Старовойтов - Психоанализ в портретах
В психоанализе принято выделять три составляющие: метод исследования психики, систему знаний о поведении человека и способ лечения психических заболеваний (психотерапия). Начало психоанализа связано с открытием и применением Фрейдом метода «свободных ассоциаций», предполагавшего приостановку сознательного контроля. Помимо этого, психоанализ как метод исследования включает в себя анализ содержания сновидений, фантазий, представлений и аффективного поведения. Первоначально психоанализ был методом лечения истерических неврозов, которое привело Фрейда к мысли о том, что социально неприемлемые представления и импульсы пациента (обычно сексуального характера) вытесняются им в бессознательное, порождая сопротивление их раскрытию в сознании из-за связанных с ними болезненных аффектов.
Происходящий в процессе лечения перенос на аналитика детских отношений пациента к родителям позволяет ему избавиться от своего невроза в ходе терапевтической работы. Фрейд разделил психические расстройства на неврозы переноса и нарциссические неврозы (в современной классификации - психозы), при которых не совершается перенос между пациентом и аналитиком, и по этой причине они не поддаются психоаналитическому лечению. Возникающие в ходе лечения перенос и сопротивление Фрейд считал краеугольными камнями психоанализа.
Созданная Фрейдом топографическая модель психики (сознание, предсознание, бессознательное) с так называемой цензурой на стыках между соответствующими частями, а также разработайная им психобиологическая теория влечений (противоположно направленные влечение Я к самосохранению и сексуальное влечение - либидо), обладающих психической энергией, стали основой психоаналитической терапии, состоящей в переводе бессознательного содержания психики в сознание посредством интерпретации аналитиком материала, сообщаемого ему пациентом.
Старовойтов Владимир - Психоанализ в портретах
Сер. История психологии в памятниках
Μ.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023, 480 с.; ил.
ISBN 978-5-88373-737-3
Старовойтов Владимир - Психоанализ в портретах - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Классический психоанализ
- Зигмунд Фрейд
Эго-психология
- 1. Вклад Зигмунда Фрейда в разработку основ Эго-психологии
- 2. Развитие Эго-психологии в трудах Анны Фрейд
- 3. Психоанализ как общая теория психического развития в трудах Хайнца Хартманна
Неофрейдизм
- 1. Карен Хорни - «нежный» мятежник в психоанализе
- 2. Эрих Фромм
- 3. Гарри Стэк Салливан
Венгерский психоанализ
- 1. Шандор Ференци - герой и жертва глубинного психоанализа
- 2. Теория ранних объектных отношений Микаэла Балинта
Британский психоанализ
- 1. Учение Мелани Кляйн о психическом развитии ребенка
- 2. Рональд Фэйрберн - жизнь и творчество
- 3. Посткляйнианская школа психоанализа в трудах Уилфреда Биона
- 4. Психоаналитическая теория детского развития Дональда Винникотта
Современный психоанализ
- 1. Психология «самости» Хайнца Кохута
- 2. Интерсубъективный подход в клиническом психоанализе
- 3. Динамическая теория развития собственного «Я» Вейкко Тэхкэ
Из истории российского психоанализа
- Евгений Васильевич Левин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
- 1. Марк Солмс. Предварительные замечания относительно интеграции психоанализа и неврологической науки
- 2. Анна Фрейд. Инсайт - его наличие и отсутствие как фактор в нормальном развитии
- 3. Хайнц Хартманн. Импликации для концепций здоровья и воспитания
- 4. Карен Хорни. Нехватка внутренних переживаний
- 5. Ференци Шандор. Заметки и фрагменты
- 6. Элизабет Спиллиус. Пути кляйнианской мысли: общий обзор и личная точка зрения
- 7. Рональд Фэйрберн. О природе и целях психоаналитического лечения
- 8. Уилфред Бион. Психоаналитическое исследование мышления
- 9. Дональд Винникотт. Страх психического расстройства
- 10. Вейкко Тэхкэ. Об аффектах
Литература
No comments yet. Be the first!