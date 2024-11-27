Старшов - Умирающие и воскресающие боги

Как правило, все уважающие себя хрестоматии по истории Древнего мира начинают свой рассказ с Древнего Египта. Мы не станем нарушать устоявшихся традиций, и первый персонаж нашей галереи — египетский Осирис. И он сразу же задает нам довольно сложную задачу. Казалось бы, Осирис — один из наиболее знаменитых представителей класса умирающих и воскресающих богов, и история его тоже как бы общеизвестна… Однако здесь (как и во всякой типичной «общеизвестности») и заложена главная мина. «Подлинный» Осирис будет беспрестанно ускользать от нашего пытливого исследовательского взора, потому что в действительности все, что сказано о нем с Античности и до сегодняшнего дня, — не более чем реконструкции. Их осуществляли совершенно разные по таланту и уровню образованности люди, но всех их объединяет одно: это всегда был взгляд «со стороны», взгляд иностранца, абсолютно чуждого древнеегипетскому менталитету, верованиям Древнего Египта, его религиозным таинствам и т.п. Настоящая трагедия вопроса заключена в том, что «рядовые» египтяне слишком хорошо знали историю Осириса, для того чтобы запечатлеть ее письменно (так вполне справедливо считает известнейший английский египтолог У. Бадж). В этом просто не было нужды. Счастье же в том, что любознательнейший грек, Плутарх из Херонеи (46—127 гг. н.э., более всего знаменит своими «Сравнительными жизнеописаниями»), довольно подробно записал для нас миф об Осирисе.

Изъяны подобного рода передачи налицо. Писал чужеземец, со свойственными грекам остротой и критичностью ума. Поэтому, впитывая что-то рассказываемое, он творчески пропускал это через себя и выдавал на свет Божий в явно измененном виде. Неизвестно, кто был его информатором, в том смысле, что нам важно не имя, а насколько добросовестным источником был этот человек, — не секрет ведь, что уже в эпоху Плутарха многие египетские жрецы за деньги представляли любознательным грекам и римлянам именно тот Египет, который те хотели видеть, — с причудливыми ритуалами, показными тайнами, мистикой и прикладной этнографией вроде кормления священных крокодилов, украшенных золотыми браслетами. Этакий Таиланд Античности.

Хорошо, допустим, Плутарха этаким «фасадом» провести сложно — он человек умный, ученый, да под конец жизни еще и сам в жрецы подавшийся, поскольку пенсия от древнеримского государства предусмотрена не была. Более того, некоторые дошедшие до нас гимны (например, гимн Осирису времен XVIII династии) и изображения подтверждают отдельные части его рассказа. Но кто поручится за то, что та «эзотерика», которую он узнал от египтян, отражала именно воззрения несколькотысячелетней давности? В это верится с трудом по многим причинам. История Египта очень стара. Вот, до времен Плутарха, например, достаточно вспомнить многочисленные династии, Древнее, Среднее и Новое Царства, сотрясавшие их катаклизмы, а потом добавляем персидское, македонское и римское завоевания. Читатель может представить себе собакоголового бога смерти Анубиса в доспехах римского легионера? Да запросто — есть такой в александрийских катакомбах Ком-эль-Шукафа. О том, как эллинизировалась к тому времени Исида, вообще разговор особый, в ней от египетской богини мало чего и осталось, кроме имени. То есть Египет не только тысячелетиями живет, он еще и изменяется, хочет он того или не хочет. Следовательно, изменяется и устное предание об Осирисе, и тем сильнее, что оно именно устное, письменно не зафиксированное.

Старшов, Е.В. - Умирающие и воскресающие боги

М.: Вече, 2024. — 448 с. : ил.

ISBN 978-5-4484-4479-1

Старшов, Е.В. - Умирающие и воскресающие боги – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1 ЕГИПЕТСКИЙ ОСИРИС И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ В СЕРАПИСА

Глава 2 БОЖЕСТВА МЕЖДУРЕЧЬЯ И ФИНИКИИ: ТАММУЗ, ИНАННА, БАЛААТ-ГЕБАЛ, ВААЛ И МАРДУК

Глава 3 КИПРСКО-ФИНИКИЙСКИЙ АДОНИС

Глава 4 ФРИГИЙСКО-ЛИДИЙСКИЙ АТТИС

Глава 5 ФРАКИЙСКИЙ ЗАЛМОКСИС

Глава 6 ГРЕЧЕСКИЙ ДИОНИС: СТРАСТИ ПО СВЯЩЕННОМУ БЫКУ

Глава 7 ГРЕЧЕСКИЙ ГЕРАКЛ: КАК ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ БОГОМ

Глава 8 ИИСУС ХРИСТОС: АНАТОМИЯ БОГОЧЕЛОВЕКА

Глава 9 КИТАЙСКИЕ БОЖЕСТВА И ГЕНЕЗИС ДАОССКОЙ ДОКТРИНЫ БЕССМЕРТИЯ

Глава 10 СКАНДИНАВСКИЕ ОДИН, ФРЕЙР И БАЛЬДР

Глава 11 СЛАВЯНО-РУССКИЕ ВОСКРЕСАЮЩИЕ БОГИ, ИЛИ ПОИСКИ ЧЕРНОЙ КОШКИ В ЧЕРНОЙ КОМНАТЕ

ТРАГИЧЕСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГРЕЧЕСКИЕ БОГИ, БОЖЕСТВА И ГЕРОИ С ИХ РИМСКИМИ КОРРЕЛЯТАМИ

БИБЛИОГРАФИЯ