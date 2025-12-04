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Старостина - Китайская мифология

Старостина, Аглая - Китайская мифология: обитатели небес, духи местности и демоны
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature, Mythology Legends

Эта книга предназначена для первоначального знакомства читателя с китайской мифологией и построена как справочник. Каждая статья в ней посвящена одному мифологическому персонажу или их группе, объединенной именем. Всего таких статей здесь тридцать одна.

Говоря «китайская мифология», автор подразумевает прежде всего народную мифологию ханьцев — самого многочисленного народа мира в целом и Китая в частности. При этом в мифологии ханьцев в широком смысле можно выделить разные слои. Кроме интересующей нас непосредственно народной мифологии, неразрывно связанной с народной религией, существуют мифология даосизма, мифология китайского буддизма и даже мифология, на которой строилась государственная религия императорского Китая.

Хотя все персонажи, описанные в этой книге, были частью именно народной ханьской мифологии, развивавшейся в течение тысячелетий, сама эта мифология ни в коем случае не была изолированной системой, не подверженной внешним влияниям. Напротив, она постепенно вбирала многочисленные инокультурные представления об устройстве мира и населяющих его богах, добрых и злых духах и волшебных зверях.

Кроме того, эта мифология впитывала конструкты государственной идеологии и религии, элементы самых разных культов, бытовавших у народов, рядом с которыми жили ханьцы или с которыми они так или иначе сталкивались, и больших организованных религий — в первую очередь, разумеется, буддизма и даосизма, но также и ислама, христианства, зороастризма и Манихейства. В этом процессе народная ханьская мифология безостановочно пополняла арсенал фантастических существ и связанных с ними историй.

Те религиозные и мифологические системы, из которых черпала народная мифология, тоже многое из нее брали. Религиозный даосизм в особенности с самого своего появления на рубеже веков формировал свой пантеон, щедро заимствуя из современных ему популярных культов. Хороший пример в этом отношении — Мао-нюй, или Волосатая дева, которой посвящена одна из статей раздела «Бессмертные»: из лесного чудища народных поверий в даосской традиции она превратилась во взыскующую бессмертия придворную даму. Даосизм не изменил этой привычке и в дальнейшем, и современные даосские храмы нередко бывают возведены на месте старых народных святилищ.

Старостина, Аглая - Китайская мифология: обитатели небес, духи местности и демоны

Москва : Издательство АСТ, 2025. — 240 с. — (Мировая мифология).
ISBN 978-5-17-158631-7

Китайская мифология - Содержание

  • От автора
  • Часть 1. ОБИТАТЕЛИ НЕБЕС
    • Си-ван-му
    • Свиньи
    • Куй-син
    • У
    • У-ван
  • Часть 2. ПОГОДНЫЕ БОЖЕСТВА
    • Ба
    • Дуаньвэй-лун
    • Юй-ши
    • Шуй-му
  • Часть 3. ДУХИ МЕСТНОСТИ
    • Хоу-ту
    • Туди-гун
    • Цзян Цзывэнь
    • Ле-цзы
  • Часть 4. ГЕРОИ И МАСТЕРА
    • Стрелок И
    • Лу Бань
    • Бао-гун
    • Гуань-ди
  • Часть 5. БЕССМЕРТНЫЕ
    • Мао-нюй
    • Царевич Цяо
    • Сюй Сюнь
    • Хуан Да-сянь
  • Часть 6. ДОМАШНИЕ БОЖЕСТВА
  • Часть 7. ДЕМОНЫ
    • Лэй-гуй
  • Приложения
    • Хронологическая таблица
    • Традиционные меры длины и веса
    • Краткая справка о произведениях, упомянутых в книге
    • Избранные источники по мифологии Китая на русском языке
    • Избранные работы по мифологии и религии Китая на русском языке
Views 170
Rating 4.8 / 5
Added 04.12.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (3)

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