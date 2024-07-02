«Старшая Эдда» - это не только памятник, в котором представлены очень разнообразные стили - торжественно­приподнятый и сугубо прозаический, шутливый и элегический, стиль перебранки и стиль заклинания, — но это также па­мятник, который, как всякое выдающееся художественное произведение, открывается читателю своими разными сторонами в зависимости от того, с какой точки зрения он рассматривается, и никогда не открывается сразу весь и до кон­ца. Поэтому о «Старшей Эдде», как о всяком выдающемся художественном произведении, могут быть справедливы прямо противоположные высказывания.

С одной стороны, «Старшая Эдда» - это мир яркой фан­тастики, мир, где среди молний по небу скачут валькирии, драконы сторожат сокровища, боги вмешиваются в судьбу людей, - мир, который возник из тела убитого великана и по­гибнет во время последней битвы богов с чудовищами, когда звезды сорвутся с неба и огромный волк проглотит солнце.

С другой стороны, «Старшая Эдда» - это мир вполне кон­кретной действительности, мир четких и резких очертаний, где переживания выражаются только посредством действий или лаконичных высказываний, люди оцениваются крити­чески и даже боги наделены всеми слабостями и пороками людей, - мир трезвой и пессимистической морали, не освя­щенной никакими сверхъестественными авторитетами.

«Старшая Эдда» - это литературный памятник, кото­рый уходит своими корнями в глубочайшую древность. В ней отразилась не только так называемая эпоха викингов, то есть эпоха, когда сложились скандинавские народности и государства и скандинавский язык - еще общий для всей Скандинавии - был в силу викингских завоеваний одним из самых распространенных языков Европы, но также и многие события, имена, обычаи, сказания и мифы той значительно более древней эпохи, когда варварские германские племена столкнулись с Римом и на его развалинах основывали свои первые государства. В «Старшей Эдде» отразились некоторые мифы и той еще гораздо более древней эпохи, когда складыва­лась индоевропейская языковая общность, то есть языковая общность большинства европейских народов.

Старшая Эдда

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 352 с.

ISBN: 978-5-00195-968-7

Старшая Эдда - Содержание

Предисловие

1. Песни о богах

Прорицание вёльвы

Речи Высокого

Речи Вафтруднира

Речи Гримнира

Поездка Скирнира

Песнь о Харбарде

Песнь о Хюмире

Перебранка Локи

Песнь о Трюме

Речи Альвиса

2. Песни о героях

Песнь о Вёлунде

Песнь о Хельги, сыне Хьёрварда

Первая Песнь о Хельги Убийце Хундинга

Вторая Песнь о Хельги Убийце Хундинга

Пророчество Грипира

Речи Регина

Речи Фафнира

Речи Сигрдривы

Отрывок Песни о Сигурде

Первая Песнь о Гудрун

Краткая Песнь о Сигурде

Поездка Брюнхильд в Хель

Вторая Песнь о Гудрун

Третья Песнь о Гудрун

Плач Оддрун

Гренландская Песнь об Атли

Гренландские Речи Атли

Подстрекательство Гудрун

Речи Хамдира

3. Эддические песни, сохранившиеся не в основной рукописи «Старшей Эдды»

Сны Бальдра

Песнь о Риге

Песнь о Хюндле

Песнь о Гротти

Песнь валькирий

Песнь о Хлёде

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