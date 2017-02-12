Становление израильской демократии - первое десятилетие - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

Первая книга курса включает в себя две части. Первая часть - "Создание государства и формирование нации" - написана профессором Университета Нотр-Дам (США) Аланом Даути. В ней рассматривается политическое наследие евреев диаспоры и еврейского ишува в Палестине в период британского мандата, а также особенности перехода от ишува к государству. Особое внимание уделено анализу этнических и религиозных противоречий и статуса национальных меньшинств в Государстве Израиль. Эти темы представляются в высшей степени актуальными и в наши дни. Вторая часть - "Репатриация и абсорбция: социологический анализ" - включает подробное описание формирования израильской государственной политики абсорбции; рассматриваются также проблемы ее воплощения в жизнь в период массовой иммиграции 1950-х годов. Этот раздел курса написан д-ром Яэль Энох, руководителем отделения социологии Открытого университета Израиля.

Вторая книга, состоящая из третьей и четвертой частей курса, написана известным израильским историком, преподавателем Открытого университета Израиля и Хайфского университета Йехиамом Вайцем. В третьей части -"Становление израильского парламентаризма" -детально рассмотрены итоги парламентских и муниципальных выборов, проблемы взаимоотношения органов законодательной и исполнительной власти, описаны многочисленные правительственные кризисы и проанализированы их причины. Четвертая часть - "Политические и идеологические дискуссии" - состоит из двух глав: "Полемика об отношениях с Советским Союзом: процесс Сланского в Праге и его влияние на израильское общество и политическую систему" и "Полемика о Катастрофе европейского еврейства и возможности переговоров о получении репараций из Германии".

Третья книга - "Проблемы безопасности и формирование оборонной политики Израиля". Эта часть курса написана известным израильским военным историком Заки Шаломом. Книга рассказывает о Войне за независимость Израиля, о противодействии арабскому террору и об израильско-египетской войне 1956 года. В приложении помещен полный текст важнейшего политического доклада Давида Бен-Гуриона в Кнессете в 1957 году, в котором дан анализ военных, стратегических и политических итогов израильско-египетской войны.

Четвертая книга представляет собой сборник статей на тему "Формирование судебной системы и внешнеполитической ориентации Израиля". В сборник включены четыре статьи: "Бен-Гурион и внешнеполитическая ориентация Израиля"; "Формирование судебной системы Израиля"; "Дело Кастнера и процесс Эйхмана и их влияние на израильское общество" и "Роль израильской интеллигенции в общественной дискуссии по политическим и правовым вопросам".