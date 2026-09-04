Старшов - Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай»
Библейская поэма Джона Мильтона «Потерянный рай» долгое время истолковывалась как произведение, в котором сатана выступает героем-бунтарём, противостоящим тиранической власти Бога. Евгений Старшов оспаривает эту интерпретацию, считая её следствием идеологизированного прочтения, при котором религиозно-богословское содержание поэмы отодвигалось на второй план.
Автор исследует «Потерянный рай» как христианский эпос, сопоставляя представления Мильтона о Боге, ангелах, демонах, творении, грехопадении и искуплении с Библией и святоотеческим наследием. Особое внимание уделено сочетанию в поэме восточной и западной богословских традиций, образу Люцифера, нравственной свободе Адама и Евы, а также влиянию религиозно-политических конфликтов Английской революции XVII века на мировоззрение поэта.
Старшов Евгений – Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай» – Православно-догматический взгляд
Старшов Е. В. Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай». Православно-догматический взгляд. – СПб.: Алетейя, 2026. – 238 с.
ISBN 978-5-00267-018-5
Старшов Евгений – Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай» – Содержание
Предуведомление
Введение
Глава 1. Великий английский поэт Джон Мильтон и его величайшее поэтическое произведение «Потерянный рай»
Обзор историографических и критических источников о Джоне Мильтоне и его творческой и политической деятельности
Религиозный фактор Английской революции XVII века
Жизненный и творческий путь Джона Мильтона
Жанровое своеобразие поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай»
Отношение Джона Мильтона к ереси и католицизму
Выводы по первой главе
Глава 2. Отображение Мильтоном мира духовного в поэме «Потерянный рай»
Образ Бога
Естество ангелов и демонов
Образ Люцифера
Бунт ангелов против Бога
Образы греха и смерти
Выводы по второй главе
Глава 3. Отображение Мильтоном мира материального в поэме «Потерянный рай»
Сотворение материального мира и человека. Образы Адама и Евы. Бытие их в раю
Искушение первых людей, их грехопадение и его последствия
Иные образы и события Священной истории
Выводы по третьей главе
Заключение
Список сокращений
Библиография
Приложение. Великие английские философы XVII века Джон Мильтон и Томас Гоббс: антагонисты или единомышленники?
Summary
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