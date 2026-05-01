Стародубцев - Русское церковное искусство Х–ХХI веков

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **History of Russian Orthodoxy, Cultural Studies Art

Настоящее исследование представляет собой попытку возрождения церковно-научного метода изучения искусства. Автор дает краткую, но цельную картину тысячелетней культуры Русской Церкви — от X до начала XXI века.

Книга охватывает основные области русского церковного искусства: храмостроительство, иконопись, монументальную и религиозную живопись, книжное дело, ювелирное и прикладное искусство, скульптуру, лицевое шитье и церковную археологию.

Стародубцев, Олег Викторович. Русское церковное искусство Х–ХХI веков / О. В. Стародубцев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2025. — 768 с.: ил.
ISBN 978-5-7533-1984-5

Стародубцев Олег – Русское церковное искусство Х–ХХI веков – Содержание

  • Предисловие

  1. Часть I. Введение. Церковное искусство досинодального периода

    • Введение

    • Церковь и искусство

    • Значение символа

    • Канон священных изображений

    • Смысл и содержание православной иконы

    • Церковное искусство Киевской Руси

    • Церковное искусство периода раздробленности

    • Церковное искусство периода образования единого Российского государства

    • Церковное искусство XVI–XVII веков

  2. Часть II. Искусство синодального периода. Новейшее время

    • Церковное искусство XVIII — начала XX века

    • Синодальная эпоха

    • Церковное искусство 1917–2000 годов

    • Возрождение церковного искусства в конце XX — начале XXI века

  • Словарь архитектурно-художественных терминов

  • Рекомендуемая литература

  • Список использованной литературы

  • Указатель памятников церковного искусства

  • Оглавление

Added 28.05.2026
Author brat Vadim
