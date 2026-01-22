Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Старовойтенко - Персонология

Старовойтенко - Персонология
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Series Психологические технологии (35 books)

Монография представляет собой фундаментальный труд, развивающий персонологию как «науку синтеза», в центре внимания которой находится жизнь личности в широком культурном контексте.Автор исследует механизмы культурной персонологии и персонологии «Я», предлагая новые подходы к научному пониманию человека, его самоосмысления и роли в современном мире.

Книга посвящена идее развития современной цивилизации как «культуры личности» и обобщает многолетние исследования, выполненные на стыке психологии, философии и культурологии.

Это не только глубокое научное исследование, но и образовательное пособие, ориентированное на профессиональных психологов, философов и всех, кто интересуется проблемами личностного бытия и его места в культуре.

Старовойтенко Е. Б. – Персонология - Жизнь личности в культуре – Монография

М.: Академический проект, 2020. — 431 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2845-6

Старовойтенко Е. Б. – Персонология – Содержание

Введение

  • 1. Психология личности в перспективе персонологического синтеза

  • 2. Имя персонологии и ее предмет

  • 3. Способы интеграции знания и структура персонологии

  • 4. Интегральные парадигмы персонологии: культура, жизнь, Я

  • 5. Личность и текст

  • 6. Методы персонологии

  • 7. Модели «личности» в европейском культурогенезе

    • «Личное» в эпоху Античности

    • «Личное» в культуре Средневековья

    • Ренессансная «личность»

    • «Личность» в культуре Романтизма и Просвещения

  • 8. Начала персонологии в учениях о жизни

  • 9. Современная личность и ее культурная перспектива

  • 10. Интегральные модели «личности в культуре»

    • Модель глубинных потенциалов личности

    • Модель психофункциональных типов личности

    • Модель гендерных типов личности

    • Модель Я-констант личности в культуре

    • Модель культурно-исторического потенциала личности

  • 11. Модели персонологии жизни

    • Модель топологии жизни

    • Модель способов проживания жизни

    • Модель хронологии жизни

    • Модель жизненных отношений личности

    • Модель жизненной ситуации-события личности

  • 12. Персонологические модели мысли, слова, высказывания

    • Модели мышления и мыслительных установок личности

    • Модели слова и высказывания личности в контексте жизни

  • 13. Модели персонологии «Я»

    • Модель «Я» личности

    • Модели развития отношения личности к себе

    • Модели возможностей Я в отношении к Другому

  • 14. Культурное время личности

Библиография

Views 396
Rating
Added 22.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books