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Старшов - Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай»

Старшов - Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай»
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, History, Philology Literature

Библейская поэма Джона Мильтона «Потерянный рай» долгое время истолковывалась как произведение, в котором сатана выступает героем-бунтарём, противостоящим тиранической власти Бога. Евгений Старшов оспаривает эту интерпретацию, считая её следствием идеологизированного прочтения, при котором религиозно-богословское содержание поэмы отодвигалось на второй план.

Автор исследует «Потерянный рай» как христианский эпос, сопоставляя представления Мильтона о Боге, ангелах, демонах, творении, грехопадении и искуплении с Библией и святоотеческим наследием. Особое внимание уделено сочетанию в поэме восточной и западной богословских традиций, образу Люцифера, нравственной свободе Адама и Евы, а также влиянию религиозно-политических конфликтов Английской революции XVII века на мировоззрение поэта.

Старшов Евгений – Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай» – Православно-догматический взгляд

Старшов Е. В. Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай». Православно-догматический взгляд. – СПб.: Алетейя, 2026. – 238 с.
ISBN 978-5-00267-018-5

Старшов Евгений – Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай» – Содержание

  • Предуведомление

  • Введение

  • Глава 1. Великий английский поэт Джон Мильтон и его величайшее поэтическое произведение «Потерянный рай»

    • Обзор историографических и критических источников о Джоне Мильтоне и его творческой и политической деятельности

    • Религиозный фактор Английской революции XVII века

    • Жизненный и творческий путь Джона Мильтона

    • Жанровое своеобразие поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай»

    • Отношение Джона Мильтона к ереси и католицизму

    • Выводы по первой главе

  • Глава 2. Отображение Мильтоном мира духовного в поэме «Потерянный рай»

    • Образ Бога

    • Естество ангелов и демонов

    • Образ Люцифера

    • Бунт ангелов против Бога

    • Образы греха и смерти

    • Выводы по второй главе

  • Глава 3. Отображение Мильтоном мира материального в поэме «Потерянный рай»

    • Сотворение материального мира и человека. Образы Адама и Евы. Бытие их в раю

    • Искушение первых людей, их грехопадение и его последствия

    • Иные образы и события Священной истории

    • Выводы по третьей главе

  • Заключение

  • Список сокращений

  • Библиография

  • Приложение. Великие английские философы XVII века Джон Мильтон и Томас Гоббс: антагонисты или единомышленники?

  • Summary

  • Об авторе

Views 51
Rating 5.0 / 5
Added 04.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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