Старшая Эдда
«Старшая Эдда» - это не только памятник, в котором представлены очень разнообразные стили - торжественноприподнятый и сугубо прозаический, шутливый и элегический, стиль перебранки и стиль заклинания, — но это также памятник, который, как всякое выдающееся художественное произведение, открывается читателю своими разными сторонами в зависимости от того, с какой точки зрения он рассматривается, и никогда не открывается сразу весь и до конца. Поэтому о «Старшей Эдде», как о всяком выдающемся художественном произведении, могут быть справедливы прямо противоположные высказывания.
С одной стороны, «Старшая Эдда» - это мир яркой фантастики, мир, где среди молний по небу скачут валькирии, драконы сторожат сокровища, боги вмешиваются в судьбу людей, - мир, который возник из тела убитого великана и погибнет во время последней битвы богов с чудовищами, когда звезды сорвутся с неба и огромный волк проглотит солнце.
С другой стороны, «Старшая Эдда» - это мир вполне конкретной действительности, мир четких и резких очертаний, где переживания выражаются только посредством действий или лаконичных высказываний, люди оцениваются критически и даже боги наделены всеми слабостями и пороками людей, - мир трезвой и пессимистической морали, не освященной никакими сверхъестественными авторитетами.
«Старшая Эдда» - это литературный памятник, который уходит своими корнями в глубочайшую древность. В ней отразилась не только так называемая эпоха викингов, то есть эпоха, когда сложились скандинавские народности и государства и скандинавский язык - еще общий для всей Скандинавии - был в силу викингских завоеваний одним из самых распространенных языков Европы, но также и многие события, имена, обычаи, сказания и мифы той значительно более древней эпохи, когда варварские германские племена столкнулись с Римом и на его развалинах основывали свои первые государства. В «Старшей Эдде» отразились некоторые мифы и той еще гораздо более древней эпохи, когда складывалась индоевропейская языковая общность, то есть языковая общность большинства европейских народов.
Старшая Эдда
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 352 с.
ISBN: 978-5-00195-968-7
Старшая Эдда - Содержание
Предисловие
1. Песни о богах
- Прорицание вёльвы
- Речи Высокого
- Речи Вафтруднира
- Речи Гримнира
- Поездка Скирнира
- Песнь о Харбарде
- Песнь о Хюмире
- Перебранка Локи
- Песнь о Трюме
- Речи Альвиса
2. Песни о героях
- Песнь о Вёлунде
- Песнь о Хельги, сыне Хьёрварда
- Первая Песнь о Хельги Убийце Хундинга
- Вторая Песнь о Хельги Убийце Хундинга
- Пророчество Грипира
- Речи Регина
- Речи Фафнира
- Речи Сигрдривы
- Отрывок Песни о Сигурде
- Первая Песнь о Гудрун
- Краткая Песнь о Сигурде
- Поездка Брюнхильд в Хель
- Вторая Песнь о Гудрун
- Третья Песнь о Гудрун
- Плач Оддрун
- Гренландская Песнь об Атли
- Гренландские Речи Атли
- Подстрекательство Гудрун
- Речи Хамдира
3. Эддические песни, сохранившиеся не в основной рукописи «Старшей Эдды»
- Сны Бальдра
- Песнь о Риге
- Песнь о Хюндле
- Песнь о Гротти
- Песнь валькирий
- Песнь о Хлёде
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