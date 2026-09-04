Старшов - Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай»

Библейская поэма Джона Мильтона «Потерянный рай» долгое время истолковывалась как произведение, в котором сатана выступает героем-бунтарём, противостоящим тиранической власти Бога. Евгений Старшов оспаривает эту интерпретацию, считая её следствием идеологизированного прочтения, при котором религиозно-богословское содержание поэмы отодвигалось на второй план.

Автор исследует «Потерянный рай» как христианский эпос, сопоставляя представления Мильтона о Боге, ангелах, демонах, творении, грехопадении и искуплении с Библией и святоотеческим наследием. Особое внимание уделено сочетанию в поэме восточной и западной богословских традиций, образу Люцифера, нравственной свободе Адама и Евы, а также влиянию религиозно-политических конфликтов Английской революции XVII века на мировоззрение поэта.

Старшов Евгений – Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай» – Православно-догматический взгляд

Старшов Е. В. Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай». Православно-догматический взгляд. – СПб.: Алетейя, 2026. – 238 с.

ISBN 978-5-00267-018-5

Старшов Евгений – Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай» – Содержание