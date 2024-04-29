В психоанализе принято выделять три составляющие: метод исследования психики, систему знаний о поведении человека и способ лечения психических заболеваний (психотерапия). Начало психоанализа связано с открытием и применением Фрейдом метода «свободных ассоциаций», предполагавшего приостановку сознательного контроля. Помимо этого, психоанализ как метод исследования включает в себя анализ содержания сновидений, фантазий, представлений и аффективного поведения. Первоначально психоанализ был методом лечения истерических неврозов, которое привело Фрейда к мысли о том, что социально неприемлемые представления и импульсы пациента (обычно сексуального характера) вытесняются им в бессознательное, порождая сопротивление их раскрытию в сознании из-за связанных с ними болезненных аффектов.

Происходящий в процессе лечения перенос на аналитика детских отношений пациента к родителям позволяет ему избавиться от своего невроза в ходе терапевтической работы. Фрейд разделил психические расстройства на неврозы переноса и нарциссические неврозы (в современной классификации - психозы), при которых не совершается перенос между пациентом и аналитиком, и по этой причине они не поддаются психоаналитическому лечению. Возникающие в ходе лечения перенос и сопротивление Фрейд считал краеугольными камнями психоанализа.

Созданная Фрейдом топографическая модель психики (сознание, предсознание, бессознательное) с так называемой цензурой на стыках между соответствующими частями, а также разработайная им психобиологическая теория влечений (противоположно направленные влечение Я к самосохранению и сексуальное влечение - либидо), обладающих психической энергией, стали основой психоаналитической терапии, состоящей в переводе бессознательного содержания психики в сознание посредством интерпретации аналитиком материала, сообщаемого ему пациентом.

Старовойтов Владимир - Психоанализ в портретах

Сер. История психологии в памятниках

Μ.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023, 480 с.; ил.

ISBN 978-5-88373-737-3

Старовойтов Владимир - Психоанализ в портретах - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Классический психоанализ

Зигмунд Фрейд

Эго-психология

1. Вклад Зигмунда Фрейда в разработку основ Эго-психологии

2. Развитие Эго-психологии в трудах Анны Фрейд

3. Психоанализ как общая теория психического развития в трудах Хайнца Хартманна

Неофрейдизм

1. Карен Хорни - «нежный» мятежник в психоанализе

2. Эрих Фромм

3. Гарри Стэк Салливан

Венгерский психоанализ

1. Шандор Ференци - герой и жертва глубинного психоанализа

2. Теория ранних объектных отношений Микаэла Балинта

Британский психоанализ

1. Учение Мелани Кляйн о психическом развитии ребенка

2. Рональд Фэйрберн - жизнь и творчество

3. Посткляйнианская школа психоанализа в трудах Уилфреда Биона

4. Психоаналитическая теория детского развития Дональда Винникотта

Современный психоанализ

1. Психология «самости» Хайнца Кохута

2. Интерсубъективный подход в клиническом психоанализе

3. Динамическая теория развития собственного «Я» Вейкко Тэхкэ

Из истории российского психоанализа

Евгений Васильевич Левин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Марк Солмс. Предварительные замечания относительно интеграции психоанализа и неврологической науки

2. Анна Фрейд. Инсайт - его наличие и отсутствие как фактор в нормальном развитии

3. Хайнц Хартманн. Импликации для концепций здоровья и воспитания

4. Карен Хорни. Нехватка внутренних переживаний

5. Ференци Шандор. Заметки и фрагменты

6. Элизабет Спиллиус. Пути кляйнианской мысли: общий обзор и личная точка зрения

7. Рональд Фэйрберн. О природе и целях психоаналитического лечения

8. Уилфред Бион. Психоаналитическое исследование мышления

9. Дональд Винникотт. Страх психического расстройства

10. Вейкко Тэхкэ. Об аффектах

Литература