - первое десятилетие - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
Открытый университет Израиля
ISBN 965-06-0600-9
Курс 42125
Издание второе, исправленное
The Open University of Israel, 108 Ravutski str., P.O.Box 808, Raanana 43107, Israel.
Издание второе, исправленное
The Open University of Israel, 108 Ravutski str., P.O.Box 808, Raanana 43107, Israel.
Отпечатано в Израиле
Становление израильской демократии - первое десятилетие - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Содержание
Первая книга курса включает в себя две части. Первая часть - "Создание государства и формирование нации" - написана профессором Университета Нотр-Дам (США) Аланом Даути. В ней рассматривается политическое наследие евреев диаспоры и еврейского ишува в Палестине в период британского мандата, а также особенности перехода от ишува к государству. Особое внимание уделено анализу этнических и религиозных противоречий и статуса национальных меньшинств в Государстве Израиль. Эти темы представляются в высшей степени актуальными и в наши дни. Вторая часть - "Репатриация и абсорбция: социологический анализ" - включает подробное описание формирования израильской государственной политики абсорбции; рассматриваются также проблемы ее воплощения в жизнь в период массовой иммиграции 1950-х годов. Этот раздел курса написан д-ром Яэль Энох, руководителем отделения социологии Открытого университета Израиля.
Вторая книга, состоящая из третьей и четвертой частей курса, написана известным израильским историком, преподавателем Открытого университета Израиля и Хайфского университета Йехиамом Вайцем. В третьей части -"Становление израильского парламентаризма" -детально рассмотрены итоги парламентских и муниципальных выборов, проблемы взаимоотношения органов законодательной и исполнительной власти, описаны многочисленные правительственные кризисы и проанализированы их причины. Четвертая часть - "Политические и идеологические дискуссии" - состоит из двух глав: "Полемика об отношениях с Советским Союзом: процесс Сланского в Праге и его влияние на израильское общество и политическую систему" и "Полемика о Катастрофе европейского еврейства и возможности переговоров о получении репараций из Германии".
Третья книга - "Проблемы безопасности и формирование оборонной политики Израиля". Эта часть курса написана известным израильским военным историком Заки Шаломом. Книга рассказывает о Войне за независимость Израиля, о противодействии арабскому террору и об израильско-египетской войне 1956 года. В приложении помещен полный текст важнейшего политического доклада Давида Бен-Гуриона в Кнессете в 1957 году, в котором дан анализ военных, стратегических и политических итогов израильско-египетской войны.
Четвертая книга представляет собой сборник статей на тему "Формирование судебной системы и внешнеполитической ориентации Израиля". В сборник включены четыре статьи: "Бен-Гурион и внешнеполитическая ориентация Израиля"; "Формирование судебной системы Израиля"; "Дело Кастнера и процесс Эйхмана и их влияние на израильское общество" и "Роль израильской интеллигенции в общественной дискуссии по политическим и правовым вопросам".
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