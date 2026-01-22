Старовойтенко - Персонология
Монография представляет собой фундаментальный труд, развивающий персонологию как «науку синтеза», в центре внимания которой находится жизнь личности в широком культурном контексте.Автор исследует механизмы культурной персонологии и персонологии «Я», предлагая новые подходы к научному пониманию человека, его самоосмысления и роли в современном мире.
Книга посвящена идее развития современной цивилизации как «культуры личности» и обобщает многолетние исследования, выполненные на стыке психологии, философии и культурологии.
Это не только глубокое научное исследование, но и образовательное пособие, ориентированное на профессиональных психологов, философов и всех, кто интересуется проблемами личностного бытия и его места в культуре.
Старовойтенко Е. Б. – Персонология - Жизнь личности в культуре – Монография
М.: Академический проект, 2020. — 431 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2845-6
Старовойтенко Е. Б. – Персонология – Содержание
Введение
1. Психология личности в перспективе персонологического синтеза
2. Имя персонологии и ее предмет
3. Способы интеграции знания и структура персонологии
4. Интегральные парадигмы персонологии: культура, жизнь, Я
5. Личность и текст
6. Методы персонологии
7. Модели «личности» в европейском культурогенезе
«Личное» в эпоху Античности
«Личное» в культуре Средневековья
Ренессансная «личность»
«Личность» в культуре Романтизма и Просвещения
8. Начала персонологии в учениях о жизни
9. Современная личность и ее культурная перспектива
10. Интегральные модели «личности в культуре»
Модель глубинных потенциалов личности
Модель психофункциональных типов личности
Модель гендерных типов личности
Модель Я-констант личности в культуре
Модель культурно-исторического потенциала личности
11. Модели персонологии жизни
Модель топологии жизни
Модель способов проживания жизни
Модель хронологии жизни
Модель жизненных отношений личности
Модель жизненной ситуации-события личности
12. Персонологические модели мысли, слова, высказывания
Модели мышления и мыслительных установок личности
Модели слова и высказывания личности в контексте жизни
13. Модели персонологии «Я»
Модель «Я» личности
Модели развития отношения личности к себе
Модели возможностей Я в отношении к Другому
14. Культурное время личности
Библиография
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