Старовойтенко - Персонология

Монография представляет собой фундаментальный труд, развивающий персонологию как «науку синтеза», в центре внимания которой находится жизнь личности в широком культурном контексте.Автор исследует механизмы культурной персонологии и персонологии «Я», предлагая новые подходы к научному пониманию человека, его самоосмысления и роли в современном мире.

Книга посвящена идее развития современной цивилизации как «культуры личности» и обобщает многолетние исследования, выполненные на стыке психологии, философии и культурологии.

Это не только глубокое научное исследование, но и образовательное пособие, ориентированное на профессиональных психологов, философов и всех, кто интересуется проблемами личностного бытия и его места в культуре.

Старовойтенко Е. Б. – Персонология - Жизнь личности в культуре – Монография

М.: Академический проект, 2020. — 431 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2845-6

Старовойтенко Е. Б. – Персонология – Содержание

Введение

1. Психология личности в перспективе персонологического синтеза

2. Имя персонологии и ее предмет

3. Способы интеграции знания и структура персонологии

4. Интегральные парадигмы персонологии: культура, жизнь, Я

5. Личность и текст

6. Методы персонологии

7. Модели «личности» в европейском культурогенезе «Личное» в эпоху Античности «Личное» в культуре Средневековья Ренессансная «личность» «Личность» в культуре Романтизма и Просвещения

8. Начала персонологии в учениях о жизни

9. Современная личность и ее культурная перспектива

10. Интегральные модели «личности в культуре» Модель глубинных потенциалов личности Модель психофункциональных типов личности Модель гендерных типов личности Модель Я-констант личности в культуре Модель культурно-исторического потенциала личности

11. Модели персонологии жизни Модель топологии жизни Модель способов проживания жизни Модель хронологии жизни Модель жизненных отношений личности Модель жизненной ситуации-события личности

12. Персонологические модели мысли, слова, высказывания Модели мышления и мыслительных установок личности Модели слова и высказывания личности в контексте жизни

13. Модели персонологии «Я» Модель «Я» личности Модели развития отношения личности к себе Модели возможностей Я в отношении к Другому

14. Культурное время личности

Библиография