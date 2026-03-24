Старикова - Чего не знают родители

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Елизавета Старикова – Чего не знают родители - Размышления вчерашней школьницы

М.: Даниловский благовестник, 2010. - 192 с.

ISBN 978-5-89101-421 -3

Елизавета Старикова – Чего не знают родители – Содержание

От Издательства. УСЛЫШАТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ

Несколько слов вначале - от автора. ПЛЮС «БЫДЛОВИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ ... »

1. МИФЫ РОДИТЕЛЬСКОГО СОЗНАНИЯ

  • Миф первый. «МОЙ РЕБЕНОК НИКОГДА ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕТ»

    • «А ты его ногой в живот!!!»

    • «Приколы» и«оторва»

    • Что и как скрывают дети от пап и мам

    • «Церковь» суперзвезд?

  • Миф второй. «ШКОЛА ПЛОХОМУ НЕ НАУЧИТ ...»

    • Мамочки-монстры и «счастье» живота

    • «Клубничка» под сурдинку

    • Кое-что о «непродвинутой дикарке»

  • Миф третий. «ДЕТЯМ НРАВИТСЯ - ЗНАЧИТ, ИМ ЭТО НУЖНО...»

    • «Папа, купи мне мусорку!..»

    • «Не могу же я ему запретить! ..»

    • Дети - отбросы?!

  • Миф четвертый. «МЫ ХОДИМ В ХРАМ, ПОТОМУ С НАМИ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ!»

    • Храм или тусовка?

    • Как это решалось в «Звезде Вифлеема»?

    • Нужны ли православные скауты?

  • Миф пятый. «МЫ ТОЖЕ МНОГО ЧЕГО ВИДЕЛИ - И НИЧЕГО, ВЫРОСЛИ ...», или Пофигизм в квадрате

    • «Они сейчас и не такое знают! ..»

    • «Стервы в детской»

    • Педофилов расплодили реклама, интернет-сайты и конкурсы красоты

2. ВОЙНА, КОТОРОЙ МЫ НЕ ЗАМЕЧАЕМ

  • ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ?

  • КАК НАМ ПРОМЫВАЮТ МОЗГИ

    • Ребенок как диктатор

    • Двойные стандарты

    • Чему мы верим, или «Принцип спагетти»

    • Антикультура атакует

    • Посмотрел фильм? Иди уколись!

    • Ур одство плюс непристойность

    • Фиктивная реальность, или Кое-что о техногенных наркотиках

    • Там реклама правит бал

    • Почему подростки играют в агрессивные игры?

    • Нецензурщина как закон речи?

    • Языковые манипуляции

  • ЧТОБЫ НАС НЕ БЫЛО?

    • Жертвы сетевой войны

    • Что ждет «раскрепощенных))?

    • Деградация понятий «женщина, мать, девушка, невеста»

    • Сказать «нет» агрессивной пропаганде секса может не каждый подросток

3. РАЗБИРАТЬСЯ НЕ В СОРТАХ ЖВАЧЕК, А В ЖИЗНИ!

  • Советы родителям - от вчерашней школьницы

  • БЕЗ КОЖИ И В БРОНЕ

    • Из интервью у себя самой

    • Советы сверстникам

  • ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ ЗЛУ

    • Включим или выключим мозги?

    • Выбор между смыслом и бессмыслицей

    • Несколько слов в заключение

СПРАШИВАЙТЕ НАС ЧАЩЕ!

Views 33
Added 24.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

zalservik 6 days ago
Благодарю.

