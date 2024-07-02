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Старшая Эдда

Старшая Эдда
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
«Старшая Эдда» - это не только памятник, в котором представлены очень разнообразные стили - торжественно­приподнятый и сугубо прозаический, шутливый и элегический, стиль перебранки и стиль заклинания, — но это также па­мятник, который, как всякое выдающееся художественное произведение, открывается читателю своими разными сторонами в зависимости от того, с какой точки зрения он рассматривается, и никогда не открывается сразу весь и до кон­ца. Поэтому о «Старшей Эдде», как о всяком выдающемся художественном произведении, могут быть справедливы прямо противоположные высказывания.
С одной стороны, «Старшая Эдда» - это мир яркой фан­тастики, мир, где среди молний по небу скачут валькирии, драконы сторожат сокровища, боги вмешиваются в судьбу людей, - мир, который возник из тела убитого великана и по­гибнет во время последней битвы богов с чудовищами, когда звезды сорвутся с неба и огромный волк проглотит солнце.
С другой стороны, «Старшая Эдда» - это мир вполне кон­кретной действительности, мир четких и резких очертаний, где переживания выражаются только посредством действий или лаконичных высказываний, люди оцениваются крити­чески и даже боги наделены всеми слабостями и пороками людей, - мир трезвой и пессимистической морали, не освя­щенной никакими сверхъестественными авторитетами.
«Старшая Эдда» - это литературный памятник, кото­рый уходит своими корнями в глубочайшую древность. В ней отразилась не только так называемая эпоха викингов, то есть эпоха, когда сложились скандинавские народности и государства и скандинавский язык - еще общий для всей Скандинавии - был в силу викингских завоеваний одним из самых распространенных языков Европы, но также и многие события, имена, обычаи, сказания и мифы той значительно более древней эпохи, когда варварские германские племена столкнулись с Римом и на его развалинах основывали свои первые государства. В «Старшей Эдде» отразились некоторые мифы и той еще гораздо более древней эпохи, когда складыва­лась индоевропейская языковая общность, то есть языковая общность большинства европейских народов.

Старшая Эдда

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 352 с.
ISBN: 978-5-00195-968-7

Старшая Эдда - Содержание

Предисловие
1. Песни о богах
  • Прорицание вёльвы
  • Речи Высокого
  • Речи Вафтруднира
  • Речи Гримнира
  • Поездка Скирнира
  • Песнь о Харбарде
  • Песнь о Хюмире
  • Перебранка Локи
  • Песнь о Трюме
  • Речи Альвиса
2. Песни о героях
  • Песнь о Вёлунде
  • Песнь о Хельги, сыне Хьёрварда
  • Первая Песнь о Хельги Убийце Хундинга
  • Вторая Песнь о Хельги Убийце Хундинга
  • Пророчество Грипира
  • Речи Регина
  • Речи Фафнира
  • Речи Сигрдривы
  • Отрывок Песни о Сигурде
  • Первая Песнь о Гудрун
  • Краткая Песнь о Сигурде
  • Поездка Брюнхильд в Хель
  • Вторая Песнь о Гудрун
  • Третья Песнь о Гудрун
  • Плач Оддрун
  • Гренландская Песнь об Атли
  • Гренландские Речи Атли
  • Подстрекательство Гудрун
  • Речи Хамдира
3. Эддические песни, сохранившиеся не в основной рукописи «Старшей Эдды»
  • Сны Бальдра
  • Песнь о Риге
  • Песнь о Хюндле
  • Песнь о Гротти
  • Песнь валькирий
  • Песнь о Хлёде
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Источники иллюстраций
Views 254
Rating 5.0 / 5
Added 02.07.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (3)

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